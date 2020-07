Après des mois de rumeurs et de fuites en tout genre, le OnePlus Nord est officiel. Vendu à partir de 399 euros, le nouveau smartphone de OnePlus doit aider la marque à retrouver le bon cap, celui qui lui a permis en six ans à peine à se hisser parmi les références du marché. Après une première prise en main encourageante, nous avons pu utiliser le OnePlus Nord pendant plusieurs jours. Voici notre test complet.

« C’est le Nord ! ». Non, OnePlus ne s’est pas inspiré de Michel Galabru pour choisir le nom de son smartphone. Une quelconque appétence pour les frites-fricadelles n’a rien à voir non plus dans toute cette histoire. Aucune volonté non plus d’accéder au Trône de Fer (King in the North, tout ça tout ça). Non, ce terme si énigmatique n’a rien à voir avec tout cela.

OnePlus le reconnaît volontiers, il avait besoin de retrouver un cap. Quoi de mieux que le Nord, point de repère d’une boussole, pour se remettre sur le droit chemin ? Après une montée en puissance durant les six dernières années (numéro 1 en Inde, numéro 4 en Europe sur le segment premium), le constructeur s’égarait en se concentrant sur le marché ultra haut de gamme, perdant au passage une partie de ceux qui avaient fait son succès.

Les fans de la première heure ne tarissaient pas d’éloges au sujet de cette marque à l’origine du terme « flagship killer », celle qui a su proposer le premier smartphone abordable offrant une expérience aussi qualitative que les modèles les plus chers du marché. Mais face à la montée des prix, certains ont perdu leur foi immodérée en la marque, n’ont plus compris ses orientations et l’ont parfois abandonnée.

Que les fans se rassurent, OnePlus vous a entendus. « Dès novembre 2019, nous nous sommes interrogés sur ce que serait un milieu de gamme selon OnePlus » nous confiait Akis Evangelidis, vice-président de OnePlus France, lors de la présentation du OnePlus Nord. La réponse : un smartphone sans concessions, proposant une expérience digne des meilleurs du marché, pour un tarif contenu. Voilà la promesse faite par OnePlus avec ce Nord.

Le OnePlus Nord sera disponible en Gray Onyx et Blue Marble (notre modèle de test) dès le 04 août 2020 au prix de 399 euros (8/128 Go). Une version 12/256 Go est également proposée au tarif de 499 euros. Le OnePlus Nord sera commercialisé sur la boutique officielle du constructeur, sur Amazon et chez Fnac/Darty. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les négociations avec Bouygues Telecom (qui distribue les autres produits de la marque) ne sont pas encore scellées.

En adoptant ce positionnement, OnePlus revient aux origines de son succès. En 2014, le constructeur bousculait le marché avec le OnePlus One, un smartphone à la fiche technique haut de gamme vendu à un prix ultra-agressif. Par la suite, la marque a opté pour une stratégie orientée vers le marché premium, augmentant ses prix au fil des années jusqu’à atteindre la barre symbolique des 1000 euros. Avec le OnePlus Nord, les fans de la première heure peuvent de nouveau accéder à un smartphone de la marque à prix abordable.

Design : un petit bijou

Vous trouvez les smartphones de 2020 trop grands ? Le OnePlus Nord pourrait bien vous séduire. S’il ne figure pas parmi les plus compacts, ses dimensions (158,3 x 73,3 x 8,2 mm) et son poids (184 g) rendent la prise en main très agréable. En ce qui nous concerne, nous sommes ravis d’utiliser un smartphone à une main sans effectuer de numéro de contorsionniste. Aussi large qu’un iPhone 11 Pro et légèrement plus long, le OnePlus Nord adopte le format idéal en 2020 : assez grand pour une expérience multimédia de qualité, assez petit pour une excellente prise en main.

S’il doit rogner un peu sur les coûts (protection Gorilla Glass 5 des deux côtés, ), OnePlus intègre tout de même des matériaux de qualité. Le verre brillant (étonnamment peu salissant) et le métal lui confèrent un aspect résolument haut de gamme. Le constructeur joue la carte du minimalisme et opte pour des lignes arrondies particulièrement élégantes. Le OnePlus Nord ressemble comme deux gouttes d’eau au OnePlus 8 en (légèrement) plus petit.

Le module photo vertical (positionné dans le coin supérieur gauche), le logo (au centre) et la mention « OnePlus » (en bas) sont les trois seuls éléments visibles au dos du smartphone. À l’avant, le constructeur opte pour un écran poinçonné renfermant deux capteurs photo. Si la petite pilule dans le coin supérieur gauche en chagrinera certains, elle s’est révélée plutôt discrète tout au long de notre test. Tout juste pose-t-elle problème avec certains jeux puisqu’elle camoufle des éléments parfois importants. Rassurez-vous, une rotation à 180° corrige le problème la plupart du temps.

