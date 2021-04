Pixel 6 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le smartphone de Google

Le Google Pixel 6 vient relayer un Pixel 5 qui a soulevé bien des débats. Qu'est-ce qui nous attend avec ce nouveau smartphone ? Voici tout ce que l'on sait à son sujet.

La stratégie de Google concernant ses derniers smartphones nous avait étonnés il y a quelques mois. Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G étaient sortis quasiment en même temps, avec des fiches techniques assez similaires. Et la firme de Mountain View avait fait le choix d'équiper son flagship, le Pixel 5, d'un SoC Snapdragon 765G de milieu de gamme plutôt que d'une puce haut de gamme. Une réorientation visant à réduire les coûts et donc le prix du produit final. Autre étrangeté, le Pixel 5 n'était pas accompagné d'un modèle XL équipé d'un plus grand écran, comme ce fut le cas pour les précédentes générations. Nous sommes donc bien curieux de savoir ce que nous réserve Google cette année avec son Pixel 6. Et il devrait encore y avoir des surprises avec ce modèle à venir.

Quel sera le prix du Google Pixel 6 ?

Bien sûr, il est bien trop tôt pour avoir une information officielle ou même un leak fiable à ce sujet. Mais il reste possible de se faire une idée du tarif auquel sera affiché le Pixel 6. En France, le Pixel 5 était affiché au tarif de 629 euros à son lancement. Un prix bien plus abordable que les 769 euros demandés pour le Pixel 4 un an auparavant.

Google va-t-il continuer à faire baisser la facture afin d'attirer les consommateurs ? Probablement pas, la firme de Mountain View ne peut pas vraiment se permettre de diminuer encore la prestance de ses smartphones, ou de réduire ses marges étant donné ses volumes de ventes. On devrait donc rester sur un tarif similaire ou légèrement supérieur au Pixel 5 pour le Pixel 6, Google ne va probablement pas repartir sur un positionnement premium à la Pixel 4 alors que Samsung et Apple ont récemment rendu la porte d'entrée aux Galaxy S21 et iPhone 12 plus abordable.

Quand sort le Google Pixel 6 ?

La date de sortie du Pixel 6 ne fait pas grand mystère, Google restant très régulier sur son calendrier. Les Pixel de la série principale sont toujours lancés au début du mois d'octobre, sauf le dernier Pixel 5 qui a été présenté officiellement le 30 septembre. Il est très probable que le Pixel 6 fasse son apparition officielle dans les derniers jours de septembre ou au début du mois suivant.

Google pourrait aussi reprendre ses vieilles habitudes de sortir un modèle XL du smartphone pour les amateurs de grande diagonale d'écran. Une fuite de documents internes nous a appris que deux futurs produits, noms de code Raven et Oriole, sont étroitement liés. Il pourrait s'agir des Pixel 6 et Pixel 6 XL.

Avant cela, le Pixel 5a devrait être commercialisé dans le courant du printemps. Des rumeurs d'un Pixel 5 ont circulé, mais elles semblent aujourd'hui éteintes.

Design

Longtemps, les Pixel ont été des smartphones dépassés d'un point de vue du design : épaisseur des bordures, passage tardif au système d'encoche ou de poinçon, matériaux utilisés… Mais Google a revu sa copie avec les dernières itérations de la gamme et ses smartphones ne sont désormais plus dépassés d'une ou deux générations par rapport à la concurrence de ce point de vue là. On sent que le rachat d'une partie de la division conception de HTC, et l'acquisition d'ingénieurs et de designers du constructeur iconique a porté ses fruits.

On espère que le Pixel 6 pourra continuer sur cette bonne lancée et se rapprocher encore de ce que proposent les autres marques sur cette gamme tarifaire. Le Pixel 5 dispose d'un châssis et d'un dos en aluminium, avec la présence d'une résine plastique permettant la compatibilité avec la charge sans fil. Google pourrait faire le même choix sur le Pixel 6 afin de maîtriser ses coûts. Une autre option, plus premium mais aussi plus coûteuse, serait le retour du dos en verre comme l'on avait sur le Pixel 4.

