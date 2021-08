Google Pixel 6 : vers une recharge sans fil 23W, plus rapide que chez Samsung et Apple

Les nouveaux Pixel 6 et 6 Pro pourraient bien offrir une recharge rapide sans fil plus puissante que sur les modèles précédents, si l'on en croit un nouveau rapport du leaker Max Weinbach d’Android Police.

Le célèbre leaker Max Weinbach rapporte chez nos confrères d'Android Police que les Pixel 6 et 6 Pro seront compatibles avec la recharge sans fil 23 W. Bien que ce soit encore loin des 50 W du OnePlus 9 Pro ou des 67 W du Mi 11 Ultra de Xiaomi, c’est bien plus que les 15 W des iPhone 12 d’Apple (12 W pour l’iPhone 12 mini) et des Galaxy S21 de Samsung.

Jusqu’à présent, les smartphones Pixel les plus récents comme les Pixel 5 ne permettaient d’être rechargés qu’à 11W maximum via la norme Qi. Il s’agirait donc d’une augmentation importante par rapport à la génération précédente.

Google va proposer un Pixel Stand compatible 23W à la sortie des Pixel 6

Selon Max Weinbach, un revendeur tiers aurait laissé fuiter un appareil nommé « Google Pixel 23W WL Stand ». Nos confrères de 9To5Google avaient également précédemment évoqué un nouveau Pixel Stand qui comprendrait des ventilateurs pour maintenir le smartphone au frais pendant la charge, il pourrait donc s’agir de celui-ci.

Jusqu’à présent, le Pixel Stand, proposé à 79 euros sur le site de Google, offrait une puissance maximale de 10 W pour recharger les smartphones Pixel. On ne sait pas si ce nouveau modèle viendrait remplacer la version actuelle, ou si Google le proposera à un prix plus élevé.

Concernant la recharge rapide filaire, Google pourrait augmenter sa puissance à 33 W, mais les informations à ce sujet manquent pour l’instant. Nous en saurons probablement plus dans les prochains jours. Ce qui est sûr, c’est que les Pixel 6 et 6 Pro ne seront pas livrés avec un chargeur dans la boîte, comme c’est déjà le cas chez Apple et Samsung. Il faudra donc vous en procurer un séparément, ou utiliser un chargeur que vous possédez déjà. Contrairement à certains de ses concurrents, on imagine que Google n’offrira pas son nouveau chargeur sans fil comme cadeau de précommande.

Source : Android Police