Le OnePlus 9 Pro est le nouveau vaisseau amiral de la marque sino-finlandaise. Le constructeur propose un téléphone ultra haut de gamme à moins de 1000 euros et à la fiche technique très solide. Cette fois, l’accent est mis sur la photo grâce à un module réalisé en partenariat avec Hasselblad. Tout cela laisse espérer un excellent cru de la part de OnePlus. Reste maintenant à savoir si ce cocktail tient la route une fois en main.

La série des OnePlus 9 se compose de deux terminaux : le OnePlus 9 classique ainsi que le OnePlus 9 Pro. C’est ce dernier que nous testons aujourd’hui. Véritable fleuron de la marque sino-finlandaise, il veut venir concurrencer les ténors de l’ultra haut de gamme comme le Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max ou encore le Huawei Mate 40 Pro, mais en restant en dessous des 1000 euros.

Sa fiche technique fait saliver : grand écran AMOLED 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, processeur ultra puissant et surtout nouveau module photo conçu en collaboration avec Hasselblad. C’est sur ce dernier point que le constructeur mise tout particulièrement.

La partie photo a toujours été le point faible de la marque. Loin d’être exécrable, elle ne s'est pourtant jamais hissée au niveau de la concurrence. OnePlus a donc décidé de frapper fort en annonçant un partenariat avec le géant de l’optique suédois Hasselblad pour les trois années à venir. La série des OnePlus 9 est la première à bénéficier de ce deal, et plus particulièrement le 9 Pro. Simple annonce marketing ou vrai plus pour l’utilisateur ? C’est ce que nous allons voir. Plus qu’un photophone avec une fiche technique costaude, le OnePlus 9 Pro est-il bon dans la vie de tous les jours ? Arrive-t-il à se hisser au niveau de la concurrence ? Réponse détaillée dans ce test.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 9 Pro sera disponible à partir du 31 mars sur le site de OnePlus. Il est en deux versions. La première dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire et est vendue au prix de 919 euros. La deuxième, celle que nous testons aujourd’hui, embarque 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Elle est vendue à 999 euros.

Nous avons des prix bien plus élevés que ce que nous a proposé OnePlus par le passé, notamment avec le 8T (700 euros maximum). Toutefois, si l’on compare avec des smartphones de la concurrence, le 9 Pro est toujours moins cher à fiche technique équivalente. À noter que le 9 classique est lui vendu 719 euros ou 819 euros selon les modèles.

Fiche technique

N’y allons pas par quatre chemins : la fiche technique du OnePlus 9 Pro fait rêver. Nous avons déjà évoqué l’écran AMOLED 1440p en 120Hz, mais il faut aussi signaler la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 888, nouveau roi du marché haut de gamme, ainsi qu’un module photo composé de quatre capteurs (tous conçus par Sony, Hasselblad s’occupant du traitement logiciel), dont un principal de 48 mégapixels. On apprécie également la présence d’Android 11 avec la surcouche Oxygen OS 11, toujours un exemple à suivre en la matière.

OnePlus 9 Pro Ecran 6,7"

1440p

Fluid AMOLED

120Hz Display Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + Oxygen OS 11 RAM 8Go / 12Go Stockage 128 Go / 256 Go microSD Non Capteur principal 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP Capteur secondaire 16 MP Batterie 4500 mAh

Charge rapide 65 watts

Charge sans fil 50W 5G Oui Résistance à l'eau Oui

La seule inquiétude que nous avons réside dans la batterie de 4500 mAh, qui paraît bien maigre sur le papier, mais qui est compensée par une charge rapide de 65 Watts (et 50 Watts en sans-fil). En théorie, nous avons là affaire à une petite bombe, mais vous le savez, une fiche technique ne fait pas tout.

Un design très soigné, mais des choix un peu curieux

Le OnePlus 9 Pro est disponible en trois coloris. Nous avons un smartphone vert, mais aussi noir, qui adopte un aspect mat. La troisième couleur, nommée « Morning Mist » (ou gris), affiche une finition brillante pour un style miroir à moitié fumé. Notre exemplaire de test affiche ce coloris.

