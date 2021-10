Précommande Google Pixel 6 / 6 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google revient sur le segment haut de gamme avec un prix de départ à seulement 649 € pour le modèle de base. Voilà déjà un argument percutant en leur faveur et il y en a d'autres. On vous donne toutes les adresses pour acheter les Pixel 6 et 6 Pro au meilleur prix sur Internet. Et sachez que pour toute précommande, Google offre un casque Bose 700.

Google change de stratégie cette année et mise pour la première fois sur une puce entièrement conçue maison. Les Pixel 6 et 6 Pro embarquent ainsi le SoC Google Tensor dont nous avons parlé de long en large ces derniers mois. Il s'agit d'une puce haut de gamme qui n'a rien à voir avec le Snapdragon 765G du Pixel 5 qui lui visait le segment milieu de gamme. Les Pixel 6 et 6 Pro disposent de plusieurs autres atouts qui font d'eux des modèles premium séduisants qui ont de quoi inquiéter la concurrence.

💰Où précommander le Pixel 6 au meilleur prix ?

On commence par le Google Pixel 6, le modèle standard qui est disponible en précommande au prix de 649 €, soit quasiment le même tarif du Pixel 5 au lancement. Pourtant, le nouveau modèle offre plusieurs évolutions. Pour le même prix, vous avez donc un smartphone plus puissant et meilleur en photo. Sans oublier le design qui change du tout au tout.

Retrouvez donc le Pixel 6 à 649 € dans sa seule version (128 Go de stockage). Il est disponible en deux coloris (Gris Océan et Noir Carbone). Cerise sur le gâteau, Google offre un casque Bose 700 si vous précommandez le Pixel 6 avant le 27 octobre sur Boulanger, Fnac/Darty.

Pour rappel, le casque haut de gamme coûte 300 €. Le prix du Pixel 6 revient donc théoriquement à 349 €. Et ce n'est pas tout. Toute précommande dans le délai imparti donne également doit à 3 mois d'abonnements à YouTube Premium et 3 mois d'abonnement à Google One.

💰Où précommander le Pixel 6 Pro au meilleur prix ?

Le Pixel 6 Pro est la version la plus aboutie. Il est en précommande à 899 € pour l'unique version de stockage de 128 Go. Ce modèle affiche un design plus fin avec des bords minimalistes et incurvés. Avec sa diagonale de 6,71 pouces, l'écran est plus grand que celui du Pixel 6 standard. Google propose un seul coloris pour le Pixel 6 Pro : le Noir Carbone.

Les mêmes bonus de précommande sont aussi valables ici. En précommandant le Pixel 6 Pro avant le 27 octobre 2021 chez l'un les partenaires (Fnac/Darty ou Boulanger), vous bénéficiez d'un casque Bose 700 offert en plus de 3 mois d'abonnements à YouTube Premium et Google One.

🆚Fiche technique Pixel 6 vs Pixel 6 Pro : quelles différences ?

Si vous voulez le meilleur sans laisser le moindre compromis, c'est évidemment vers le Google Pixel 6 Pro qu'il faudra vous tourner. Il a quelques avantages comparativement au Pixel 6 standard. Commençons par le design qui est légèrement différent, notamment en façade. On a d'un côté la version Pro qui offre une apparence plus fine.

Les bordures d'écran sont en effet moins larges et la dalle est incurvée sur les côtés. À l'arrière, les deux smartphones affichent le même design, avec une bande occupant toute la largeur sur la partie supérieure. Cette dernière accueille les capteurs photo arrière. C'est ici l'occasion de les présenter : vous avez d'une part un triple capteur de haut vol pour le Pixel 6 Pro.

Le module principal grand-angle est d'une définition de 50 MP. Il est épaulé par un module ultra grand-angle de 12 MP et un capteur périscopique de 48 MP. Ce dernier offre un zoom optique 4X et un zoom hybride jusqu'à 20X. Le Pixel 6 standard quant à lui ne dispose pas de téléobjectif. Il embarque toutefois les mêmes capteurs grand-angle et ultra-grand-angle que la version Pro (50 et 12 MP).

Autonomie et recharge

Depuis l'année dernière, Google fait des efforts sur ce point-là. Ainsi le Pixel 6 dispose d'une batterie de 4600 mAh et le Pixel 6 Pro d'un accumulateur de 5000 mAh. Dans les deux cas, vous profitez d'une autonomie d'au moins une journée pleine. Et quand la batterie se vide, la recharge rapide permet d'ajouter plusieurs heures d'endurance en seulement quelques minutes.

Les Pixel 6 et 6 Pro sont livrés avec un bloc de charge de 30W. Google promet jusqu'à 50 % de charge en 30 minutes environ. Enfin, les deux smartphones sont également compatibles avec la recharge sans fil rapide (21W et 23W respectivement) et la recharge sans fil inversée.