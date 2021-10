Pixel 6 : le Pixel Stand proposera 3 modes de charge jusqu’à 23 W

On en sait plus sur la seconde génération de Pixel Stand. Sur le groupe Telegram Google News, des captures d’écran de l’application dédiée sont apparues, révélant ainsi 3 modes de charge différents : Optimisé, Max et Silencieux.

À quelques jours de l’annonce officielle du Pixel 6, on sait déjà presque tout du prochain flagship de Google. Fiche technique, design, prix : les principales informations nous sont déjà parvenues à travers diverses fuites et très peu de détails restent encore à découvrir. Notamment concernant la seconde génération de Pixel Stand, qui accompagnera le lancement.

Et justement, c’est le sujet de la fuite du jour. Sur le groupe Telegram News sont apparues des captures d’écran de la dernière version de l’application dédiée à la station de charge. Sur ces dernières, on découvre trois nouveaux modes de charge : Optimisé, Max et Silencieux. Chacun a ses propres spécificités qui s’adaptent aux besoins de l’utilisateur.

Voici la présentation faite par Google des trois modes de charge :

« Optimisée : Optimise la recharge en fonction de votre utilisation. Recommandée pour la plupart des situations.

Optimise la recharge en fonction de votre utilisation. Recommandée pour la plupart des situations. Max : Recharge aussi rapidement que possible. Le ventilateur peut être plus bruyant par moment.

: Recharge aussi rapidement que possible. Le ventilateur peut être plus bruyant par moment. Silencieux : Réduit le bruit en limitant la vitesse du ventilateur. Le smartphone peut se charger plus lentement. »

En mode Max, le Pixel Stand rechargera le smartphone à une vitesse de 23 W. Mais, comme expliqué, cette option sera la plus bruyante. Si vous avez l’habitude de charge votre téléphone durant la nuit, le mode Silencieux est donc sûrement le plus approprié. Notez qu’une fonctionnalité d’Android 12 prévoie déjà d’allonger la durée de charge des Pixel durant la nuit pour limiter l’usure de la batterie.

De précédentes fuites ont révélé que ces options seront affichées à l’écran durant la charge. Il sera donc possible de modifier le mode à tout moment, si par exemple vous avez subitement besoin de regagner rapidement de la batterie. Le Pixel 6, quant à lui, sera présenté le 19 octobre prochain à 19. Il sera vraisemblablement vendu au prix de 649 €.