Véritable glace posée sur votre smartphone, cette finition en verre permet de reconnaitre le OnePlus 9 Pro immédiatement. Visuellement, c’est une grande réussite et ce style donne au produit un aspect ultra luxe qui, n’ayons pas peur des mots, est magnifique. Toutefois, ce capot a les défauts de ses qualités puisque comme un miroir classique, il marque très facilement au niveau des traces de doigts et les plus maniaques passeront leur temps à l’essuyer. Cette surface est aussi sujette aux micro-rayures. À noter que OnePlus fournit une coque en caoutchouc sobre, mais chic dans son boîtier pour ceux qui le veulent. D’autres coques sont aussi vendues sur le site officiel.

L’appareil dispose de deux autres particularités visuelles fortes : le module photo, tout d’abord, doté de quatre capteurs dont deux principaux qui ressortent clairement de la coque (ce qui a tendance à rendre le 9 Pro bancal lorsqu’il est posé sur le dos). Si cet élément fait un peu « posé là » sans souci de raccord avec le reste du smartphone (Samsung a par exemple clairement intégré le module dans son design des S21), il permet de le reconnaitre immédiatement. On note la présence d’un petit « Hasselblad » intégré dans le verre du module.

La deuxième particularité visuelle est plus classique, puisqu’il s’agit des bords courbés sur les côtés (l’écran est aussi incurvé, nous allons y revenir) qui permettent de donner une impression de finesse. Le tout tient grâce à un cadre en aluminium dans lequel sont intégrés les boutons physiques.

Comme d’habitude, OnePlus place le bouton d’allumage sur la tranche droite et le bouton de volume sur la gauche, contrairement à la plupart des autres modèles Android où tout est à droite. Si le 9 Pro est votre premier OnePlus, vous serez donc déboussolés dans un premier temps. On retrouve à droite le bouton dédié au mode silencieux, un gimmick du constructeur. Ce dernier, d'aspect cranté, peut se placer sur trois niveaux : silencieux, vibreur et sonnerie. Cela n’a l’air de rien comme ça, mais il permet de mettre son smartphone en sourdine sans même l’allumer. Pratique si vous êtes en réunion ou au cinéma (enfin, pas en ce moment). Un petit ajout qu’on aimerait voir plus souvent sur le marché Android, tant il est pratique au quotidien.

Pour la partie écran, nous avons une dalle prenant la quasi-totalité de la façade (ratio écran/façade supérieur à 90%) de 6,7 pouces. L’écran est courbé sur les côtés. Une inclinaison très légère, presque invisible, mais suffisante pour faire pratiquement disparaître les bords verticaux et donner une impression de finesse extrême au produit (qui fait tout de même 8,9 mm, ce qui supérieur à la moyenne). On aime ou on n’aime pas, cela dépend des goûts. Pour notre part, nous sommes plutôt clients. À noter que le OnePlus 9 classique dispose lui d’une dalle plate.

Le capteur d’empreintes est évidemment placé sous la dalle et peut vraiment déconcerter dans un premier temps. Il est en effet situé très bas sur l’écran. Trop bas. Un placement un peu curieux qui ne rend pas vraiment son utilisation très naturelle et qui fait un peu tache lorsqu’on constate qu’il était placé plus haut sur le 8T, par exemple. Il faudra s’habituer à ce capteur, mais cela pourra prendre du temps (nous avons encore du mal après une semaine de test). Techniquement parlant, il est toujours aussi efficace. Nous n’avons constaté aucune difficulté à nous identifier lors de notre test. Ce déverrouillage par empreintes peut aussi se coupler à la reconnaissance faciale d’Android, désactivée par défaut ici.

En main, le OnePlus 9Pro se montre agréable, notamment grâce à un poids très équilibré (192 grammes). Cependant, on n’évite pas quelques écueils, comme une surface lisse, certes agréable au toucher, mais qui a tendance à glisser entre les doigts lors des manipulations. Gare à vous si vous êtes du genre Gaston Lagaffe. Globalement, le design du OnePlus 9 Pro se montre réussi. On apprécie le savoir-faire du constructeur en la matière ainsi que l’aspect visuel très chic, voire luxueux. Cependant, le diable se cache dans les détails et on peut regretter deux ou trois petites choses, comme un capteur d'empreintes mal placé ou une coque très salissante. Mais dans l’ensemble, c’est un succès de la part du constructeur.

