Pixel 6 : Google miserait sur un modem 5G Samsung, bye bye Qualcomm

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro embarqueraient un modem 5G développé par Samsung. Pour la première fois, Google n'utiliserait pas de modem conçu par Qualcomm, le leader du secteur. En parallèle, le géant de Mountain View a confirmé l'intégration de l'Ultra Wide Band par le biais d'un commentaire sur AOSP (Android Open Source Project).

Citant “des sources familières avec la question”, Reuters affirme que Google va utiliser un modem 5G conçu par Samsung au sein des Pixel 6. Ce n'est pas une grande surprise : Google s'appuie déjà sur l'expertise de Samsung pour développer son SoC Maison, Tensor.

De facto, les nouveaux smartphones de la marque prendront en charge la 5G millimétrique (mmWave), offrant un débit plus élevé que la 5G sous les 6 GHz. Interrogé par Reuters, Samsung a assuré que son modem 5G prenait bien en charge la 5G mmWave. C'est la première fois que le géant de Séoul fournit une technologie de modem à une firme. Jusqu'ici, les modems Exynos de la marque étaient réservés aux smartphones Galaxy.

Google délaisse Qualcomm au profit de Samsung

En optant pour un modem signé par Samsung, Google offre au géant sud-coréen une belle victoire sur Qualcomm. Malgré ce revers, Qualcomm reste le numéro 1 incontesté des modems cellulaires pour smartphones. Le fondeur américain devance largement Samsung et Mediatek, ses deux seuls concurrents. En réponse à la dépêche de Reuters, Qualcomm a rappelé “qu'un modem ne suffit pas à prendre en charge les ondes millimétriques dans les téléphones”. Le fondeur souligne utiliser d'autres puces au sein d'un téléphone pour prendre en charge la 5G millimétrique.

En simultané, un ingénieur de Google a publié une nouvelle note dans le code d'AOSP (Android Open Source Project). Ce commentaire confirme l'arrivée de la technologie Ultra Wide Band (UWB) sur les Pixel. L'Ultra Large Bande permet notamment de localiser avec une extrême précision un appareil, de bénéficier de services supplémentaires via l'Internet des objets (IoT) et de transférer des fichiers rapidement d'un appareil à l'autre, encore plus vite qu'avec le Bluetooth.

Google devrait annoncer les Pixel 6 dans le courant du mois de septembre ou d'octobre. On vous en dit plus dès que possible sur les flagships de la marque américaine. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Reuters