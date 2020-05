Meilleurs smartphones Google Pixel : quel modèle acheter en 2020 ?

Les Google Pixel font partie des meilleurs smartphones Android du marché. Très différents des concurrents, ils séduisent surtout les amateurs de photographie et d’innovations. On fait le point sur les meilleurs modèles disponibles sur le marché actuellement. Suivez le guide.

Notre sélection des meilleurs smartphones Google Pixel

Depuis 2018, Google commercialise les Pixel en France. Actuellement, on trouve donc une poignée de variantes sur le marché français, notamment sur les sites Boulanger, Darty, Fnac et Rue du Commerce. On a sélectionné les meilleurs Google Pixel à acheter en 2020. En fin d’article, on répond aussi à certaines questions à leur sujet.

Google Pixel 4 : le roi de la photo

On attaque cette sélection avec le Google Pixel 4. Lancé en octobre 2019, le smartphone est construit autour d’un écran OLED de 5,7 pouces de 90 Hz. Il se distingue en effet de la concurrence avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéos. Le Pixel 4 est alimenté par le Snapdragon 855 de Qualcomm couplé à 6 Go de RAM LPDDR4x. Le Pixel 4 assure dans toutes les situations.

Contrairement à ses prédécesseurs, le flagship fait l’impasse sur le scanner d’empreintes digitales au dos. Á la place, Google opte pour un système de reconnaissance faciale 3D qui ambitionne de rivaliser avec le Face ID des iPhone, Face Unlock. Intuitif et sécurisé, ce système permet de déverrouiller le smartphone avec son visage en un instant. Grâce à des capteurs logés dans la bordure supérieure, il est aussi possible de contrôler le Pixel 4 sans le toucher.

Cette fonctionnalité est malheureusement plutôt gadget. Le Pixel 4 surprend surtout dans le domaine dans la photographie. Grâce à un double capteur photo dopé aux algorithmes, le smartphone obtient des résultats impressionnants. On notera surtout la réussite du mode portrait redoutablement efficace.Côté vidéo, le Pixel 4 peut filmer en 4K à 30 im/s, en Full HD à 30, 60 ou 120 im/s et en HD jusqu’à 240 im/s. Le Pixel 4 pèche par contre sur deux points : le design et l’autonomie.

Contrairement à la concurrence, Google intègre de grosses bordures autour de l’écran OLED du téléphone. Ce choix est plutôt discutable pour un smartphone qui se veut haut de gamme. Enfin, on regrettera l’autonomie ultra décevante. Avec sa minuscule batterie de 2800 mAh, le smartphone n’est pas capable de tenir une seule journée avec une recharge. Google limite les dégâts avec la recharge rapide de 18 W qui permet de passer de 0 à 50% en moins de 30 minutes, et de 0 à 100% en à peine une heure. Malgré ses défauts, le Pixel 4 est une valeur sure. Il est disponible chez de nombreux revendeurs autour des 750 euros.

Les + Les - L’écran 90 Hz Un design dépassé L'appareil photo Motion Sense qui s'avère être un gadget inutile Le mode portrait bluffant Une autonomie catastrophique (moins d'une journée) Bonnes performances Face Unlock Une recharge rapide efficace

Google Pixel 4 XL : le numéro 1 des grand formats

Très semblable à son petit frère, le Google Pixel 4 XL se distingue essentiellement grâce à son écran 90 Hz de 6,3″ OLED QHD+. Sans surprise, il hérite de la puissance du Pixel 4 grâce au Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive.Avec le même set up que son petit frère, le Pixel 4 XL réussit des prouesses dans le domaine dans la photo. Très polyvalent, il permet de prendre des photos de qualité dans la plupart des situations.

Il surpasse aussi légèrement le Pixel 4 du côté de l’autonomie. Google a intègré une batterie de 3700 mAh au sein de son modèle grand format. Dans ces conditions, le flasghip est capable de tenir toute une journée avec une seule recharge. De plus, l’appareil est capable de se recharger à hauteur de 30% en 20 minutes seulement, et à 44% en 30 minutes. Plus complet que le Pixel 4, le Pixel 4 XL ravira les amateurs de grands formats. Il est disponible autour des 850€ chez la plupart des revendeurs.