Pour le reste, OnePlus reprend une recette qu’il maîtrise parfaitement. Le bouton d’alimentation est placé sur la bordure droite avec l’Alert slider (bouton permettant de basculer du mode sonnerie aux modes silencieux ou vibreur). À l’opposé les touches de volume la jouent solo. Enfin, l’USB-C, le haut-parleur et le tiroir double nano-SIM sont réunis sur la bordure inférieure.

Malgré les contraintes de coûts, OnePlus parvient à livrer un modèle qui n’a rien à envier aux smartphones haut de gamme. S’il ressemble énormément à ses grands frères, le OnePlus Nord se distingue par son format plus compact qui ravira les allergiques aux mastodontes de plus en plus répandus sur le marché.

Ecran AMOLED 90Hz !

Le OnePlus Nord embarque un écran FluidAMOLED de 6,44 pouces (format 20:9) avec définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) compatible sRGB et Display P3. Les habitués des produits de la marque remarqueront donc qu’elle ne fait aucun sacrifice sur la qualité de l’écran, les OnePlus 8 et 8 Pro intégrant le même type de dalle.

Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que la qualité d’affichage est peu ou prou la même que sur les deux derniers modèles haut de gamme. Une prouesse dans la mesure où le Nord coûte deux à trois fois moins cher que ses frères. On retrouve donc un écran très lumineux, aux noirs profonds et aux excellents contrastes. Par défaut, les couleurs vives ont tendance à un peu trop flatter la rétine. Mais Oxygen OS intègre une flopée de paramètres permettant d’optimiser l’affichage selon vos goûts. Trois modes sont disponibles :

Vif : contrastes marqués et couleurs saturées

Naturel : plus neutre

Avancé : permet de choisir entre le spectre sRGB, Display P3 ou Large gamme de couleurs AMOLED (notre favori) et d’ajuster la température

Pour ne rien gâcher, le OnePlus Nord affiche les contenus avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (60 Hz aussi disponible si vous souhaitez épargner la batterie), comme le OnePlus 8. Si on observe à peine la différence entre une dalle 90 Hz et 120 Hz, le gain en fluidité apporté par le 90 Hz par rapport au 60 Hz saute aux yeux. Les animations et transitions sont plus fluides, la navigation (notamment sur les réseaux sociaux) bien plus agréable. Difficile de s’en passer après y avoir goûté.

Enfin, le moteur de vibrations du OnePlus Nord se rapproche de celui des modèles premium et l’écran est optimisé pour réduire l’émission de lumières bleues.

En intégrant une dalle quasiment identique en tous points avec celles des OnePlus 8 et 8 Pro, OnePlus respecte parfaitement son engagement, celui de fournir la même expérience « Fast and Smooth » que les modèles haut de gamme. Il en résulte que l’écran du OnePlus Nord est une petite merveille et met une claque à ses rivaux.

Performances et logiciel

Contre toute attente, OnePlus ne joue pas à kikalaplusgrosse et opte pour la puce Snapdragon 765G (octa-core, 7 nm, cadencée jusqu’à 2,4 GHz). Une stratégie inédite chez le constructeur qui a toujours misé sur la puce la plus puissante du marché. Pour soutenir la puce de Qualcomm, il opte pour 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X (et non LPDDR5) et 128 ou 256 Go de mémoire UFS 2.1 (et non 3.0).

Contraint à réduire les coûts de fabrication, OnePlus sacrifie donc en partie les performances de sa nouvelle star. « En partie » car au-delà des benchmarks moins flatteurs qu’avec une puce Snapdragon 865, la Snapdragon 765G se révèle particulièrement efficace à l’utilisation. Un constat que nous faisions déjà sur d’autres smartphones équipés de ce processeur milieu de gamme.

Ainsi, grâce à une optimisation en profondeur d’Oxygen OS, le OnePlus Nord assure en toutes circonstances. OnePlus réussit ici encore à fournir la même expérience « Fast and Smooth » qu’avec ses modèles haut de gamme. Les animations sont fluides, les transitions rapides et la gestion du multitâche est exemplaire. Les applications les plus gourmandes (retouche photo, montage vidéo) tournent elles aussi parfaitement.

Les joueurs en auront aussi pour leur compte puisque le Snadragon 765G, associé à la puce graphique Adreno 620, est optimisé pour le jeu mobile. Aussi le OnePlus Nord fait tourner les licences les plus exigeantes en ressources (Call of Duty Mobile, Fortnite, PUBG Mobile, Asphalt, NBA Live) sans aucune difficulté et avec la meilleure configuration graphique disponible.