Un écran quasi parfait

Le One Plus 9 Pro est équipé d’une dalle AMOLED de Samsung d’une taille de 6,7 pouces et d’une définition en QHD+, soit 3168x 1440 pixels. Elle est dotée d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui apporte un confort visuel supplémentaire à l’utilisateur par rapport au 60 Hz, mais qui a le défaut de consommer plus de batterie. Il faut signaler qu’il est tout à fait possible de repasser en 1080p et 60 Hz si vous souhaitez gagner un peu en autonomie. Nous avons bien évidemment analysé les performances de l’écran à l’aide d’une sonde, et les résultats nous ont convaincus.

Le OnePlus 8T nous avait un peu déçus au calibrage de sa dalle. La marque a corrigé les erreurs du passé en offrant un écran quasi parfait. Il est possible d’opter pour trois options. Le premier, Vif, fait « exploser » les couleurs afin de rendre la dalle plus impressionnante à l’œil. Le mode « Naturel » propose, comme son nom l’indique, des couleurs respectueuses. Enfin, le mode « avancé » donne la possibilité à l’utilisateur averti de régler lui-même la température et les couleurs.

AMOLED oblige, nous avons un contraste infini, et ce dans tous les modes. Les noirs sont donc profonds et les blancs éclatants. En mode Vif, le smartphone affiche un Delta E moyen de 3,5, ce qui est bien. En y regardant de plus près, on remarque que ce sont surtout les rouges, les verts et les jaunes qui sont « flashy » afin donner un aspect pétant à l’écran. En mode naturel, cette moyenne tombe à 1,9, ce qui est excellent. Les couleurs d’origine sont donc respectées et c’est de mode qu’il faudra choisir pour admirer vos photos. Bien entendu, il paraît plus terne par rapport au « Vif ».

On note que le mode « Vif » affiche une température de 6800K, ce qui est bon et proche des 6500K de la norme vidéo. Sur un affichage totalement blanc, il tire donc très légèrement vers le bleu, mais cela est quasi-imperceptible. Le mode naturel est quant à lui encore exemplaire, avec une température parfaite à 6500K. Enfin, concernant la luminosité maximale, celle-ci se montre correcte sans forcément briller, à 545 cd/m² en mode vif et 480 cd/m² en mode naturel. Ce n’est pas exceptionnel, mais suffisant pour avoir une bonne visibilité en plein soleil. En définitive, la dalle du OnePlus 9 Pro est excellente et ne souffre d’aucun défaut, offrant une calibration parfaite et une image digne de son rang.

Plus qu’un bon affichage, OnePlus propose quelques petites choses intéressantes sur sa partie écran. La plus importante est la résolution adaptative lorsque la dalle est en 1440p, afin d’économiser de l’énergie. En clair, lorsque vous regardez une vidéo en 1080p, l’écran adopte automatiquement cette résolution afin d’économiser de la batterie. Malin et surtout désactivable si vous souhaitez upscaler une vidéo. De même, le 9 Pro dispose d'un taux de rafraichissement lui aussi adaptatif (comme le fait Samsung sur ses S21) qui va de 1 à 120 Hz. Encore une fois, l’écran s’adapte selon le contenu affiché (photos, vidéos, jeux, etc.). Des petites choses bien sympathiques qui renforcent le confort d’utilisation et qui surtout permettent de gagner en autonomie. Nous allons voir que le smartphone en a bien besoin.

Enfin, OnePlus insiste beaucoup sur la fonction Hyper Touch. Compatible avec quatre jeux pour l’instant (Brawl Stars, LoL Wildrift, PUBG et Call of Duty), il permet de gagner en temps de réponse tactile en jeu. Avouons-le, nous ne sommes pas des joueurs mobiles assidus et nous n’avons pas constaté de grandes différences entre nos parties avec le mode activé et sans, mais nul doute que des joueurs de haut niveau y trouveront leur compte. Asus mise par exemple beaucoup dessus sur sa gamme ROG.

Concernant la partie audio, OnePlus a fait du beau travail compte-tenue du format du produit avec un son clair et bien équilibré. On notera tout de même un placement ingénieux du haut-parleur, sur la tranche inférieure, mais proche du bord. Cela signifie qu’en visionnage de vidéo, votre paume n’appuiera pas sur la sortie audio, ce qui est très appréciable. Un deuxième haut-parleur est situé en haut de l’écran.

