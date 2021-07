Google Pixel 6 XL : la beta d’Android 12 confirme le téléobjectif périscopique avec zoom 5x

Google s'apprête à muscler le hardware de l'appareil photo de ses Pixel. Avec le Pixel 6 XL, jusqu'ici appelé Pixel 6 Pro, la firme de Mountain View inaugurerait un téléobjectif périscopique avec un zoom 5x. C'est en tout cas ce que la dernière beta d'Android 12 laisse entendre. Explications.

Google vient de déployer la troisième beta d'Android 12 sur tous les smartphones compatibles. Cette nouvelle version beta comporte plusieurs nouveautés, dont les captures d'écran défilantes, une fonction de rotation automatique améliorée et un nouveau moteur de recherche appelé AppSearch.

D'après nos confrères de XDA Developers, la beta contient aussi plusieurs indices concernant la fiche technique du Pixel 6 XL, le prochain smartphone grand format de Google. Jusqu'ici, nous évoquions le smartphone sous l'appellation Pixel 6 Pro. Cependant, Google a récemment évoqué un Pixel 6 XL dans un document officiel envoyé aux développeurs.

Un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels sur le Pixel 6 XL

En creusant dans le fichier APK de la version 8.3.252 de l'application Google Camera, XDA Developers a découvert une ligne de code qui pointe vers une option de zoom 5x avec un téléobjectif périscopique. Le Pixel 5 étant dépourvu de téléobjectif et le Pixel 4 étant cantonné à un zoom optique 2x, le média estime que l'application prépare l'arrivée de cette fonctionnalité sur le Pixel 6 XL.

D'autres lignes de code dans l'APK corroborent la présence d'un zoom optique 5x. D'ailleurs, Google avait déjà teasé l'arrivée d'un zoom optique allant jusqu'à 5x il y a quelques mois. Aux dernières nouvelles, le téléobjectif périscopique avec un zoom 5x ne sera pas proposé sur le Pixel 6.

La version standard doit se contenter d'un double capteur photo avec objectif principal de 50 mégapixels et d'un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Par contre, la fiche technique de l'appareil photo du Pixel 6 XL laisse de la place pour un capteur de cet acabit. Selon le leaker Jon Prosser, ce téléobjectif grimperait à 48 mégapixels et serait accompagné par un module 50 mégapixels et un capteur 12 mégapixels ultra large.

Comme prévu, Google va enfin revoir le hardware de l'appareil photo de ses Pixel. Couplé aux optimisations logicielles de la marque, ce hardware promet de faire des merveilles. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus sur les Pixel 6 lors de la présentation officielle prévue dans le courant du mois de septembre 2021.

Source : XDA