Les + Les - La qualité de la prise de vue en toute situation

L'autonomie correcte sans plus La qualité de l'écran

Le manque de basses Le dos glossy

Le design un peu lourdeau La puissance du Snapdragon 855



Google Pixel 3 : l’alternative au Pixel 4

Lancé en fin 2018, le Pixel 3 peaufine la recette de Google. Le smartphone est recouvert d’un écran OLED de 5,5 pouces cerclé de grosses bordures disgracieuses. L’affichage est cependant de qualité. Le smartphone est propulsé par le Snapdragon 845 de Qualcomm accompagné de 4 Go de RAM. Les bonnes performances sont donc au rendez-vous, d’autant que l’interface Android est ultra légère. Le multitâche est réactif et fluide. De ce côté, il ne vous laissera pas tomber.

Comme toujours, Google cartonne surtout en photographie. En dépit de son capteur photo unique, le smartphone réussit à prendre des photos détaillées et très esthétiques. Là encore, les logiciels de Google sont à l’oeuvre. En pleine nuit, le Pixel 3 continuera de vous surprendre.

Malheureusement, le smartphone déçoit par son autonomie moyenne. Avec sa batterie de 2 915 mAh, il peine à tenir une journée avec une seule recharge. Il faudra donc passer par la case recharge dans le courant de la soirée, à moins que vous ne consultiez pas votre téléphone trop souvent. Un peu trop déséquilibré, le Google Pixel 3 constitue néanmoins une solide alternative au Google Pixel 4. Il est disponible autour des 450 euros chez la plupart des revendeurs.

Les + Les - Un écran OLED de qualité Un design peu flatteur De bonnes performances Un lecteru d'empreintes digitales toujours placé au dos Un prix en baisse Une autonomie un peu décevante Un appareil photo d'exception

Google Pixel 3 XL : l’alternative du Pixel 4XL

Très ressemblant au Pixel 3, le Google Pixel 3 XL dispose cependant de plusieurs atouts absents de son petit frère. Il est construit autour d’un écran de 6,3 pouces avec une définition QHD+, contre Full HD+ pour le Pixel 3. Malheureusement, ce superbe écran OLED est surmonté d’une énorme encoche. Cette encoche disgracieuse renferme un double capteur photo frontal (et deux haut-parleurs).

Fidèle à la réputation de la gamme, il fait évidemment des prouesses en photo et ravira surtout les inconditionnels du selfie. Avec son Snapdragon 845 couplé à 4 Go de RAM, il offre évidemment des performances de haut vol, aussi dans le cadre d’une partie de gaming. Grâce à sa batterie de 3430 mAh et la légèreté de l’interface, il tiendra aisément une journée complète avec une seule recharge. Complet et équilibré, le Pixel 3 Xl est vendu autour des 550/600 euros sur la toile.

Les + Les - Un bel écran QHD+ de grande qualité La grosse encoche Bonnes performances Une autonomie correcte Un prix qui décote L'appareil photo de haut vol

Google Pixel 3a et 3a XL: les Pixel des petits budgets

On termine cette sélection avec le Google Pixel 3a et le Google Pixel 3a XL, les seul Pixel réservés au marché milieu de gamme en attendant la sortie du Google Pixel 4a. Les deux smartphones sont respectivement équipés d’un écran OLED de 5,6 ou de 6 pouces et d’un Snapdragon 670 (10 nm), ce qui garantit des performances correctes. Google parvient même à compenser les limitations hardware par une excellente optimisation logicielle. Néanmoins, les deux smartphones ne tiennent pas la route lors de sessions gaming trop intenses.

Toujours grâce aux algorithmes de Google, les Pixel 3a sont les meilleurs photophones de ce segment de marché. Ils offrent aussi une autonomie allant jusqu’à un jour et demi. Malheureusement, ils font l’impasse sur la recharge sans fil. Désormais disponible autour des 300 euros, le Pixel 3a s’adresse surtout aux petits budgets. De son côté, le Pixel 3a XL est tarifé autour des 400 euros. C’est une excellente porte d’entrée à prix réduit vers l’expérience Google.

Les + Les - Original, compact et léger

Intégration de l'écran discutable

Ecran OLED très réussi

Pas de recharge sans fil

Excellente autonomie

Performances en deçà de la concurrence

Excellente qualité photo



🤔Pourquoi acheter un Google Pixel ?

Avec ses Pixel, Google a toujours joué la carte de la différence. Côté design, le géant de la recherche a toujours fait des choix à contre courant du marché. Cette culture de la différence ressort aussi du côté du hardware. Si la plupart des fabricants de smartphones, comme Samsung ou Huawei, multiplient le nombre de capteurs photo, Google continue d’opter pour des capteurs photo unique ou double.

