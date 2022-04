Le Pixel 6 bat tous les records de vente selon Google, malgré des chiffres contradictoires

Lors d’une récente réunion en interne, Sundar Pichai, PDG de Google, a affirmé que le Pixel 6 est le smartphone qui s’est vendu le plus rapidement de l’histoire de la firme. Pourtant, un autre rapport révèle que les opérateurs ont bien du mal à écouler le téléphone de leur client. Pour l’heure, difficile de démêler le vrai du faux.

Disponibles en magasin depuis le 28 octobre 2021, les Pixel 6 ont connu des débuts pour le moins houleux. En effet, les bugs plus ou moins graves se sont enchaînés, et il semblerait que les déboires ne sont pas encore terminés pour Google. De fait, la popularité du smartphone s’en est nécessairement retrouvée entachée. Toutefois, d’après le PDG de Google, le Pixel 6 connaît un succès flamboyant.

Lors d’une réunion interne, Sundar Pichai a affirmé fièrement que le dernier-né de la gamme est « le Pixel qui s’est vendu le plus rapidement », le qualifiant notamment de « grand bond en avant pour le portfolio Pixel ». S’il n’est pas impossible que le Pixel 6 ait établi un nouveau record dans l’histoire de Google, cet engouement de la part de Sundar Pichai semble quelque peu contradictoire avec la réalité du terrain.

Google prétend que le Pixel 6 est un véritable succès

Pas plus tard que la semaine dernière, le cabinet de recherche Wave7 alertait ainsi sur la situation dans les boutiques d’opérateurs. Selon le rapport, les ventes de Pixel 6 seraient en chute libre, obligeant même Google à offrir une grosse commission aux vendeurs pour qu’ils conseillent leur smartphone aux clients. Qui donc dit vrai dans cette affaire ? Difficile d’en avoir le cœur net, même s’il est parfaitement possible que Google et Wave7 reflètent tous les deux la réalité.

Le Pixel 6 pourrait avoir connu un très bon démarrage, avant de voir ses ventes baisser après les premiers signalements de bugs. Il faudra attendre les chiffres officiels avant d’en être certain. Du reste, Sundar Pichai a également teasé la prochaine conférence Google I/O qui aura le 11 mai prochain. Celle-ci pourrait être l’occasion pour la firme de présenter le Pixel 6a.