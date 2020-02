Test du Samsung Galaxy S20 : le plus petit de la fratrie n’est pas à prendre à la légère

Le Galaxy S20 est le porte-nom de la nouvelle gamme de flagships de Samsung. Alors, autant soigner la copie du plus petit et du moins des chers des terminaux haut de gamme de la marque coréenne. Nouvelle plate-forme. Design corrigé. Plus grande batterie. Le tout avec un encombrement contrôlé. Voilà qui n’augure que du bon. Est-ce vraiment le cas ? Réponse dans ce test.

Tel le printemps qui revient chaque mois de mars, Samsung a organisé le 11 février dernier sa conférence Unpacked pour présenter trois Galaxy S20 : la version classique, la version Plus et la version Ultra. Comme toujours, la principale différence entre les différents modèles, outre le prix, est la taille de l’écran et la capacité de la batterie. D’autres détails séparent les trois modèles, notamment l’équipement photographique. Pour le reste, les trois Galaxy S20 offrent une expérience presque similaire.

Le Galaxy S20 est évidemment le plus petit de la fratrie. C’est un smartphone compact, mais puissant, comme nous le verrons tout au long de ce test. C’est aussi un mobile avec de belles capacités photographiques, au moins équivalentes à celle du Galaxy S10, malgré des choix qui peuvent être contestables. Et c’est surtout une proposition très complète, sans tomber dans l’exubérance et l’ostentatoire, contrairement au Galaxy S20 Ultra que nous avons aussi testé.

Le Galaxy S20 est le digne successeur du Galaxy S10. Il n’est pas accompagné par un Galaxy S20e. Il s’agit donc du modèle le « moins cher » de tous les S20, à date. Rappelons que le Galaxy S20 sera proposé à son lancement à 909 euros en version 4G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il se décline également en version 5G avec 12 Go de RAM et toujours 128 Go de stockage. Comptez 100 euros de plus pour en bénéficier. C’est cette dernière que Samsung nous a prêtée pour réaliser ce test. Notez que les Galaxy S20 bénéficieront tous d’une mise à jour du firmware à leur lancement. Certains tests, notamment l’autonomie et la photographie, seront donc mis à jour ultérieurement.

Fiche technique

La fiche technique du Galaxy S20 présentée ci-dessous se décline en deux colonnes : une pour la version 4G et une pour la version 5G. En comparaison du Galaxy S10, l’écran est très légèrement plus grand, le chipset a été remplacé, la RAM a été renforcée (pour la version 5G), le zoom optique a été amélioré et la batterie a été largement revue à la hausse. D’autres changements ont été apportés. Nous y reviendrons tout au long de ce test.

Galaxy S20 4G Galaxy S20 5G Dimensions 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 151,7 x 69,1 x 7,9 mm Poids 163 grammes 163 grammes Ecran 6,2 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (563 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ 6,2 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (563 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ Chipset Exynos 990 (7nm) Exynos 990 (7nm) OS Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + One UI 2.0 RAM 8 Go (LPDDR5) 12 Go (LPDDR5) Stockage 128 Go 128 Go microSD Oui (jusqu'à 1,5 To) Oui (jusqu'à 1,5 To) Capteur principal 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS

64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Zoom "hybride optique" 3x

Zoom numérique "Super Resolution Zoom" 30x 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS

64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Zoom "hybride optique" 3x

Zoom numérique "Super Resolution Zoom" 30x Capteur secondaire 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 Batterie 4000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 4000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 5G Non Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 IP 68

Design et prise en main

Commençons avec l’aspect physique du Galaxy S20. Le S20 « classique » est le plus petit de la fratrie. Il conserve donc des dimensions « mesurées ». Nous ne tombons pas dans le cliché des phablettes dont l’écran dépasse les 6,5 pouces (sans parler de celles qui s’approchent des 7 pouces). Ici, malgré une taille d’écran assez élevée (6,2 pouces), le Galaxy S20 garde le même encombrement que son prédécesseur. Le poids est en légère hausse de 6 grammes.

