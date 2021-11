Android 12 : voici la liste des 60 smartphones Xiaomi déjà compatibles avec la bêta

Xiaomi travaille sur le portage d’Android 12 sur une grande partie de son parc installé de smartphones. Une soixantaine de modèles sont concernés et la plupart ont d’ores et déjà atteint la phase de test. Voici la liste complète avec Xiaomi, Redmi et Poco, ainsi qu'une liste de modèles qui n'ont pas passé la phase des tests.

Nous avons découvert Android 12 avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google. Les deux smartphones ont été testés dans nos colonnes et sur notre chaîne YouTube ces derniers jours. Nous avons découvert la nouvelle interface Material You, ainsi que les nouveaux éléments ergonomiques des notifications, des boutons et des menus. Une expérience qui se veut à la fois riche et accessible.

Lire aussi – Android 12 : date de sortie, smartphones compatibles, nouveautés, tout savoir sur la mise à jour

Bien évidemment, cette expérience est l’une des nombreuses offertes par les constructeurs de smartphones. Android 12 servira évidemment de base à de nombreuses ROM customisées, comme ColorOS chez Oppo, Magic UI chez Honor, Funtouch chez Vivo ou encore… MIUI chez Xiaomi. Depuis plusieurs mois, nous rapportons dans nos colonnes une liste provisoire de Mi, Redmi et Poco qui bénéficieront d’une mise à jour vers Android 12 et la prochaine version de MIUI.

Voici la liste de tous les modèles de Xiaomi en test sous Android 12

La dernière liste date du mois de juillet 2021. En voici une nouvelle, publiée par le site Xiaomiui. Elle compte plus d’une soixantaine de noms différents, répartis entre les Mi, les Redmi et les Poco. Contrairement à la liste précédente, les modèles de la marque Blackshark ne sont pas présents dans cette liste. Ils l’étaient tous à partir du Blackshark 3. Enfin, notez que la liste comprend des modèles internationaux et chinois.

Xiaomi

Redmi

Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro +, K40 Gaming

Redmi K30, K30 Ultra, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, K30S Ultra, K30 Pro Zoom

Redmi 10, 10X 5G, 10X Pro

Redmi 9T, 9 Power

Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro+

Redmi Note 10, Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5G, Note 9 4G

Redmi Note 8 (2021)

Poco

Poco F3, F3 GT, F2 Pro

Poco X2, X3, X3 NFC, X3 Pro, X3 GT

Poco M2 Pro, M3, M3 Pro 5G

Poco C3

Voici enfin la liste des terminaux qui ne devraient pas passer sous Android 12. Certains étaient présents dans la liste de juillet 2021. Les tests n’ont, semble-t-il, pas été concluants.

Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro

Mi CC9, Mi CC9 Meitu

Redmi K20, K20 Pro, K20 Pro Premium

Redmi Note 8, 8T, 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi 9, 9A, 9AT, 9i, 9C, 9 Prime

Redmi 10X 4G

Poco C3

Poco M2, M2 Reloaded

Source : Xiaomiui