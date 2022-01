Google Pixel : Netflix n’est plus bloqué en 540p sur les derniers modèles, enfin !

Netflix vient d’ajouter plusieurs smartphones Pixel de Google à sa liste d’appareils compatibles HD et HDR. Les Pixel 6 et 6 Pro ainsi que le Pixel 5a peuvent désormais profiter de Netflix à une définition supérieure à 540p.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les utilisateurs de smartphones Pixel se plaignent de la qualité sur l’application Netflix. En effet, les smartphones Pixel 3 et les modèles plus récents avaient vu leur Widevine tomber au niveau L3 après la mise à jour d’avril 2021, ce qui ne permettait pas au contenu protégé par DRM d’être lu en HD.

Le plus étonnant, c’est que même les nouveaux smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’étaient pas pleinement compatibles avec Netflix, contrairement à tous leurs concurrents sur le segment haut de gamme. Netflix certifie souvent les appareils peu après leur lancement, mais les Pixel 6 et 6 Pro auront malheureusement dû attendre plus de 3 mois avant d’être compatibles HD et HDR sur l’application.

Netflix ajoute la 1080p sur les Pixel 6 et 6 Pro

La plateforme de streaming vient d’annoncer que les deux appareils ainsi que le Pixel 5a pouvaient désormais accéder aux flux HD et HDR sur les contenus pris en charge, mais nous ne savons toujours pas si les autres Pixel concernés par le bug seront ou non supportés un jour.

Tous les utilisateurs de Google Pixel ne semblent d’ailleurs pas concernés par le bug, puisque d’après certains propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro sur Reddit, leurs appareils étaient capables d’afficher du contenu en HD sur Netflix depuis le jour de leur sortie. On espère que tous les utilisateurs pourront profiter de la HD et de l’HDR sur l’application grâce à cette nouvelle mise à jour.

Pour rappel, pour profiter de contenus en HD sur votre smartphone, vous aurez besoin au minimum du forfait Netflix Standard à 13,49 euros par mois, puisque le forfait Netflix Essentiel ne permet que de visionner du contenu en qualité SD (480p).

Les utilisateurs de Netflix en France pourraient d’ailleurs bientôt subir une nouvelle augmentation des tarifs des abonnements, puisque ceux-ci ont été augmentés il y a quelques semaines outre-Atlantique. Il n’est pas impossible que Netflix décide notamment d’augmenter le prix de l’abonnement Premium à 20 euros par mois, contre 18 euros actuellement.