La coque est toujours en aluminium et en verre minéral. Le Gorilla 6 de Corning habille le S20 à l’avant, mais aussi à l’arrière, ce qui n’était pas le cas pour le S10. Ce matériau retient comme toujours assez facilement les traces de doigts. Les plaques de verre minérales sont incurvées sur les deux faces du téléphone. Quatre séparations pour les antennes sont situées sur les tranches supérieure, inférieure et latérales. Toujours sur les tranches, vous retrouvez un haut-parleur, un port USB type-C, trois microphones (un principal en bas, un pour la réduction de bruit en haut et un dernier, dans le bloc photo principal, pour les prises de vue vidéo), un tiroir pour la SIM et les boutons matériels pour la mise en marche et le contrôle du volume. L’étanchéité est toujours de mise.

À l’arrière se trouve le bloc photo principal avec trois capteurs photo et un flash LED (sans oublier le micro déjà évoqué précédemment). Ce bloc rectangulaire est positionné verticalement dans le coin supérieur gauche. Il est légèrement protubérant pour augmenter la largeur des objectifs. Nous verrons dans la partie dédiée les conséquences de ce choix. Nous n’en discuterons pas l’esthétique, puisque c’est avant tout une histoire de goût. Sachez toutefois que, même si cela choque au début, après quelques jours d’utilisation, nous n’y faisions plus attention. Vous noterez aussi, pour la première fois depuis de nombreuses années, l’absence du cardiofréquencemètre et de l’oxymètre à l’arrière du mobile. Une page se tourne !

Passons à l’avant. L’écran Dynamic AMOLED Infinity-O du Galaxy S20 mesure donc 6,2 pouces. La définition est toujours QHD+ pour une résolution de 563 pixels par pouce. C’est 13 pixels par pouce de moins que le Galaxy S10. Mais cela n’est pas perceptible. Rappelons qu’au-dessus des 400 pixels par pouce, il est presque impossible de distinguer chaque pixel. Cette définition n’est pas activée par défaut, le téléphone affichant du Full HD au premier démarrage.

Techniquement, le taux de rafraichissement de l’écran et de 120 Hz. Ici non plus, ce réglage n’est pas activé par défaut (rendez-vous dans « Paramètre », « Écran » et « Fluidité des mouvements » pour le changer). Il n’est disponible qu’en Full HD+. Et il se désactive quand le mode économie d’énergie est actif. Ces choix sont faits pour augmenter l’autonomie des batteries (et ce n’est pas un mal). Enfin, dernier réglage de l’écran par défaut : le profil colorimétrique « vif ». Il profite des caractéristiques de l’AMOLED pour saturer les couleurs. Si vous aimez les couleurs très vives, laissez ce paramètre ainsi. Sinon, vous pouvez opter pour quelque chose d’un peu plus naturel (mais aussi plus terne).

Enfin, pour finir sur l’écran, dont la fluidité et les propriétés visuelles sont excellentes, comme l’an passé, vous retrouvez un lecteur d’empreinte digitale sous la dalle tactile. Un capteur ultrasonique rapide et efficace, même avec les doigts mouillés. Comme toujours, vous pouvez aussi opter pour la reconnaissance faciale grâce à la webcam intégrée dans le trou (lequel est centré cette année, comme pour le Galaxy Note 10). Notre préférence va à la lecture d’empreinte.

Performances et autonomie

Côté performance, le Galaxy S20 est un smartphone très performant. Rappelons les quelques éléments importants avant de découvrir les scores obtenus dans les benchmarks : écran Full HD+ et taux de rafraichissement à 60 Hz (nous avons effectué les tests avec le réglage par défaut), chipset Samsung Exynos 990 avec huit coeurs applicatifs et un GPU avec 11 coeurs, ainsi que 12 Go de mémoire vive. La version 4G du S20 est équipée de 8 Go de RAM seulement. Les résultats obtenus ici sont donc supérieurs à ceux que vous pourriez avoir avec elle.

