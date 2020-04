Test du Oppo Find X2 Pro : un smartphone à l’ambition assumée et pratiquement maitrisée

Le Find X, sorti il y a deux ans, était clairement un smartphone ambitieux. Et son successeur, le Find X2 Pro, l’est plus encore. Avec un design qui ne laisse pas indifférent, une fiche technique complète et un prix qui dépasse allègrement les 1000 euros, le Find X2 Pro joue dans la cour des grands, face à Apple, Samsung et Huawei. Mais il devra aussi affronter dans une guerre fratricide son cousin germain, le OnePlus 8 Pro qui est bien moins cher. Et Oppo n’a pas toujours l’ascendant.

La gamme Find d’Oppo est revenue en 2018 avec plus d’ambition qu’elle n’en avait eu auparavant. Porté par une inflation tarifaire générale et nourrie par une tendance design où le capteur selfie n’avait plus sa place en façade, le Find X a marqué les technophiles par ses beaux atours ergonomiques et une fiche technique qui n’avait pas à rougir face à Samsung, Xiaomi ou Huawei. Y avait-il trop d’ambition ? Une question qui se posait d’autant plus en 2019 quand la gamme Find n’a pas été renouvelée, remplacée par des Reno aux épaules un peu plus larges. Notamment le Reno 10x Zoom et le Reno Ace (inédit en France).

Mais les Reno ne sont pas des Find. Il fallait donc bien qu’Oppo renoue avec le segment haut de gamme avec un nouveau porte-étendard digne de la fonction. Voici donc le Find X2 et son grand frère le Find X2 Pro, deux smartphones haut de gamme qui rassemblent quasiment tout ce que Oppo sait faire de mieux. En France, vous ne trouverez que le Find X2 Pro en version 12+512 Go, vendue à 1199 euros et prise en main ici. Autant dire que la marque est très, très ambitieuse. D’autant qu’elle n’a pas encore la notoriété pour attaquer un segment de prix où les consommateurs achètent davantage du Apple, du Samsung et, depuis deux ans seulement, du Huawei. Le Find X2 Pro, que nous avions déjà pris en main une première fois, peut-il assumer cette ambition ? Réponse dans ce test.

Prise en main vidéo

Fiche technique

Comme vous pouvez le constater, la fiche technique du Find X2 Pro répond à toutes les exigences actuelles en termes de composants. Snapdragon puissant. Batterie imposante. Charge rapide particulièrement capable, triple capteur photo, grand écran avec taux de rafraichissement rapide, etc. Il ne manquerait peut-être que la charge sans fil. Mais Oppo défend ce choix en expliquant que la charge sans fil aurait amoindri l’efficacité de la charge rapide. Et la batterie se recharge entièrement en moins de 40 minutes. Retrouvez ci-dessous tous les détails à savoir.

Oppo Find X2 Pro Dimensions 74,4 x 165,2 x 8,8 / 9,5 mm Poids 206 grammes Ecran 6,7 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (525 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ Chipset Qualcomm Snapdragon 865 (7nm) OS Android 10 + ColorOS 7.1 RAM 12 Go Stockage 512 Go microSD non Capteur principal 48 + 48 + 13 mégapixels, zoom optique 5x, zoom numérique 10x, stabilisation d'image, autofocus laser, vidéo 4K Capteur secondaire 32 MP Batterie 4260 mAh ( Super VOOC 2.0 65W) 5G Oui Connectivité WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC Audio Double haut-parleur

Pas de port jack 3,5 mm Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP 68

Design et prise en main

Le Find X2 Pro est un smartphone qui attire l’oeil. Il est également assez grand, mais pas trop large. Les bords latéraux sont incurvés à l’avant comme à l’arrière. Et le degré d’incurvation est identique de chaque côté. Le Find X2 Pro se veut donc élégant, voire « luxueux ». Que ce soit en version céramique ou en version cuir végétal (ou « vegan »). C’est d’ailleurs cette dernière que nous avons reçue pour réaliser ce test.

Quelques petites différences existent entre les deux. Le contour du smartphone, doré ou acier. Le dos du smartphone, en cuir couleur saumon ou en céramique dépolie. Des détails diffèrents, comme le logo au dos ou le contour du bloc photo principal. Dans la version cuir, ces éléments sont dorés. Dans la version céramique, ils sont noirs. Notez d’ailleurs que, pour cette dernière, le logo est simplement gravé et non incrusté. Le cuir est certainement plus ostentatoire que la céramique, mais il retient beaucoup moins les traces de doigt. Et il glisse beaucoup moins si vous avez les doigts mouillés.

