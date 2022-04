Le Google Pixel 6a est certifié, il pourrait sortir en mai 2022

Google a dans les cartons un nouveau smartphone Pixel abordable, le Pixel 6a. Alors qu’on attend toujours sa sortie avec impatience, l’appareil vient d’être certifié par la FCC, ce qui indique que son lancement est imminent.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Google a officiellement confirmé l’arrivée d’un nouveau smartphone abordable, le Pixel 6a. Alors que nous savons déjà à quoi le smartphone ressemble grâce aux rendus du célèbre leaker OnLeaks, le lancement de l’appareil pourrait finalement avoir lieu plus rapidement que ne l’avaient indiqué les fuites précédentes.

Le leaker Jon Prosser avait récemment indiqué que le Pixel 6a aurait dû arriver le 26 mai prochain, mais que Google a finalement reporté sa sortie au 28 juillet prochain. Cependant, nos confrères de Droid Life ont repéré que le smartphone venait d’être certifié par l’organisme FCC, ce qui indique que son lancement pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

Le Google Pixel 6a pourrait arriver en mai 2022

Grâce à la certification de la FCC, tout indique désormais que le lancement du Pixel 6a pourrait avoir lieu dès le mois de mai, probablement le 26 comme avait indiqué initialement Jon Prosser. Cependant, Google pourrait également profiter de sa conférence annuelle Google I/O le 11 mai prochain pour dévoiler son nouvel appareil abordable. Quoi qu’il en soit, sa boîte a déjà été photographiée il y a quelques jours, un indice important qui pourrait bien confirmer son arrivée imminente.

Près d’un mois avant son lancement, le Google Pixel 6a n’a plus grand-chose de secret. On sait qu’il sera propulsé par le même processeur Tensor que les Google Pixel 6 et 6 Pro. La ressemblance avec les modèles les plus élevés ne s’arrête pas là, puisqu’il hérite également de leur nouveau design. Néanmoins, le smartphone va se contenter de deux capteurs photo à l’arrière, dont un capteur principal IMX363 de 12 MP ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 16 MP.

On s’attend également à ce qu’il embarque un écran FHD+ 90 Hz de 6,2 pouces, une batterie de 4800 mAh et la recharge rapide 30W. Il s’agirait alors d’un des smartphones compacts les plus intéressants de son segment.

Source : Droid-life