Comme vous pouvez le constater, l’association de l’Exynos 990 avec 12 Go de RAM offre d’excellents résultats sur les benchmarks, qu’ils soient complets ou focalisés sur la partie graphique. Notre Galaxy S20 a obtenu 527 000 points sur AnTuTu, 6900 points sur 3D Mark Sling Shot Extreme (sur le moteur OpenGL ES 3.1), 924 points sur Geekbench en single-core et 2800 points en multi-core. Ces scores sont dans la bonne moyenne de ce que les autres moutures de la série S20 ont pu obtenir (à configuration équivalente). Sur AnTuTu, il dépasse largement les iPhone 11, ainsi que tous les smartphones sous Snapdragon 855 / 855+ (même le ROG Phone II ou le OnePlus 7T Pro).

Ce sont les usages multimédias qui profitent le plus de cette puissance, bien sûr. Et notamment le jeu vidéo. L’un des jeux étalon utilisés à la rédaction est Dead Trigger 2 de Madfinger. Un titre optimisé pour les mobiles qui offrent plusieurs options d’affichage. Et, automatiquement, le jeu se positionne sur les meilleurs avec le S20. Le jeu reste bien évidemment très fluide durant les quelques parties réalisées. Parmi les applications très gourmandes se trouvent aussi des émulateurs comme celui de la Dreamcast et de la Wii. Ce dernier connaît encore quelques ralentissements sur certains jeux. Côté vidéo, le Galaxy S20 est pourvu d’un excellent lecteur natif, Samsung Video. Ce dernier lit la très grande majorité des formats disponibles.

À l’usage le smartphone est évidemment très performant. Et nous ne pouvons que louer la décision de Samsung d’intégrer 12 Go de RAM dans le Galaxy S20, ainsi qu’une batterie plus confortable (capacité supérieure de 17%). Car, il faut alimenter une telle puissance. Selon nos premières constatations, le Galaxy S20 tient une grosse journée en usage normale (avec un peu d’applications ludiques et/ou multimédias), sans définition QHD ni taux à 120 Hz. Activer ces options réduira l’autonomie. Et bien sûr, sans être connecté en 5G, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, cette technologie n’est pas encore commercialisée. En optant pour une batterie aussi puissante que celle du Galaxy 10, le Galaxy S20 aurait très certainement bénéficié d’une autonomie moindre. Rappelons une fois encore que nous n’avons pas testé le Galaxy S20 avec le firmware définitif, Samsung promettant que l’autonomie sera meilleure avec la future version.

Environnement et interface

Comme le Galaxy A51, testé précédemment dans nos colonnes, le Galaxy S20 profite d’Android 10 avec l’interface One UI 2.0 (rappelons que One UI a remplacé Touchwiz avec Android 9). Cette nouvelle interface se veut, à première vue, plus ronde et plus simple à utiliser. Elle conserve bien sûr tous les atouts d’Android et de One UI, à savoir un écran d’accueil avec les quelques applications courantes (téléphone, messagerie, navigateur web, appareil photo), la suite Google (sans Play Music, mais avec YouTube Music), le Play Store, Galerie et Galaxy Apps. Deux widgets complètent l’ensemble : la météo et la recherche Google (avec Asssistant).

Sur l’écran de droite, vous retrouvez quelques applications de Samsung, comme le Game Launcher, et la suite Microsoft (Office, Onedrive, LinkedIn et Outlook). Et sur l’écran de gauche l’écran Samsung Daily, avec le flux d’actualité et l’intégration de Spotify. Vous noterez également la présence d’un volet sur le côté droit de l’écran. Il s’agit d’un menu avec des raccourcis et des widgets dont le contenu est paramétrable. Les habitués de Samsung ne seront pas surpris de le retrouver. En revanche, petite nouveauté, l’accès à Samsung Pay en glissant du bord inférieur de l’écran vers le haut.