Un smartphone ultrapuissant

OnePlus a toujours eu l’habitude de mettre les derniers processeurs Qualcomm dans ses terminaux. Le OnePlus 9 Pro (et le modèle classique) ne fait pas exception à la règle. Il embarque un Snapdragon 888, processeur phare du constructeur actuellement. Le smartphone est disponible en deux versions, une avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire et une avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire (que nous testons). Ne faisons pas dans le suspense, le OnePlus 9 Pro est l’un des smartphones les plus puissants du marché actuellement, se plaçant aux côtés de mastodontes comme le Galaxy S21 Ultra, l’Asus ROG Phone 5 ou le Redmi Mi 11. Pas de souci là-dessus.

En utilisation, cela se traduit par un téléphone performant, aussi bien dans la navigation classique (aucune saccade ni aucun plantage, évidemment) ou dans les jeux, qui tournent tous avec les graphismes à fond les ballons. Notons que OnePlus propose toujours son mode jeu (anciennement Fnatic) qui permet en un coup d’œil de voir les performances, la chauffe de son téléphone et de partager des images ou vidéos.

Le Snapdragon 888 est un SoC qui chauffe et le OnePlus 9 Pro n’échappe pas à cet écueil. Toutefois, la chaleur est bien répartie sur la surface du téléphone et si elle est bien là, elle ne rend pas le jeu désagréable.

Un OS toujours aussi bien pensé

Le OnePlus 9 Pro ne réinvente pas la roue dans sa partie logicielle. Nous avons toujours Android 11 avec la surcouche Oxygen OS, duo que l’on connaît bien, car déjà présent sur les précédents modèles de la marque. Nous sommes en terrain connu et nous pouvons l’affirmer encore une fois, Oxygen OS est toujours la meilleure surcouche du marché.

Ultra personnalisable, elle permet de modifier à l’envie tous les aspects du téléphone, comme les couleurs de l’interface, la forme des icônes… mais aussi diverses petites choses comme l’animation du capteur d’empreintes, la couleur des bords d’écran (lorsqu’il est posé sur le dos et qu’il affiche une notification) ou même la police d’écriture de l’OS. On apprécie le mode always-on display, qui propose plusieurs affichages différents et originaux (résumé de votre journée, photographie canva, classique, etc.).

Mais la grande force d’Oxygen OS, c’est bien sa facilité d’utilisation. En effet, elle apporte vraiment un plus comparé à Android classique, notamment dans son agencement et la manière dont elle est pensée. Par exemple, lorsque vous utilisez l’écran à une main, tout a été conçu pour que les interactions puissent se faire avec le pouce dans les applications propriétaires, donc dans la partie inférieure. C’est peut-être un détail, mais on apprécie. Bref, pas grand-chose à reprocher à cette surcouche, toujours exemplaire aussi bien dans sa forme que dans ce qu’elle offre en termes d’utilisation. Un exemple à suivre.

Une partie photo de qualité, mais perfectible

OnePlus a toujours eu du mal à convaincre sur sa partie photo. Pour tenter de corriger ce problème, la marque a mis les grands moyens en signant un partenariat avec le constructeur suédois Hasselblad. Cette collaboration court sur trois ans et la gamme OnePlus 9 est la première à en bénéficier. Ainsi, la société spécialisée dans l’optique se charge de toute la partie logicielle du OnePlus 9 Pro, avec une certaine réussite. Le terminal est équipé d’un module composé de quatre capteurs. Le principal est un Sony IMX789 de 48 mégapixels tandis que le grand angle est un Sony IMX766 de 50 mégapixels. À cela s’ajoute un capteur Telefoto de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Notons que le OnePlus 9 classique dispose de capteurs différents, mais bénéficie aussi du travail d'Hasselblad.

En mode photo automatique, le logiciel de traitement fait des merveilles. De jour avec une bonne luminosité, nous avons des clichés très maîtrisés, avec une bonne balance des lumières et une excellente gestion des couleurs. Nous ne sommes pas au niveau des performances d’un Huawei Mate 40 Pro, mais nous sommes face à un bon APN, surtout lorsqu’on connaît le passif du constructeur en la matière.

Le module dispose d’un grand angle X 0,6 encore très bon ainsi que d’un zoom optique X 3,3. À cela s’ajoute un zoom numérique X30 qui offre des clichés lisibles, à défaut d'être exploitable.