La position des éléments techniques autour du smartphone est assez classique. Bouton de mise en marche à droite. Contrôle du volume à gauche. Micro secondaire en haut. Haut-parleur, port USB type-C et tiroir pour la SIM en bas. Vous remarquerez sur les quatre tranches des séparations pour les antennes. Oppo a placé des antennes tout autour du téléphone pour améliorer la connectivité.

À l’arrière, vous retrouvez également un bloc photo légèrement protubérant qui reprend les codes ergonomiques actuels : orientation verticale, forme rectangulaire, positionnement dans le coin supérieur gauche. Le bloc intègre trois capteurs, le flash LED et un autofocus laser qui vient en complément de l’autofocus à détection de phase « omnidirectionnel ». Nous aurons l’occasion de revenir sur ces détails. Enfin, comme les Reno ou les modèles de la série A, le logo de la marque est placé dans le prolongement du bloc photo.

Qualité de l’écran

À l’avant, nous retrouvons un bel écran AMOLED avec de très fines bordures. La dalle mesure 6,7 pouces. Elle est parée d’un poinçon dans le coin supérieur gauche pour héberger le capteur selfie. Elle est incurvée sur les côtés, comme nous l’avons précisé précédemment. Un écouteur téléphonique est « caché » dans la bordure entre l’écran et le contour. Un lecteur d’empreinte est présent sous la dalle tactile pour débloquer le téléphone à l’aide de votre doigt. Enfin Oppo préinstalle une protection d’écran afin de préserver le plus possible les propriétés tactiles de cette belle dalle, laquelle est couverte d’un verre Gorilla 6 de Corning.

La définition de la dalle est QHD+. Et le taux de rafraichissement est de 120 Hz. Notez toutefois que ces deux réglages sont paramétrables. Vous pouvez en effet choisir de baisser la définition jusqu’au Full HD+ et le taux de rafraichissement à 60 Hz. Par défaut, ils sont réglés sur une position variable qui dépend du contenu et de l’application affichée. Bien sûr, activer en permanence ces deux réglages sur la meilleure qualité possible baisse l’autonomie. Et les désactiver en permanence vous éloigne de la prochaine recharge.

La résolution de l’écran dépasse les 500 pixels par pouce. Ce qui est évidemment excellent. Les traits sont fins et même les petits caractères s’affichent correctement. Grâce au taux de rafraichissement élevé, la navigation dans l’interface est fluide et rapide. Oppo a d’ailleurs intégré des animations de transition pour profiter de cette fluidité. Les angles de vue sont larges. La luminosité est bonne. Elle peut monter jusqu’à 800 nits en plein jour (ce qui ne sera pas de trop pendant la saison estivale). Les couleurs sont vives, mais pas autant que les réglages par défaut de certains concurrents. Elles restent donc assez naturelles. Notez qu’il est possible de régler la chaleur des couleurs dans les réglages du téléphone, une fonction devenue de plus en plus courante.

Performances et autonomie

Les performances du Find X2 Pro sont excellentes. Rappelons en quelques mots la configuration présente ici. En son coeur, le dernier octo-core haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865. Il est accompagné ici de 12 Go de mémoire vive au format LPDDR5, et de 512 Go de stockage, ce qui compense largement l’absence d’un lecteur de carte mémoire. Ce chipset et ce volume de RAM servent à donner vie à un écran dont la définition peut monter jusqu’au Quad HD+. Côté énergie, le Find X2 Pro peut compter sur une batterie de 4260 mAh.

Commençons avec les performances du Snapdragon et des 12 Go de RAM. Dans les benchmarks réalisés ci-dessus et ci-dessous, vous pouvez constater que le Find X2 Pro se place généralement dans le Top 5 des smartphones les plus puissants. Que ce soit sur AnTuTu, Geekbench, GFXBench, PCMark ou 3DMark. Notez que tous les chiffres obtenus dans les captures présentes en première partie de cette section ont été obtenus avec la configuration « automatique » : le Find X2 Pro choisit sa fréquence de rafraichissement et sa définition d’écran.