Oxygen OS : de l’importance de l’optimisation

À l’instar d’Apple, OnePlus a compris dès ses débuts l’importance d’un logiciel bien pensé, optimisé et durable. Cette vision s’est matérialisée par la création d’Oxygen OS qui s’est imposée en quelques années à peine comme l’une des meilleures versions d’Android, si ce n’est la meilleure. Hors de question pour le constructeur de fournir une expérience différente sur son modèle plus abordable.

Le OnePlus Nord tourne donc sous Android 10 avec Oxygen OS 10.5. Afin de conserver la même rapidité, la même fluidité et une version 100% identique à celle des modèles haut de gamme, les développeurs ont apporté près de 300 optimisations. Si la plupart sont invisibles, elles se ressentent à l’usage. Nous n’avons constaté aucune différence entre ce OnePlus Nord et notre OnePlus 8.

Pourtant, OnePlus ne fait l’impasse sur aucune fonctionnalité. Outre la charte graphique identique, on retrouve le même mode sombre, le même Zen Mode et les nombreuses options de personnalisation. Toujours aussi fluide, Oxygen OS brille par sa légèreté et ses petites options bien senties. Que l’on aime ou non, nous devons bien reconnaître que l’interface créée par OnePlus a peu de défauts.

Côté sécurité, le OnePlus Nord propose le duo reconnaissance faciale et lecteur d’empreintes sous l’écran. Nous recommandons la seconde option, plus sécurisée et très réactive. Si la reconnaissance faciale reste plus rapide, elle ne repose que sur une analyse en 2D moins fiable.

Enfin, le constructeur promet un suivi des mises à jour majeures pendant deux ans et trois ans pour les mises à jour de sécurité.

Autonomie

Historiquement, OnePlus a toujours su s’imposer parmi les références du marché en matière d’autonomie. Si les derniers modèles se montraient quelque peu décevants par rapport aux premières moutures, le OnePlus Nord hérite du savoir-faire du constructeur. Sa batterie de 4115 mAh couplée à l’excellente optimisation d’Oxygen OS autorisent une utilisation intensive de deux jours. Si vos usages restent basiques (peu de vidéo, photo et/ou jeu) vous pouvez même tabler sur deux jours et demi d’autonomie. Ainsi, le OnePlus Nord se classe parmi les smartphones les plus endurants du marché. Ces bonnes performances s’expliquent aussi par l’intégration du processeur Snapdragon 765G qui, à défaut d’être aussi performant que le Snapdragon 865, présente l’avantage de consommer très peu d’énergie.

OnePlus accompagne son smartphone d’un chargeur Warp Charge 30T (5V/6A) inauguré avec les OnePlus 7T et 7T Pro. Selon le constructeur, ce système de charge rapide permet au OnePlus Nord de gagner 70% de batterie en 30 minutes de recharge. Promesse tenue. Le smartphone reprend même tous ses points de vie en moins d’une heure. Le tout sans jamais chauffer, même si on l’utilise durant la charge. Un régal.

Sans grande surprise la recharge sans fil figure aux abonnés absents. Le constructeur semble vouloir réserver cette technologie (pourtant peu coûteuse) à son modèle le plus premium. Même le OnePlus 8, pourtant vendu 699 euros, en est dépourvu. Si ce manque est presque inadmissible à ce tarif, il reste relativement acceptable sur un smartphone vendu à 399 euros. Néanmoins, certains concurrents (et pas forcément les plus généreux) l’intègrent sans rechigner. On pense par exemple à Apple qui fournit la recharge sans fil dans son iPhone SE 2020 vendu 489 euros.

Audio

Bien que volontaire, OnePlus n’a jamais vraiment réussi à briller sur le terrain de l’audio. Si le OnePlus Nord ne change pas vraiment la donne, il parvient tout de même à se distinguer sur un point : l’écoute avec des accessoires sans fil. Une drôle de coïncidence alors que le constructeur lance les OnePlus Buds, les premiers écouteurs true wireless de son histoire. Compatible Bluetooth 5.1, le Nord prend en charge l’aptX, aptX HD, LDAC et AAC, des codecs promettant une écoute en haute définition.

En l’absence de jack 3,5 mm, les amateurs d’accessoires filaires devront s’équiper de matériel en USB-C ou d’un adaptateur jack/USB-C (non fourni). Dans tous les cas de figure, le OnePlus Nord embarque un Tuner audio Dirac permettant d’optimiser la qualité de son. Trois modes d’écoute sont disponibles : Dynamique (ajuste le son en fonction du contenu), Film (priorité aux voix et son surround) ou Musique (plus de nuances).

