OnePlus dévoile le Nord 2, son smartphone à moins de 500 euros aussi puissant qu’un haut de gamme

OnePlus vient de lever le voile sur son très attendu Nord 2. Comme la première itération, le smartphone veut séduire ceux qui cherchent une expérience digne d’un produit haut de gamme pour un prix abordable.

Le Nord 2 n’est plus un secret depuis longtemps, puisqu’il a déjà fuité maintes fois sur Internet. La marque l’a finalement officialisé aujourd’hui et il est conforme à ce que nous attendions. Nous avons donc un smartphone qui ne bouscule pas la formule établie avec le Nord, mais qui la peaufine.

En 2020, le Nord était le retour de la marque sur la formule du « flagship killer », c’est-à-dire du téléphone abordable avec des caractéristiques presque de haut de gamme. Le Nord 2 reste dans cette philosophie. Niveau design, il reprend les grandes lignes de son grand frère avec une coque en verre durcie bleu turquoise ou grise. Le principal changement réside dans le module photo, inspiré par la série des OnePlus 9.

L’écran est identique à celui du premier Nord. Nous avons une dalle AMOLED plate de 6,44 pouces en Full HD+. On note la présence d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz seulement, ce qui est un peu décevant comparé aux autres modèles du marché sur le même segment de prix, comme le Redmi Note 10 Pro ou le Galaxy A52 5G. Mais la force du Nord 2 n'est pas là.

Le OnePlus Nord 2 embarque un processeur MediaTek

En effet, le terminal embarque un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, que OnePlus nous promet aussi puissant qu’un Snapdragon 865. SoC Custom modifié pour les besoins de la marque, il apporte théoriquement une expérience utilisateur appréciable, mais aussi quelques petites améliorations au niveau du traitement photo et vidéo. Par exemple, le HDR dynamique peut s’ajuster en temps réel lors des prises de vue. La fonctionnalité color boost devrait aussi permettre de régler automatiquement le profil de couleur selon l’utilisation faite du terminal. A noter que c’est le premier téléphone de la marque à ne pas avoir un processeur Qualcomm.

En plus de ça, OnePlus améliore son module photo sur le Nord 2. Le smartphone dispose de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Côté vidéo, le capteur peut filmer en 4K en 30 images par seconde ou en 1080p en 60 images par seconde.

Une autonomie améliorée par rapport au Nord 1

La batterie a aussi été revue à la hausse, passant de 4115 mAh sur le Nord 1 à 4500 mAh ici. En plus de cela, le terminal est désormais compatible avec la recharge rapide de 65 Watts, habituellement réservée aux produits hauts de gamme chez OnePlus. La marque promet ainsi une recharge de 0 à 100% en 30 minutes top chrono. Côté logiciel, on retrouve évidemment Android 11 avec l’éternelle surcouche Oxygen OS qui passe ici dans sa version 11.3.

Bref, un beau produit sur le papier, mais aussi dans la vie de tous les jours. Nous avons en effet eu la chance de déjà l’avoir entre nos mains et vous pouvez retrouver notre avis complet dans notre test. Ne jouons pas le suspense : le Nord 2 est digne de son prédécesseur. OnePlus réussit son pari en offrant un vrai « flagship killer », comme il avait l’habitude de le faire il y a quelques années maintenant.

Le OnePlus Nord 2 sera disponible à partir du 28 juillet prochain. Il sera commercialisé en deux versions. La première dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage et sera vendue 399 euros. La deuxième embarque 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et est affichée à 499 euros. Dans les deux cas, le prix est vraiment intéressant. Il faudra choisir son modèle avec soin selon vos besoins. En effet, le Nord 2 ne dispose pas de port microSD et il ne faudra pas hésiter à aller vers la version 256 Go si vous êtes du genre à stocker plein de choses sur votre smartphone.

En plus du Nord 2, OnePlus a également dévoilé ses Buds Pro, nouvelle version de ses écouteurs sans fil, qui seront disponibles à partir du 18 août pour 149 euros.