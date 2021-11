Pixel 6 : Google pourrait activer la reconnaissance faciale pour contrer les bugs du scanner d’empreintes

La reconnaissance faciale pourrait bientôt faire son apparition sur les Pixel 6. En effet, Google a d’ores et déjà implémenté la fonctionnalité dans le code source Android 12, ce qui laisse à penser que son activation ne devrait pas tarder. D’autant que cette dernière permettrait de contourner les nombreux bugs du scanner d’empreinte en attendant qu’ils soient résolus.

Outre les bugs habituels à la sortie que chaque nouvel appareil, les Pixel 6 et 6 Pro souffrent d’une mauvaise publicité à cause de leur capteur d’empreintes. Ce dernier enchaîne en effet les inconvénients. Pour commencer, il est relativement lent comparé à la concurrence, ce que Google justifie par la trop grande efficacité de ses algorithmes de sécurité. Quand bien même, le capteur est sujet à d’autres problèmes.

Aussi, les utilisateurs attendent un patch de la part de la firme de Mountain View ou, à défaut, une autre solution de déverrouillage. Avant la sortie des smartphones, plusieurs fuites ont affirmé que la reconnaissance faciale serait proposée. Cela n’a pas été le cas au lancement, mais le constructeur n’aurait pas abandonné le projet pour autant. C’est en tout cas ce qu’indique le code source d’Android 12.

La reconnaissance faciale bientôt sur les Pixel 6 ?

On retrouve ainsi dans ce dernier plusieurs références à un « déverrouillage par le visage ». Pour l’heure, Google utilise le nom de code « Tuscany » pour parler de la fonctionnalité. Cette dernière utiliserait les performances en machine learning du processeur Tensor pour fonctionner. On peut donc espérer une efficacité plus poussée que le capteur d’empreinte, l’intelligence artificielle étant le véritable point fort du CPU maison.

Reste encore à déterminer si la reconnaissance faciale est bel et bien prévue pour les Pixel 6. Google a déjà ajouté de nouvelles options sans annonce au préalable, comme l’Adaptive Sound, ce qui pousse à penser que cela est encore possible. Cette dernière viendrait grandement soulager les utilisateurs, qui subissent les bugs à répétition du capteur biométrique.

En outre, il a été rapporté récemment que le scanner d’empreintes ne fonctionne plus lorsque la batterie est complètement déchargée. Il est donc plus compliqué de déverrouiller son smartphone dans ce cas précis, mais ce n’est encore rien comparé au fait qu’il est relativement simple de tromper le lecteur avec d’autres empreintes que celles enregistrées.