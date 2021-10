Google s’engage à proposer certaines fonctionnalités des Pixel 6 sur les anciens Pixel

Google prévoit de déployer certaines des fonctionnalités inaugurées sur les Pixel 6 sur les anciens smartphones de la gamme des Pixel. Néanmoins, toutes les nouveautés des nouveaux Pixel ne pourront pas être portées sur les anciens modèles. Certaines options dépendent en effet de la puce Tensor, le premier chipset maison de Google, et ne fonctionneront pas sur un smartphone avec un SoC Snapdragon.

Google a pour habitude de proposer certaines des fonctionnalités logicielles de ses nouveaux flagships sur les précédents modèles sortis sur le marché. Par le passé, le géant de Mountain View a notamment déployé le mode astrophotographique et les Live Captions, deux options inaugurées sur les Pixel 4, sur les précédents téléphones de son lineup.

L'entreprise de la Silicon Valley ambitionne de faire de même avec les Pixel 6. Interrogé par nos confrères d'Android Authority, un porte parole de Google a confirmé les plans de la firme. “Comme pour toutes les fonctionnalités Pixel, nous visons à apporter autant de fonctionnalités que possible aux Pixel plus anciens lorsque cela est techniquement possible – bien que cela puisse prendre un certain temps à développer”, explique le porte parole.

Le SoC Tensor pose problème à Google

Comme le laisse entendre Google, certaines options devraient techniquement être impossibles à porter sur les anciens Pixel. “Certaines technologies nécessiteront des investissements techniques supplémentaires, tels que Live Translate, car nos modèles de langage sur l'appareil sont conçus pour fonctionner sur la puce Tensor propriétaire des Pixel 6 (que les anciens modèles Pixel n'ont pas)”, tempère la firme américaine.

Pour parvenir à déployer des fonctionnalités comme la traduction en temps réel (une des options les plus impressionnantes de la gamme), Google va devoir apporter d'importants changements techniques. C'est visiblement la présence du SoC Tensor, le chipset maison développé par Google avec l'aide de Samsung, qui complique la tâche des développeurs.

Avec leur puce Snapdragon, les précédents Pixel ne sont pas armés pour faire tourner certaines fonctionnalités phares des Pixel 6. “Nous n'avons actuellement pas de date ferme pour le déploiement sur les anciens Pixels à ce stade, mais restez à l'écoute pour les annonces futures”, tempère Google. On devine que plusieurs options risquent de ne jamais voir le jour sur les anciens Pixel. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Android Authority