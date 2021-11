Pixel 6 : un bug empêche certains smartphones de se recharger

Les Pixel 6 sont victimes d'un nouveau bug. D'après plusieurs témoignages apparus sur la toile, un bug empêche les smartphones de recharger leur batterie. Apparemment, ce dysfonctionnement est limité aux chargeurs qui ne sont pas compatibles avec le protocole USB Power Delivery.

Depuis leur arrivée sur le marché, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont rencontré une foule de bugs et de dysfonctionnements. Selon certains usagers, l'écran clignote parfois en vert, le lecteur d'empreintes sous l'écran se désactive parfois complètement lorsque la batterie du smartphone est complètement déchargée ou le téléphone passe des appels aléatoires en pleine nuit.

Plus récemment, des internautes affirment avoir rencontré des problèmes avec la recharge de la batterie. Sur Reddit, plusieurs témoignages assurent que les Pixel 6 ne se mettent pas en recharge avec des chargeurs plus anciens ou tiers. C'est d'autant plus problématique que Google ne fournit pas de chargeur dans la boîte des Pixel 6. En miroir d'Apple et de Samsung, la marque américaine a tiré un trait sur le chargeur inclus.

Un bug bloque la recharge des Pixel 6, la série noire continue

“J'ai ce problème avec mon chargeur sans fil dans ma voiture, qui a pourtant bien fonctionné pour 4 XL. Mon chargeur sans fil Pixel n'a cependant aucun problème de charge”, témoigne un internaute. Un autre utilisateur touché par le bug n'a eu aucun problème de charge pendant les 10 premiers jours d'utilisation. Ensuite, il a été complètement impossible de recharger le Pixel 6, que ce soit avec un chargeur officiel ou un chargeur tiers.

“Je viens de recevoir l'appareil et de le brancher à mon câble/chargeur générique que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui pour charger tout autre périphérique USB. Rien ne se passe. Pas de message, pas d'avertissement, rien. C'est comme si ce n'était pas connecté”, assure un utilisateur sur le forum d'assistance de Google. Apparemment, la recharge de certains modèles fonctionne uniquement avec les chargeurs compatibles avec le protocole de recharge USB Power Delivery.

Pour recharger son nouveau téléphone, il a dû se résoudre à acheter de nouveaux chargeurs. “Tout ce que j'avais en termes de câbles et de chargeurs est maintenant inutile”, regrette l'internaute, qui affirme que Google a généré “un tiroir plein de déchets électroniques”.

Pour corriger certains des derniers bugs rencontrés par les utilisateurs, Google a poussé une mise à jour sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Le géant de la Silicon Valley n'a pas encore confirmé l'existence d'un dysfonctionnement affectant la recharge de ses derniers smartphone. On peut cependant s'attendre, et espérer, qu'une mise à jour puisse corriger le tir.