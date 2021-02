Android 12 va enfin offrir un mode à une main pour les smartphones de grande taille

Alors que la première bêta d’Android 12 est attendue d’ici quelques semaines seulement, XDA Developers révèle que la nouvelle mise à jour du système d’exploitation de Google pourrait ajouter un mode à une main, une fonctionnalité d’accessibilité bienvenue qui facilitera l’utilisation des grands smartphones.

Il y a quelques jours, XDA Developers dévoilait à quoi ressemblera la nouvelle interface d’Android 12. On y découvrait notamment des paramètres rapides simplifiés, de nouveaux réglages de confidentialité et un nouveau widget « conversations ». Cette nouvelle interface pourrait être beaucoup plus pratique à utiliser sur les grands smartphones, puisque Google travaillerait sur un mode « à une main ».

Il s’agit d’une fonctionnalité déjà présente sur certaines surcouches d’Android (comme One UI de Samsung) qui réduit l'écran à un coin de l'appareil. Comme tout est désormais à portée de votre pouce, la navigation s’en trouve facilitée lorsque votre deuxième main est occupée. Cela pourra également éviter aux plus maladroits d’entre nous de laisser tomber notre smartphone lorsque l’on essaye d’atteindre le coin opposé de l’écran.

Une interface réduite pour des smartphones toujours plus grands

Les fabricants de smartphones Android semblent aujourd’hui délaisser les formats compacts pour se concentrer sur des téléphones avec des écrans de plus de 6 pouces. Google fait partie des derniers fabricants à proposer des smartphones compacts tels que le Pixel 4a. Chez Apple, le choix est un peu plus large, puisque les utilisateurs qui veulent un téléphone compact peuvent se tourner vers l’iPhone SE ou l’iPhone 12 mini. Néanmoins, la liste des smartphones Android compacts pourrait bientôt s’étoffer, puisque nous savons qu’Asus prévoirait de copier l’iPhone 12 mini d’Apple en lançant un ZenFone mini en 2021.

Un mode « à une main » est alors une excellente nouvelle pour les personnes avec des petites mains. Ceux-ci pourront plus facilement se diriger vers de grands smartphones, sans trop se soucier des difficultés au niveau de l’accessibilité. Selon XDA Developers, « l'implémentation actuelle de Google dans Android 12 consiste à réduire la taille de l'écran à 40 % de sa taille maximale ». Un simple geste pourrait déclencher ce mode, ce qui évitera aux utilisateurs de le chercher dans les paramètres.

L’avantage d’intégrer cette fonctionnalité directement à Android est que tous les fabricants de smartphones pourront l’utiliser s’ils le souhaitent, ce qui leur évitera de développer une version spéciale pour leur surcouche maison.

Source : xda