La caméra frontale devrait être intégrée au sein d'un poinçon. Celui-ci pourrait par contre basculer du coin supérieur gauche de la dalle au centre de celle-ci, comme sur les smartphones de Samsung. Plusieurs rapports nous ont appris que Google travaille sur une technologie de caméra sous l'écran permettant de s'affranchir de poinçon, encoche ou mécanisme pop-up et laisser toute la surface avant à la dalle. Mais Il est peu probable que la gamme Pixel profite d'une telle fonctionnalité dès cette année, la firme de Mountain View aime prendre son temps en matière de design.

Par contre, il apparaît de plus en plus probable que le Pixel 6 ait enfin droit à un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. C'est en tout cas ce qu'il ressort du code source d’Android 12. Les derniers modèles de Pixel embarquent un lecteur d'empreintes dorsal, un système dépassé depuis quelques années déjà. Quasiment tous les smartphones de milieu de gamme Android et certains modèles d'entrée de gamme sont équipés d'un lecteur d'empreintes sous l'écran bien pratique, il serait temps de Google s'y mette aussi.

Écran

À ce stade, nous ne pouvons que spéculer quant à l'écran du Pixel 6. Google a pris l'habitude de ne pas participer à la course aux grandes diagonales à laquelle se livrent ses concurrents. Le Pixel 5 offrait un format compact de 6 pouces, ce qui en faisait une bonne solution pour les utilisateurs qui préfèrent les dalles aux dimensions mesurées, de plus en plus rares de nos jours. Il faut s'attendre à ce que l'écran du Pixel 6 ne soit pas bien grand, au maximum 6,2 pouces comme le Pixel 4a 5G. Cela dépendra aussi de la présence ou non d'un modèle XL pour offrir plus de choix aux consommateurs.

La définition d'image ne fait aucun doute : on restera sur du Full HD+ 1080p, largement suffisant pour la diagonale attendue du Pixel 6 et qui a le mérite de ne pas trop tirer sur l'autonomie de la batterie. Pour la fréquence de rafraichissement, Google est passé au 90 Hz depuis les Pixel 4. Deux ans après, il ne serait pas étonnant qu'on évolue vers le 120 Hz, d'autant plus qu'il se murmure que les prochains iPhone, ou tout du moins les modèles Pro, offrent une telle option, avec fréquence variable pour préserver la consommation d'énergie. Cela semble un bon timing pour que les Pixel s'y mettent aussi, mais nous n'avons aucune confirmation solide pour le moment.

Performances et mémoire

L'on pourrait avoir une grosse surprise de ce côté. On sait depuis quelque temps déjà que Google planche sur sa propre puce pour équiper ses appareils. Sundar Pichai lui-même a confessé que le groupe américain était en train de mettre un coup de collier en matière de hardware. Un projet qui pourrait se matérialiser avec le Pixel 6.

D'après les informations de 9to5Google, Google s'est associé à Samsung, un géant des semiconducteurs expérimenté dans la conception de puces pour smartphones qui a acquis une expertise au fil des années avec ses puces Exynos. ces dernières ont équipé bon nombre de modèles de mobiles de la marque, et notamment ses haut de gamme Galaxy S et Note en Europe. Le SoC de Google devrait reposer sur les mêmes procédés de gravure. Pour rappel, Samsung est passé à une finesse de gravure de 5nm cette année avec l'Exynos 2100, mais on ne sait pas si cette puce Google, nom de code GS101, sera plutôt orientée haut ou milieu de gamme. Le SoC servirait également à alimenter des Chromebook en plus de smartphones.

Sur cette génération, Samsung a rattrapé le niveau de performances des puces Qualcomm (sans l'atteindre toutefois), avec des performances et une efficacité énergétique meilleures que sur les SoC Exynos plus anciens. De quoi envisager une puce Google d'un bon acabit. Quoi qu'il en soit, le Pixel 6 sera forcément compatible 5G.

