Les Pixel n’arrivent plus à lancer les applications Google à cause d’une mise à jour récente d’Android

Si de l’avis général, les Pixel de Google sont des smartphones de très bonne qualité, les témoignages de problèmes techniques parfois rédhibitoires sont un peu trop courants.

Les utilisateurs de smartphones Pixel commencent à affluer sur les forums et les réseaux sociaux pour relater le problème qu’ils rencontrent avec leur appareil. La première publication du forum r/GooglePixel est représentative du problème rencontré par la majorité des clients : « je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé, mais plus de 80 % de mes applications se ferment dans les 5 secondes suivant leur ouverture sur mon Pixel 6 Pro. Chrome ne se charge pas, je ne peux pas accéder aux mises à jour du système, Gmail ne se charge pas, et nombre d’applications non Google plantent au redémarrage ».

Les témoignages de propriétaires de modèles de Pixel plus récents abondent également. Les utilisateurs touchés par cette grave défaillance ont essayé les remèdes les plus évidents et les plus connus : vider le cache, redémarrer l’appareil, désinstaller les applications fautives (si relancer le système n’a rien donné), éteindre et rallumer le smartphone, réinstaller les apps… Aucun de ces remèdes n’a résolu la situation. Même la réinitialisation du Pixel, le Hard Reset, n’a rien arrangé.

Les apps Google plantent et la batterie se décharge rapidement, quel est ce bug qui affecte les Pixel ?

Les applications incluses dans les Google Mobile Services, à savoir Gmail, Search, Maps, Drive et autres YouTube sont les premières affectées par ce bug. Pour nombre d’internautes, le coupable est tout trouvé. En effet, ils ont remarqué que leur Pixel a récemment installé une mise à jour du système Android, qui a donc tout chamboulé.

Le pire, c’est qu’il ne semble pas possible de revenir à une version antérieure. Comme l’affirme Brooklyn_J sur Reddit, les écrans d’assistance et de mise à jour du système dans les paramètres sont inaccessibles. « Le téléphone est très chaud au toucher même si je ne fais rien d’intense — pas d’appels vidéo, de jeux, de photos. La batterie est déjà à 58 % ». Une fois encore donc, la dernière mise à jour met à plat l’autonomie des smartphones.