En ouvrant le tiroir des applications, vous vous apercevrez que Samsung a limité au « strict » minimum le nombre d’applications préinstallées. Twitter par exemple n’est plus présent. Microsoft est là, comme nous l’avons signalé précédemment, ainsi que Facebook, Netflix et Spotify. Quelques applications de Samsung complètent ce tiroir : Samsung Members, Samsung Global Goals, Samsung Notes, Bixby, Samsung Health et quelques logiciels pour associer le S20 aux objets et accessoires connectés. Swiftkey est toujours le clavier virtuel par défaut.

Si vous vous rendez dans le menu de paramétrage, vous retrouverez toute la complétude dont Samsung peut faire preuve. Nous avons l’impression que, chaque année, ce menu est plus long et plus fourni. Ce n’est peut-être d’ailleurs pas qu’une impression, puisque de nouveaux réglages pour les écrans ont été intégrés. C’est ici aussi que vous retrouvez les réglages liés au bien-être numérique (incluant le contrôle parental) et les outils de maintenance et d’optimisation dont le principal intérêt reste d’offrir un tableau de bord clair sur les principaux éléments importants du téléphone (batterie, mémoire, stockage). Cela inclut aussi un outil de protection réalisée par McAfee (un logiciel payant avec une période d’essai).

Qualité audio

Le Galaxy S20 est équipé d’un haut-parleur situé sur la tranche inférieure. À cela s’ajoute l’écouteur téléphonique qui fait office de second haut-parleur, offrant un système stéréo. Ce duo offre une forte puissance avec peu de saturation.Vous pouvez donc aisément regarder un film, jouer à un jeu ou passer un appel (audio ou visio) sans craindre une perte de qualité. Attention cependant à ce que la grille de l’écouteur ne se retrouve pas sous votre doigt, ce qui arrivera certainement si vous tenez le téléphone horizontalement. L’écouteur téléphonique, quand il est utilisé seul pour passer des appels, offre un son clair.

Autre point important, le Galaxy S20 (comme ses deux grands frères et comme le Galaxy Note 10) est dépourvu de port jack 3,5 mm. C’est la première fois qu’un Galaxy S ne propose pas cette prise casque. Donc, si vous avez investi dans un casque filaire, vous ne pourrez pas l’utiliser avec ce téléphone (d’autant plus que Samsung ne fournit pas d’adaptateur). Vous avez alors deux solutions. Soit vous utilisez les écouteurs AKG filaires fournis avec le mobile (ou tout autre accessoire compatible USB type-C). Soit vous achetez un casque sans fil que vous pourrez utiliser avec tous les smartphones.

Performances en photo

Passons à la photo. Dans cet exercice, même si Huawei a réussi à devenir, en 2018 et en 2019, la nouvelle référence en photographie sur mobile (avec le P30 Pro en fer de lance), Samsung n’en reste pas moins l’un des constructeurs qui offrent l’une des meilleures expériences en la matière. Le Galaxy S20 ne déroge pas à la règle, même s’il n’offre pas l’expérience la plus qualitative chez Samsung. En effet, au-dessus de lui se trouve toujours le Galaxy S20+ et, surtout, le Galaxy S20 Ultra dont l’équipement est plus pointu. Celui du Galaxy S20 reste bon.

Il y a trois capteurs dans le bloc principal. Le principal (celui du milieu) est un modèle 12 mégapixels avec avec objectif ouvrant à f/1.8 (disparue l’ouverture variable), stabilisateur optique et autofocus Dual Pixel. Chaque pixel mesure 1,8 micron de côté, ce qui est assez élevé. Le second (celui du bas) est un modèle 64 mégapixels avec téléobjectif ouvrant à f/2.0, zoom optique 3x (et zoom numérique qui monte à 30x), autofocus à détection de phase et stabilisateur optique. Le dernier (celui du haut) est un capteur 12 mégapixels avec objectif grand-angle, mais sans autofocus. La protubérance du bloc photo est due à l’intégration du zoom optique 3x (contre 2x pour le Galaxy S10).

