Pixel 6 : Google abandonne le chargeur inclus dans la boîte, comme Apple et Samsung

Les futurs Pixel 6 et 6 Pro de Google ne seront pas livrés avec un chargeur, a annoncé hier Google lors de la présentation du nouveau Pixel 5a. Google rejoint donc Apple et Samsung dans la liste des fabricants qui n’incluent plus de chargeur de la boîte.

Google a officiellement dévoilé hier son nouveau Pixel 5a 5G, un smartphone milieu de gamme intéressant qui se révèle être moins cher que le Pixel 4a 5G. À l’occasion de sa sortie, Google a annoncé qu’il s’agirait probablement de la dernière fois qu’il inclura un chargeur dans la boîte avec un nouveau téléphone.

En d’autres termes, les Pixel 6 et 6 Pro seront bien vendus sans chargeurs cet automne, il faudra donc se le procurer séparément ou utiliser un chargeur USB-C que vous possédez déjà. Google n’est pas le seul à avoir franchi le pas, puisque Apple a cessé d'inclure un adaptateur secteur dans la boîte de l'iPhone 12 en 2020, et Samsung a fait de même avec le Galaxy S21 au début de l’année. On imagine que Google évoquera lui aussi des raisons écologiques qui l’ont poussé à retirer le chargeur.

Que sait-on des Pixel 6 et 6 Pro ?

Les Pixel 6 et 6 Pro n’ont plus grand-chose de secret, puisque Google a dévoilé lui-même en avance le design et une grosse partie de la fiche technique des smartphones. En effet, on sait désormais qu’ils seront tous les deux propulsés non pas par un processeur Snapdragon, mais par une nouvelle puce nommée Tensor. Celle-ci s’annonce très proche de l’Exynos 2100 des Galaxy S21, mais Google a mis l’accent sur la partie intelligence artificielle de la puce.

De plus, côté photo, on sait que Google va enfin laisser tomber son capteur IMX363 vieillissant qu’il utilisait depuis maintenant plusieurs générations de smartphones. On retrouvera sur les Pixel 6 un capteur principal de 50 MP, un second capteur ultra grand-angle de 12 MP et sur les Pixel 6 Pro un troisième capteur périscope de 48 MP permettant un zoom optique 4x.

Contrairement au nouveau Pixel 5a 5G, qui n’est sorti qu’aux États-Unis et au Japon, les prochains Pixel 6 et 6 Pro seront bien commercialisés en France. Néanmoins, avec tous ces changements importants, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils soient abordables.

