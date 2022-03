Pixel 6 et 6 Pro : la mise à jour de mars 2022 est déployée, découvrez toutes les nouveautés

Les Pixel 6 et 6 Pro viennent de recevoir la mise à jour de mars 2022, qui est une des plus importantes depuis la sortie des smartphones à la fin de l’année dernière. En plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, elle corrige également son lot de bugs.

Google a commencé le déploiement d’une nouvelle mise à jour importante sur ses smartphones haut de gamme Pixel 6 et 6 Pro. Parmi les nouveautés principales, on peut citer de nouvelles options photo sur Snapchat, mais également des améliorations pour les fonctionnalités Live Caption et Live Translate ainsi que la prise en charge des “watch parties” YouTube dans Google Duo

Désormais, grâce à la fonctionnalité Live Caption, vous serez en mesure de passer un appel téléphonique complètement par messagerie texte si la situation se présente, ce qui serait incroyablement utile pour les personnes malentendantes. En effet, selon Google, « lorsque vous êtes en appel téléphonique, vous pourrez voir les sous-titres de ce que l'autre personne dit et taper une réponse qui sera lue à haute voix [par l’intelligence artificielle de votre smartphone] ».

Snapchat se dote d’un mode nuit sur les Pixel

Google a également récemment apporté des améliorations à son API CameraX, utilisée par Snapchat. Désormais, l’application sociale permettra aux smartphones Pixel de capturer des photos avec un mode nuit, ce qui sera parfait pour les utilisateurs qui souhaitent envoyer des snaps dans des conditions de basse luminosité.

On peut également citer la prise en charge des langues espagnole et italienne dans l’application Enregistreur, un nouveau widget pour la batterie, et surtout l’arrivée d’Android 12L sur les Pixel 6 et 6 Pro. Google affirme qu'un total de 76 problèmes ont été résolus avec Android 12L. Cette version devrait, on l'espère, corriger un bug de réception Wi-Fi vieux de deux mois, ainsi que d’autres problèmes qui avaient gâché le lancement des smartphones. La mise à jour comporte également des “améliorations générales” pour la stabilité et les performances du capteur d'empreintes digitales, ainsi que pour la batterie et les performances thermiques des téléphones Pixel 6.