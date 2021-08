Pixel 6 : Google tease par erreur le lecteur d’empreintes sous l’écran

Les Pixel 6 se distingueront de leurs prédécesseurs par la présence d'un lecteur d'empreintes digitales caché sous l'écran. Un cadre de Google vient de confirmer, visiblement par erreur, l'intégration de cette technologie très attendue.

Il y a quelques semaines, Google a lâché les premières informations concernant les Pixel 6. Le géant de Mountain View a dévoilé l'existence de deux modèles, d'un nouvel SoC Google Tensor et d'un nouveau design encore inédit.

Comme le voulaient les fuites, Google place tous les capteurs photo dans une large bande métallique qui s'étend sur toute la face arrière du smartphone. Sur le dos, le capteur d'empreintes digitales a brillé par son absence. Sans surprise, tous les observateurs ont supposé que le lecteur d'empreintes serait, pour la première fois, placé sous la dalle tactile. Interrogé par The Verge, Google a laissé entendre que ce serait bien le cas.

Une erreur de Google révèle l'emplacement du scanner d'empreintes des Pixel 6

Plus récemment, Hiroshi Lockheimer, vice-président chez Google et responsable d'Android, a publié une capture d'écran visiblement prise à partir d'un Pixel 6 Pro sur son compte Twitter. L'interface, et la présence de la beta d'Android 12, confirme qu'il s'agit bien d'un Pixel. Le cadre s'est rapidement rendu compte de sa bourde. Il a supprimé le tweet. Mishaal Rahman, rédacteur en chef de XDA Developers, a cependant enregistré la photo, qui contient plusieurs informations sur les futurs Pixel.

“Hiroshi Lockheimer a apparemment publié (puis supprimé) une capture d'écran de ce qui est probablement le Pixel 6 Pro (la résolution de l'image était de 1440×3200 pixels.) Le téléphone est connecté à Verizon 5G, probablement le réseau sous 6 GHz de l'opérateur”, explique Mishaal Rahman.

Surtout, la capture montre l'emplacement du lecteur d'empreintes sous l'écran. On aperçoit en effet une icône représentant une empreinte digitale sur la partie inférieure de la dalle. De ce côté là, Google se calque sur l'emplacement choisi par les autres constructeurs. Il s'agit de l'emplacement le mieux choisi pour faciliter son utilisation.

Pour rappel, nous devrions en savoir plus sur les nouveaux Pixel dans le courant du mois de septembre 2021. Une fuite table d'ailleurs sur une présentation dès le 30 septembre prochain. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.