Vous trouverez ci-dessous des résultats obtenus avec AnTuTu en forçant certains réglages : QHD+ et 120 Hz à gauche, FHD+ et 120 Hz à droite. L’influence des réglages d’écran est importante au niveau des performances, ce que les joueurs devront prendre en compte pour optimiser leur réactivité et allonger la durée de leur partie. Si vous conservez des réglages par défaut, vous aurez, pratiquement toujours, une expérience fluide. Nous avons testé Dead Trigger 2 de Madfinger dans ces conditions et le jeu s’est révélé évidemment extrêmement fluide, d’autant qu’il s’est positionné automatiquement sur les meilleurs réglages d’affichage. Certains émulateurs de console, comme Dolphin (émulateur Wii) et Recast (émulateur Dreamcast), poussent la plate-forme dans ses retranchements. Ce qui peut occasionner une légère surchauffe.

Côté autonomie, nous constatons évidemment l’impact de cette puissance. Malgré l’intégration d’une batterie de plus de 4200 mAh, l’autonomie du smartphone ne dépasse pas les deux jours. Et le smartphone n’atteint la journée et demie que si vous ne le sollicitez pas de trop. Naturellement, en jouant sur les réglages de l’écran, vous gagnerez sensiblement des heures d’autonomie. Si vous avez besoin d’une forte autonomie, nous vous conseillons de forcer en permanence la définition Full HD+ et le taux de rafraichissement à 60Hz, même si cela occasionne une baisse de qualité visuelle.

Si cette autonomie peut paraître légèrement décevante vis-à-vis de la capacité de la batterie, Oppo compense (très) largement ce point faible grâce à sa recharge rapide. Les chiffres indiqués par la marque sont de 38 minutes pour recharger le téléphone de 0 à 100 %, une durée qui ne permet de recharger que les deux tiers de la batterie en moyenne chez de nombreux concurrents. Nous avons testé si cela se confirme. Et c’est vrai. Moins de 40 minutes pour une recharge complète sur une batterie de plus de 4000 mAh, c’est un record. Son secret : ce ne sont pas une, mais deux batteries qui sont intégrées. Et elles se rechargent simultanément.

Environnement et interface

Le Find X2 Pro fonctionne sur ColorOS 7.1, une version basée sur Android 10. Il s’agit de la toute dernière version de l’interface ColorOS, que vous ne retrouverez pour l’instant sur aucun autre smartphone en France (les Find X2 et Reno Ace 2 sont livrés avec cette version, mais ne sont pas distribués en France). ColorOS 7 offre tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’Android 10, notamment le bien-être numérique et les nouvelles permissions, avec quelques ajouts spécifiques développés par Oppo, notamment l’assistant intelligent qui remplace l’écran Google Assistant.

Le tiroir d’application est préinstallé, mais vous pouvez opter pour une présentation « à la chinoise » (ou façon iOS), où l’écran d’accueil est fusionné avec le tiroir d’applications. La barre latérale de raccourcis, déjà présente dans ColorOS 6 et accessible grâce à l’onglet flottant sur l’un des côtés, est bien évidemment de retour. De nombreuses options de présentation sont proposées dans cette interface, depuis la forme des icônes, jusqu’aux animations de transition, en passant par l’emplacement des raccourcis dans le volet des notifications et l’inclusion d’un mode sombre.

Si vous ouvrez le menu de paramétrage, vous accédez à de nombreux réglages. Nous avons déjà évoqué les réglages de l’écran (colorimétrie, rafraichissement, résolution), ainsi que le bien-être numérique (incluant les contrôles parentaux) et le volet de raccourcis. Et ce n’est pas tout : l’activation de l’espace de jeu, la gestion des applications (incluant la phase de démarrage) et de l’économie d’énergie, le clonage d’applications (pour segmenter les données personnelles et professionnelles, par exemple) et le mode écran divisé pour profiter de la taille d’écran pour afficher deux logiciels en même temps. C’est également ici que vous pouvez gérer votre compte « HeyTap » pour accéder aux applications natives d’Oppo.

Évidemment, le Find X2 Pro est fourni avec bon nombre d’applications préinstallées. Celles de Google d’une part, obligatoires pour profiter du Play Store. Celles d’Oppo bien sûr, parmi lesquels se trouvent les logiciels système (un client mail en plus de Gmail, un lecteur musical, un lecteur vidéo, un gestionnaire de fichiers, un gestionnaire de photos, les outils téléphoniques). Et les applications additionnelles. Dont certains ne sont pas essentiels. C’est le cas d’Opera qui, comme chez Realme, vient en doublon de Chrome. Vous pouvez toujours le désinstaller.

