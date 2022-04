Pixel 6 : la mise à jour d’avril corrige un bug qui rendait l’écran de la caméra tout vert

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour d’avril pour ses Pixel 6 et 6 Pro. En plus d’apporter le correctif de sécurité du mois d’avril, la nouvelle mise à jour vient corriger tout un tas de bugs qui venaient gâcher l’expérience des utilisateurs.

Quelques semaines seulement après avoir déployé l’importante mise à jour de mars, qui a notamment apporté de nouvelles options photo sur Snapchat, mais également des améliorations pour les fonctionnalités Live Caption et Live Translate, Google vient désormais de lancer une nouvelle mise à jour, qui inclut bien sûr le correctif de sécurité du mois d’avril. Il vaut donc mieux l’installer le plus rapidement possible pour que votre smartphone soit protégé.

Au programme de la mise à jour d’avril : une poignée de correctifs qui viennent résoudre certains bugs, de quoi aider les utilisateurs qui rencontraient des problèmes avec la recharge sans fil et l’application caméra des Pixel 6. La mise à jour vient également résoudre certains problèmes généraux d'interface utilisateur que tous les appareils Pixel rencontraient sur Android 12.

Quels sont les bugs que corrige la mise à jour d’avril ?

Selon Google, les mises à jour de la charge sans fil pour la gamme Pixel 6 devraient améliorer les performances générales de la recharge avec certains accessoires (modèles non spécifiés). De plus, Google aurait réussi à corriger les bugs qui pouvaient zoomer dans l'aperçu de l'appareil photo en mode selfie avec certaines apps ou faire apparaître un écran vert dans l’application caméra.

Pour le reste de la gamme Pixel, Google a corrigé les problèmes de plantage du picture-in-picture, qui vous permet de superposer des applications. La mise à jour résout également des erreurs de fonds d'écran animés, un problème avec le menu Quick Settings ainsi qu’un bug de navigation sur les launchers tiers.

Pour l’instant, on ne sait pas si cette nouvelle mise à jour d’avril corrige ou non les bugs de réseau, auxquels les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro font face depuis maintenant plusieurs mois. Google avait annoncé les avoir résolus à de nombreuses reprises, mais plusieurs utilisateurs se plaignent toujours de défaillances avec la connexion réseau cellulaire ou Wi-Fi.

Source : Google