Ces différentes optimisations se révèleront particulièrement intéressantes lorsque vous n’utilisez pas d’écouteurs. En effet, l’unique haut-parleur délivre un son monophonique médiocre. Si les médiums restent équilibrés, les aigus saturent au-delà de 50% du volume maximum et les basses sont quasi inaudibles. En résumé, enfilez des écouteurs pour vraiment jouir d’une expérience audio digne de ce nom.

Appareil photo

L’avantage de proposer un smartphone à moins de 500 euros, c’est que les exigences en matière de photographie sont moins élevées. En s’attaquant au segment premium, OnePlus s’est (un peu) pris les pieds dans le tapis : si la qualité photo des OnePlus 8 et 8 Pro se révèle très bonne, elle n’atteint pas le niveau de ses concurrents. Pas question de reproduire les mêmes erreurs avec le Nord. OnePlus intègre donc un module photo composé de :

un objectif grand-angle : 26 mm, f/1,75 ; capteur Sony IMX586 de 48 mpxls (photosite de 0,8 µm) ; 6 lentilles ; PDAF, stabilisation optique et électronique

: 26 mm, f/1,75 ; capteur Sony IMX586 de 48 mpxls (photosite de 0,8 µm) ; 6 lentilles ; PDAF, stabilisation optique et électronique un objectif ultra grand-angle (f/2,25) ; capteur de 8 mpxls (champ de vision de 119°) ; PDAF, OIS

(f/2,25) ; capteur de 8 mpxls (champ de vision de 119°) ; PDAF, OIS un objectif macro : f/2,4 ; capteur de 2 mpxls

: f/2,4 ; capteur de 2 mpxls un objectif chargé de la profondeur de champ (f/2,4) ; capteur de 5 mpxls

Si vous vous intéressez à la marque, vous aurez sans doute remarqué que le module photo s’apparente grandement à celui du OnePlus 8, pourtant vendu deux fois plus cher. L’explication est simple : OnePlus souhaite offrir une expérience photographique digne d’un modèle haut de gamme. Rappelons tout de même que le OnePlus 8 exploite majoritairement des capteurs déjà utilisés sur le 7T lancé en 2019. En résumé, le OnePlus Nord embarque essentiellement du matériel lancé il y a 9 mois.

Doit-on s’en inquiéter ? Pas vraiment dans la mesure où le OnePlus Nord capture d’excellents clichés et se distingue par sa polyvalence. Si on ne comprend toujours pas le choix d’un objectif macro (plutôt moyen) en lieu et place d’un téléobjectif, les résultats en zoom 2x restent assez bons pour pardonner ce léger faux-pas.

L’ultra grand-angle se révèle lui aussi efficace. OnePlus parvient à bien contenir la distorsion, à conserver assez de détails et à garder un rendu général proche de celui du grand-angle. Un très bon point donc.

Le constructeur associe la capteur principal au ToF afin de shooter les portraits. Là encore, les résultats se révèlent très corrects. Si le détourage manque parfois de précision, le bokeh, lui, est naturel.

Comme ses frères, le OnePlus Nord montre ses limites lorsque la lumière se fait rare. OnePlus n’a toujours pas corrigé le satané problème de vitesse de déclenchement. Très agaçant dans les premiers instants, on finit par le dompter et on obtient alors des photos de nuit plus acceptables. Reste que les teintes jaunes sont toujours dominantes et le bruit trop présent. Si le mode nuit améliore ces quelques défauts, il ne fait pas de miracle non plus.

Malgré tout, ces faiblesses restent acceptables pour un smartphone à ce prix. En attendant le Pixel 4a de Google, le OnePlus Nord n’a rien à envier à ses concurrents directs. Il se rapproche même du OnePlus 8 dont la place dans la gamme, de fait, est sérieusement remise en question.

OnePlus se paie même le luxe d’intégrer un module photo frontal plus efficace que celui du OnePlus 8. Au programme, un capteur Sony IMX616 de 32 mégapixels (photosite de 0,8 µm) avec objectif grand-angle (f/2,45) associé à un capteur de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (f/2,5 ; champ de vision de 105°). Le OnePlus Nord peut ainsi capturer des selfies ou des groufies de qualité ainsi que des autoportraits tout aussi flatteurs.

Enfin, le dernier né de OnePlus peut filmer en 4K ou 1080p jusqu’à 60 im/s. La combinaison de la stabilisation optique et électronique permet de réaliser de très bonnes vidéos. Sur ce segment de prix, aucun autre constructeur ne peut se vanter d’obtenir de tels résultats. Aussi le OnePlus Nord s’impose comme la référence en la matière sur le marché des smartphones à moins de 500 euros.