En ce qui concerne la mémoire, Google est passé de 6 à 8 Go de RAM du Pixel au Pixel 5 et devrait rester à ces 8 Go de mémoire vive pour le Pixel 6. Le stockage devrait démarrer à 128 Go, avec possiblement une variante de configuration à 256 Go. Multiplier les options de stockage réussit plutôt bien à Apple et Samsung.

Autonomie, batterie et recharge

Le Pixel 5 était équipé d'une batterie de 4000 mAh, ce qui peut être considéré comme étant le minimum aujourd'hui pour un smartphone sur ce segment. Cela constituait déjà un formidable bond en avant par rapport au Pixel 4 qui était doté d'un accumulateur frisant le ridicule et qui lui a d'ailleurs fait beaucoup de tort en termes d'autonomie. Google semble avoir compris que les utilisateurs ne sont pas prêts à faire de compromis à ce sujet, support de la charge sans fil ou pas.

Mais la capacité de batterie ne sera pas la seule à déterminer l'autonomie du Pixel 6. Si Google passe d'un écran 90 Hz à 120 Hz, la consommation devrait augmenter, à moins de mettre en place un système adaptatif de variation automatique de la fréquence de rafraichissement comme on attend un sur les iPhone 13 Pro. La puce est également un élément primordial qui dirige la consommation énergétique du mobile, tout comme les optimisations logicielles.

Pour la recharge filaire comme wireless, il ne faut pas s'attendre à un bond de puissance démesuré, Google est très prudent à cet égard.

Appareil photo

La partie photo est sans doute celle qui fait a le plus fait la réputation des smartphones Pixel. Ils sont réputés pour être de très bons photophones, même si Google se montre avare en matière de hardware ou de nombre de capteurs, grâce à l'excellent traitement logiciel de la firme de Mountain View.

Si le Pixel 6 sera forcément bon en photo grâce au software, on espère que Google va monter en grade au niveau matériel, où le bât blesse. Cela fait trois générations que le constructeur recycle un daté module photo IMX363 12 MP de Sony. Oui, vous avez bien lu : le Pixel 5 embarque exactement le même capteur que le Pixel 3 sorti deux ans avant lui. Avec un meilleur capteur, la qualité photo devrait encore s'améliorer.

Le Pixel 5 a eu droit à un capteur ultra grand-angle, qui devrait faire son retour sur le Pixel 6. Cette fonctionnalité est devenue presque indispensable de nos jours. Par contre, nous n'avons pas d'information sur une éventuelle troisième caméra pour compléter la configuration de l'appareil photo. Le Pixel 4 était doté d'un téléobjectif autorisant un zoom optique 2x, disparu sur le Pixel 5 afin d'en faire diminuer le prix. Google pourrait de nouveau le proposer en cas de stratégie de (re)montée en gamme de ses smartphones.

Limitée au 1080p jusqu'ici, la caméra frontale pourrait quant à elle enregistrer en qualité 4K sur le Pixel 6. C'est en tout cas ce que laisse suggérer le code source de l'APK de l'application Google Camera 8.2.

Logiciel

Le Pixel 6 sortira directement sous Android 12, la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation mobile attendue pour la fin du mois d'août ou début septembre. Cette version apporte de nombreux changements d'interface et de design, il pourrait s'agir de l'évolution la plus importante en la matière depuis des années. Paramètres, barre de notification, écran always-on, écran de verrouillage, écran d'accueil : tout va y passer avec l'UI Material NEXT. Un système de thème qui s'adapte au fond d'écran choisi est aussi dans les tuyaux.

Un mode à une main pour utiliser plus facilement les smartphones les plus imposants devrait aussi faire son apparition. Un ajout qui peut faire penser que la diagonale d'écran du Pixel 6 va s'agrandir, ou qu'un Pixel 6 XL est prévu, mais ce n'est que supposition. Un mode gaming intelligent sera de la partie, comme sur bien des surcouches Android déjà.

Au programme, on devrait également retrouver les fonctionnalités suivantes :