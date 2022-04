Le Pixel 6a n’utilisera pas les mêmes caméras que le Pixel 6, ça se confirme

Le Pixel 6a devrait arriver d’ici quelques semaines, et nous savons désormais que celui-ci n’aurait pas hérité d’une fonctionnalité photo importante des Pixel 6, ce qui semble indiquer que ses caméras seront différentes.

Google avait introduit un nouveau mode photo avec la sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, appelé Motion Mode. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la fonctionnalité capture plusieurs photos à la fois et les combine avec l'apprentissage automatique pour ajouter un flou de mouvement à l'arrière-plan. Cependant, cette fonctionnalité pourrait être absente du prochain Pixel 6a.

En effet, comme l’a découvert Kuba Wojciechowsk, l’application Pixel Tips indique qu’un conseil lié à la fonctionnalité Motion Mode est réglé pour ne pas apparaître sur l’appareil « bluejay », le nom de code du Pixel 6a. Si Google exclut ainsi son smartphone, c’est tout simplement, car celui-ci ne serait pas compatible avec la fonctionnalité. Cela laisse donc présager que les caméras des smartphones sont différentes.

Le Pixel 6a pourrait hériter des caméras du Pixel 5a

Si le Pixel 6a n’utilise pas les caméras du Pixel 6, on s’attend alors à ce qu’il réutilise les capteurs qui étaient à bord du Pixel 5a. Pour rappel, ce smartphone n’était pas sorti en France, mais misait sur 2 caméras, dont une principale IMX363 de 12,2 MP 1/2,55″ avec ouverture f/1,7, l’OIS et l’autofocus à détection de phase Dual Pixel et pixels de 1,4µm.

Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 16 MP 119˚ avec une ouverture f/2., et des pixels de 1,0 µm. La caméra frontale produit des images de 8 MP, et le capteur se trouve derrière un objectif à ouverture f/2.0. Quoi qu’il en soit, bien qu’il n’utilise pas les mêmes caméras que le Pixel 6, on s’attend à ce que le Pixel 6a soit un des meilleurs de son segment grâce aux performances de l’algorithme de Google. On sait également que le smartphone s’annonce très puissant, puisqu’il utilise le même processeur Tensor que les Pixel 6.

Pour l’instant, il est difficile de dire avec précision quand arrivera le Pixel 6, mais il se pourrait bien que Google décide de lever le voile sur son smartphone abordable à l’occasion de sa conférence annuelle Google I/O au mois de mai. Le lancement serait imminent, la boîte du smartphone ayant déjà été repérée dans la nature par un internaute.

Source : XDA