L’APN est particulièrement bon en gros plan, notamment grâce à un mode super macro qui permet de prendre d’excellentes photos de près.

Le OnePlus 9 Pro dispose d’un mode portrait très bien fichu qui permet de se concentrer sur son modèle (aussi bien humain qu'animal) et de créer un effet de flou autour de lui (et qui fonctionne aussi en selfie). Ce traitement, bien entendu logiciel, fonctionne parfaitement et donne des photos naturelles. Le découpage de la silhouette du sujet est en effet irréprochable. Bonne pioche.

On notera aussi la présence d’un mode « changement d’inclinaison » qui permet de prendre des clichés en mode « maquette ». Un petit gadget pas forcément utile, mais qui encore une fois donne des photos très correctes. Idéal pour poster sur les réseaux sociaux.

Le mode nuit a lui aussi été amélioré, permettant d’avoir des images lisibles même lorsque la lumière vient à manquer. Toutefois, il faut signaler que le logiciel a tendance à exagérer la luminosité pour un rendu plus clair, au détriment du naturel.

Enfin, OnePlus propose un mode pro très complet pour les utilisateurs les plus avertis (avec la possibilité de sauvegarder ses photos en RAW !), en plus des traditionnels modes timelapse, panorama ou encore ralenti.

Un bon appareil photo, qui permet enfin à OnePlus de proposer une expérience correcte. Nous ne sommes pas là face au meilleur photophone du marché, mais à un produit qui maîtrise son sujet, notamment grâce à son traitement logiciel efficace. Il faut toutefois signaler que tout n’est pas rose au pays de OnePlus, puisque nous avons noté un petit temps de latence entre le moment où nous prenons la photo et le cliché final, et ce de l’ordre que quelques millisecondes. Cela ne pose aucun souci sur des modèles qui savent prendre la pose ou sur des paysages, mais cela peut vite se montrer frustrant sur des sujets qui bougent constamment, comme des enfants ou des animaux. De même, un grain perceptible peut apparaître sur certains clichés, que l’on soupçonne d’être la conséquence d’un traitement logiciel parfois trop important.

Notons que la vidéo permet d’enregistrer en 8K et 30 FPS ou 4K 120 FPS, ce qui est très appréciable. Les résultats sont, sans surprise, très bons.

Une autonomie qui laisse à désirer

Le OnePlus 9 Pro est doté d’une batterie de 4500 mAh, qui paraît un peu juste sur le papier. En pratique, cela se confirme. En activant la définition en 1440p ainsi que le taux de rafraichissement de 120 Hz (soit le maximum que l'on puisse faire niveau qualité), nous avons du mal à boucler une journée en utilisant le téléphone de manière « normale », la batterie affichant un niveau inférieur à 15 % à l'heure du coucher. Si vous forcez un peu sur l'utilisation, vous serez obligés de passer par la case recharge au cours de la journée. On gagne entre 10 et 15% en se contentant d’un taux de rafraîchissement à 60Hz. Passer en mode 1080p/120 Hz permet de tenir une journée et demie, ce qui est bien mieux. En Full HD+ et et en 60 Hz, on peut encore grapiller quelques heures. Certes, le 1440p peut paraître un peu gadget sur cette taille d'écran et le gain visuel n'est pas énorme, mais c'est un peu dommage de devoir se restreindre sur un produit à 1000 euros pour espérer utiliser son smartphone sereinement, non ? Bref, nous sommes déçus sur ce point, la batterie étant vraiment le point faible de ce terminal.

En revanche, le OnePlus 9 Pro propose toujours une recharge rapide de 65 Watts très appréciable grâce au chargeur fourni dans la boîte. Lors de nos différents tests, nous avons mesuré un temps de recharge de 2% à 100% en 39 minutes, ce qui est très rapide (mais au-delà des 28 minutes promises par OnePlus). Notons que le terminal est aussi compatible avec la recharge sans fil de 50 Watts. En utilisant le dock adapté (mais vendu séparément sur le site de OnePlus) nous avons mesuré un temps de recharge de 58 minutes. Là encore, c’est impressionnant.

Il faut noter qu’en charge, Oxygen OS affiche différentes informations comme les notifications ou encore votre temps de trajet jusqu’au travail si vous le rechargez à l’heure où vous partez habituellement.