Vous retrouvez aussi SoLoop, un logiciel de montage, Oppo Relax, une application de relaxation, Netflix, qu’il est inutile de présenter, Gestionnaire de téléphone, une boîte à outils bien connue pour optimiser l’utilisation du mobile, ou encore Cloner le Téléphone, pour importer des données et des applications depuis votre ancien mobile (ou exporter vers votre nouveau mobile). Dans l’ensemble, l’interface est complète, fluide et respectueuse des prérequis d’Android (même si vous pouvez, selon votre goût, vous en éloigner aussi).

Qualité audio

Le Find X2 Pro est équipé de deux haut-parleurs. Le premier est situé sur la tranche du bas, à côté du port USB type-C. Et le second est caché dans l’écouteur téléphonique. Le son dégagé par ces deux sorties est clair et puissant, notamment par le premier des deux haut-parleurs. Il rejoint ainsi les modèles très haut de gamme de Huawei, Apple et Samsung. Vous profiterez ainsi pleinement de la présence de l’application Netflix préembarquée (ou de toute autre offre de streaming vidéo). Si vous êtes adepte du téléchargement de fichiers, le lecteur vidéo embarqué offre quelques atouts en termes de compatibilité, mais est encore loin d’égaler son équivalent chez Samsung. Un petit tour sur le Play Store sera donc de rigueur.

Le smartphone est livré avec une paire d’écouteurs intraauriculaires filaires avec commandes audio déportées qui se branchent sur le port USB type-C. Car, oui, Oppo a supprimé, lui aussi, le port jack 3,5 mm. La qualité de ce kit mains libres est proche de celle des Bullets de OnePlus (avec la télécommande sur le fil de droite, détail assez rare, mais commun aux deux marques). Les basses sont prononcées, mais pas trop présentes. Les aigües ressortent suffisamment pour faire entendre les mélodies et les voix. Le plastique des embouts est un peu dur, comme chez OnePlus, mais n’empêche pas de bien installer chaque écouteur dans l’oreille. Notez l’absence d’un adaptateur pour convertir le port USB type-C en port jack 3,5 mm. Un peu chiche pour un smartphone à 1200 euros.

Performances en photo

Côté photo, le Find X2 Pro est très intéressant. Rappelons quelques instants la configuration avant de passer à nos quelques remarques. Le Find X2 Pro est équipé de trois capteurs photo à l’arrière.

Le capteur photo principal est un IMX696, un capteur développé par Sony en collaboration avec Oppo. Le composant fait l’objet d’une exclusivité de six mois. Ce qui veut dire que vous ne le retrouverez pas ailleurs que chez Oppo… ou une marque du groupe. C’est pour cela que le OnePlus 8 Pro en est pourvu. Pour ceux qui avaient ne serait-ce qu’une once de doute de la proximité des deux marques, vous pouvez arrêter ! Ce capteur, équipé d’un autofocus « omnidirectionnel », est stabilisé et accompagné d’un objectif ouvrant à f/1.8 et d’un autofocus laser.

Le capteur secondaire est un IMX586, capteur 48 mégapixels avec objectif grand-angle. Il est aussi équipé d’un autofocus. Enfin, le dernier capteur 13 mégapixels stabilisé avec autofocus à détection de phase. Il est placé derrière un téléobjectif périscopique ouvrant à f/3.0. Il profite aussi de l’autofocus laser. L’ensemble est épaulé d’un capteur de température des couleurs et d’un flash LED. Côté selfie, le capteur intégré dans le Find X2 Pro est un modèle 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.4.

Le Find X2 Pro produit des clichés très bons, sans la sursaturation des couleurs qui souvent flatte les yeux chez les concurrents, mais sans délaver non plus la colorimétrie. La gestion des lumières et des ombres est maitrisée. Les détails sont nombreux, même si les clichés sont capturés en 12 mégapixels par défaut. Vous pouvez forcer le passage au 48 mégapixels, mais le gain n’est pas si probant dans les situations les plus courantes. Le capteur grand-angle offre lui aussi de belles photos et, contrairement à certains concurrents, corrige très bien les distorsions, notamment quand il est utilisé comme un objectif macro.