La firme de Mountain View compense le hardware famélique de ses appareils par son expertise logicielle. Grâce à des algorithmes spécialisés dans le traitement de l’image, les Pixel s’imposent parmi les meilleurs smartphones sur le terrain de la photographie.

Ce n’est pas tout. Les Pixel se distinguent aussi par une interface épurée et légère. Contrairement à des marques comme Samsung ou Xiaomi, Google n’ajoute pas de lourdes surcouches à ses téléphones. Cette approche comporte plusieurs avantages. La légèreté du software permet d’abord aux Pixel d’offrir des performances de haut vol sans avoir besoin d’une grosse quantité de mémoire vive.

De plus, les Pixel font toujours partie des premiers smartphones à pouvoir installer les mises à jour Android. En choisissant un Pixel, vous obtenez la garantie de pouvoir installer Android 11 ou Android 12 dès leur sortie. De même, vous recevrez les correctifs de sécurité mensuels avant tout le monde !

💽Combien d’espace de stockage interne ?

Google ne fait pas partie des fabricants les plus généreux sur ce point là. Depuis son arrivée en France, la gamme des Pixel laisse le choix entre 64 ou 128 Go de stockage interne. Les 64 Go de ROM seront suffisants pour les usages les plus basiques. Si vous utilisez essentiellement votre smartphone pour appeler vos proches, envoyer des messages ou consulter les réseaux sociaux, vous pouvez opter pour la variante 64 Go.

Par contre, si vous avez l’habitude d’installer de nombreuses applications, dont des jeux Android, de prendre des dizaines de photo par jour ou d’enregistrer des vidéos, on vous conseille chaudement de vous tourner vers les 128 Go stockage interne.

On notera d’ailleurs que les Pixel sont dénués de port MicroSD. En cas d’espace de stockage saturé, il faudra vous tourner vers un abonnement de stockage Google Cloud. Par contre, Google propose un espace de stockage illimité pour vos photos et vidéos sur Google Photos pendant 5 ans.

🤷‍♂️Capteur d’empreintes ou reconnaissance faciale ?

Le catalogue de Google comprend des modèles équipés d’un lecteur d’empreintes digitales au dos, et d’un système de reconnaissance faciale 3D, Face Unlock. Comme Apple, Google a décidé de ne pas s’attarder sur la mode du capteur d’empreintes caché sous la dalle tactile. Sur ce point, tout dépend donc de vos usagers et de vos goûts.

Si vous êtes un habitué du lecteur d’empreintes placé au dos, comme c’était le cas sur la plupart des téléphones Android de ces dernières années, vous ne serez pas dépaysé avec le scanner du Pixel 3, Pixel 3a et Pixel 3 XL. Par contre, les Pixel 4 vous obligeront à vous habituer au Face Unlock.

🙄Quels accessoires pour accompagner mon Pixel ?

Une fois que vous avez choisi votre Pixel, vous aurez évidemment envie de l’accompagner d’une poignée d’accessoires. Sur son site web officiel, la marque américaine propose de nombreux accessoires soignés. Dans un premier temps, optez pour une coque de protection pour éviter d’abîmer votre nouveau compagnon.

La plupart des modèles de cette sélection étant compatible avec la recharge sans fil, on vous invite aussi à craquer pour un socle de charge par induction. On vous conseille par exemple le Pixel Stands. Enfin, vous pourrez ajouter à votre panier une paire d’écouteurs sans fil signés Google, les Pixel Buds, ou des enceintes Google Home.

💰Quel budget pour mon Google Pixel ?

Pour les utilisateurs les moins gourmands, on vous conseille d’opter pour le Pixel 3a. Orienté milieu de gamme, il est disponible autour des 300 euros. Pour les utilisateurs en quête de performances de haut vol et d’une expérience plus premium, on vous conseille les Pixel 4 et Pixel 4XL, respectivement proposés autour des 750 et des 850 euros.

Si votre budget est limité, mais que vous souhaitez absolument du haut de gamme, on vous dirigera vers la gamme des Pixel 3 et Pixel 3XL, qui valent encore largement le coup. Ils sont d’ailleurs moins chers qu’à leur sortie : entre 450€ pour le Pixel 3 standard et à peu près 600€ pour le XL.

nous espérons que ce guide d’achat des meilleurs Google Pixel du marché vous permettra de faire des achats éclairés. Si vous avez d’autres conseils à donner à la communauté Phonandroid, ou si une erreur s’est malencontreusement glissée dans ce dossier malgré notre vigilance, on vous invite à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous.

