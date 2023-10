Pixel 6 : les problèmes s’accumulent depuis l’arrivée d’Android 14

Depuis ce 4 octobre 2023, Android 14 est officiellement disponible pour le grand public. Si de manière générale, les premiers retours sont très positifs, ce n'est pas vraiment le cas auprès des propriétaires de Pixel 6, 6 Pro ou 6a. En effet, la nouvelle version de l'OS provoque de nombreux bugs sur ces appareils.

Comme vous le savez peut-être, Google a tenu ce 4 octobre 2023 une nouvelle conférence majeure. A l'occasion de cet évènement, la firme de Mountain View a présenté officiellement ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 8 et 8 Pro. Mais ce n'est pas tout, puisque l'entreprise a également introduit la version définitive d'Android 14, la dernière mouture de son système d'exploitation.

Depuis cette date, le grand public peut découvrir les nouveautés d'Android 14, à condition d'avoir un smartphone compatible. Pour les propriétaires de Pixel, la question ne se pose pas évidemment, l'OS étant accessible du Pixel 4a au Pixel 8 Pro.

Si d'une manière générale, les retours sont globalement très positifs, l'arrivée du nouvel OS n'a pas eu que du bon chez tout le monde. Comme le rapportent nos confrères de The Verge, de nombreux utilisateurs de Pixel 6, 6 Pro ou 6a expliquent avoir rencontré une foule de problèmes depuis le déploiement d'Android 14.

Les problèmes s'accumulent sur les Pixel 6 après l'arrivée d'Android 14

D'après plusieurs témoignages publiés sur Reddit, des utilisateurs ont expérimenté le même bug critique sur leur Pixel 6. Depuis la migration sous Android 14, ils ne peuvent plus accéder à leur stockage interne. Comme le précise le propriétaire d'un Pixel 6 Pro sur le réseau social, son smartphone lui indique que sa mémoire est pleine, alors qu'il lui reste pourtant 250 Go sur les 512 Go disponibles.

Bien entendu, ce n'est pas le seul problème signalé par les utilisateurs. Certains rencontrent des plantages répétés du launcher d'interface utilisateur tandis que pour d'autres, ce sont les Paramètres qui cessent tout bonnement de fonctionner. Pour l'instant, Google n'a pas encore pris la parole sur le sujet, et de ce que l'on sait, la firme a été incapable d'aider les victimes.

Mais comme l'ont pointé du doigt plusieurs insiders cités par The Verge, ces utilisateurs partagent un point commun : ils disposent de plusieurs comptes sur leur appareil. Histoire de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une simple coïncidence, le média américain a installé Android 14 sur un Pixel 6a. Ils ont alors effectivement constaté que les bugs étaient plus nombreux et courants sur des appareils avec plusieurs profils enregistrés. Si vous êtes concernés, il faudra malheureusement prendre son mal en patience. On ne sait toujours pas si Google travaille sur un correctif actuellement.