Côté zoom périscopique, vous obtenez de bons clichés détaillés avec le zoom optique 2x et le zoom hybride 5x. La qualité se dégrade beaucoup avec le zoom numérique 10x. Le bruit apparaît dès que vous zoomez dans les images produites avec ce rapport. Oppo n’ose pas proposer plus haut, contrairement à Huawei. Et, nous pensons que la comparaison n’aurait pas été à son avantage.

Si vous ne touchez aucun réglage et si vous laissez l’intelligence artificielle gérer la balance des blancs, l’ouverture et les ISO, vous profiterez de belles photos, que les conditions lumineuses soient bonnes ou non. Deux réglages par défaut sont importants ici : le mode HDR et le mode couleurs éclatantes. Ils accentuent tous les deux la lumière et les couleurs. Nous vous proposons ci-dessous un comparatif entre quatre configurations : HDR et couleurs activés, HDR désactivé et couleurs éclatantes activé, HDR activé et couleurs éclatantes désactivé, HDR et couleurs éclatantes désactivés. A vous de choisir quel équilibre vous va le mieux.

Parlons de deux modes importants pour finir. Le mode nuit tout d’abord. Il produit des clichés très intéressants, même si le temps de pause est parfois très long à tenir. Heureusement, le stabilisateur optique est là pour compenser les tremblements. Le mode nuit est automatiquement activé par l’intelligence artificielle. Il est actif pour tous les capteurs, avant et arrière, sauf, à notre connaissance dans une seule situation : quand vous capturez une photo avec le zoom 5x et 10x.

Le mode nuit éclaire vraiment les clichés, à tel point qu’il est possible de voir les images et les étoiles dans le ciel parisien à 22 h 00. Nous vous proposons ci-dessus un comparatif des clichés réalisés avec les différents rapports de zoom et, ci-dessous, un autre comparatif avec et sans le mode nuit. Ce mode n’est pas toujours utile, le capteur 48 mégapixels capturant une quantité de lumière suffisante pour réaliser une photo avec du contraste et du détail, malgré des conditions sombres. Pour des clichés plus naturels, vous voudrez parfois le désactiver.

Le second mode est le mode portrait, réalisé avec le capteur 48 mégapixels principal et le soutien de l’autofocus laser pour le bokeh. Le Find X2 Pro réalise de beaux portraits, avec un flou d’arrière-plan bien placé. Vous noterez d’ailleurs que le même procédé est utilisé pour les photos de fleurs (que l’intelligence artificielle identifie remarquablement vite). Les autoportraits, quant à eux, sont également qualitatifs, avec de belles couleurs, beaucoup de détails, même en utilisant le zoom 2x (grâce à la haute définition du capteur 32 mégapixels).

Conclusion

Assumant l’ambition surélevée de la marque, le Find X2 Pro est un excellent smartphone, dans la même veine que P40 Pro, un Galaxy S20 Ultra ou un iPhone 11 Pro qu’il concurrence sur pratiquement tous les points. Très bel écran. Plate-forme puissante. Beaucoup de stockage. Très beaux atours photographiques. Une charge rapide plus que rapide. Une expérience audio qualitative. Un design emprunté au luxe. Sans oublier la présence des GMS qui fait défaut à un certain concurrent. Bref, le Find X2 Pro est une très belle réalisation.

Mais elle n’est pas exempte de petits défauts. Notamment l’autonomie parfois un peu décevante quand le smartphone est utilisé intensément. Ainsi que l’absence de la charge sans fil, peut-être justifiée, surtout compensée, mais qui empêche le Find X2 Pro de devenir un chargeur d’appoint. Ou encore l’absence d’adaptateur jack 3,5 mm pour tous ceux qui ont investi dans un casque audio. Voilà quelques points sur lesquels nous sommes tatillons. Nous sommes d’autant plus tatillons que la concurrence directe n’est pas composée que de flagships aussi onéreux, tels le Galaxy S20 Ultra, le P40 Pro ou l’iPhone 11 Pro Max. Elle compte aussi le OnePlus 8 Pro, lequel offre une expérience presque similaire à celle du Find X2 Pro. Mais 200 euros moins chère.

Notez que le test a été réalisé à partir d’une version prototype avancée qui, selon la marque, ne se démarque de la version finale que par l’intégration d’un seul emplacement pour la SIM et par une mise à jour logicielle pour améliorer, notamment, la traduction de l’interface.