À l’usage, le capteur photo principal est clairement le meilleur au quotidien. Il réalise des photos nettes, avec de belles couleurs et beaucoup de contraste. Quand nous avons réalisé notre séance photo, il pleuvait sur la région parisienne. Et pourtant, les clichés sont lumineux. Le capteur avec objectif grand-angle est de loin le moins lumineux. Il est donc le moins à même de s’adapter à toutes les situations. En revanche, il peut remplacer, à l’occasion, un objectif macro, car sa distance focale est très courte. Attention cependant aux déformations sur les côtés dues à la lentille.

Le capteur avec zoom optique, quant à lui, est étonnant. Dans le bon sens du terme : contrairement à de nombreux téléobjectifs, il reste lumineux, offrant de beaux clichés. Comme il est stabilisé, les clichés restent nets, même en poussant le zoom numérique à 10x. À partir du zoom 20x, les résultats ne valent pas le mal que vous vous donnerez à essayer de réaliser une photo nette, même s’il faut louer ici le travail des algorithmes qui tentent malgré tout d’apporter un peu de sens à certains amas de pixels.

De nuit, le Galaxy S20 offre également de beaux résultats, notamment avec le capteur principal. Si vous passez sur le grand-angle, vous aurez une baisse de luminosité difficile à rattraper. Et avec le capteur avec zoom optique, vous devriez vous cantonner à ne pas dépasser le zoom 4x pour ne pas perdre en qualité. La capture vidéo conserve les mêmes atouts que la prise de vue fixe. Nous préférons nettement le rendu du capteur principal dont la colorimétrie est plus naturelle. En vidéo, le capteur avec zoom optique n’est pas conseillé. Enfin, le capteur selfie, un modèle 10 mégapixels, fait bien le travail. Vous avez quelques filtres pour améliorer la réalité. Comme toujours.

Conclusion

Le Galaxy S20 est un smartphone très qualitatif. Il s’appuie sur une belle ergonomie, servie par un design moderne (avec quelques petites touches esthétiques clivantes au niveau du bloc photo), un bel écran doté de réglages qui peuvent porter plus loin encore la qualité d’affichage, une plate-forme très puissante, digne de la nouvelle génération de flagships de 2020, et un ensemble photographique qui vous offrira de beaux résultats dans toutes les situations (ou presque). Et tout cela dans un encombrement qui reste modéré : le S20, contrairement au S20+ et au S20 Ultra, peut encore entrer dans la poche d’un jean sans trop faire rouspéter les coutures.

Non, le Galaxy S20 n’est pas parfait. Malgré une hausse de sa capacité, l’autonomie de sa batterie est encore un sujet qui fâche et qui, nous l’espérons, sera réglé avec la mise à jour du firmware. Pourquoi ? Parce qu’à trop vouloir en offrir, le Galaxy S20 consomme beaucoup d’énergie. Nous regrettons également l’absence d’adaptateur jack 3,5 mm pour accompagner, au moins la première année, l’abandon du port audio historique. Un manque d’autant plus étonnant que Samsung vend aussi des casques haut de gamme filaires par le biais de la marque AKG.

Si malgré ces deux points noirs, le Galaxy S20 vous tente toujours, vient alors la question de quelle version adopter : 5G avec 12 Go ou 4G avec 8 Go. La différence de prix est de 100 euros. Ce qui n’est pas si élevé que cela pour le gain offert (mais avec le risque que l’autonomie suive encore moins). Nous pensons toutefois qu’il est peut-être encore un peu tôt pour craquer pour la 5G, laquelle sera encore là pour votre prochain smartphone.