Pixel 6 : son prix à la revente est nettement moins bon que celui d’un iPhone 13 selon cette étude

Le Pixel 6 perd sa valeur beaucoup plus rapidement que l’iPhone 13 sur le marché de l’occasion, selon une étude de SellCell. Cela ne signifie pas qu’il est moins bon, mais juste qu’il est moins recherché par les consommateurs.

Les iPhone 13 et les Pixel 6 sont souvent comparés. Une chose logique, étant donné qu’il s’agit là des deux représentants de leur OS, iOS d’un côté et Android de l’autre. Cette fois, c’est leur valeur à la revente qui est scrutée par le site SellCell.

Le site a étudié la valeur marchande des déclinaisons des deux gammes auprès de 45 revendeurs. Une conclusion claire se dégage : la valeur de l’iPhone 13 se déprécie moins dans le temps que celle du Pixel 6. En moyenne, les Pixel 6 ont perdu 42% de leur valeur à la revente en seulement un mois, contre 24,9% pour les iPhone 13.

L’iPhone 13 perd moins de valeur que le Pixel 6 à la revente

Plus encore, les iPhone 13 ont vu leur valeur remonter au fil des mois, puisqu’ils ne perdent que 21,6% de leur valeur au bout de trois mois. Le Pixel 6 étant plus récent, nous n’avons pas de données au-delà d’un mois pour ce dernier.

A lire aussi – Test Google Pixel 6 Pro : le meilleur smartphone Android de l’année

Côté Pixel 6, c’est le Pro avec avec 128 Go de mémoire qui perd le plus en un mois (46,6%). En revanche, le Pixel 6 classique 128 Go ne perd « que » 36% de sa valeur à la revente, ce qui est certes un peu plus que l’iPhone 13 Mini, mais dans la même fourchette. Les téléphones les moins chers sont ceux qui se revendent le mieux, donc.

A noter que SellCell ne pense pas que le prix du Pixel 6 va remonter. La valeur de ce dernier risque en effet de continuer à dégringoler au fil des mois, ce qui est logique selon l'analyse du site. En effet, les smartphones iOS se revendent beaucoup mieux dans le temps que les smartphones Android où le marché est plus morcelé.

Bien entendu, cela ne signifie absolument pas que l’iPhone 13 est meilleur que le Pixel 6. Les deux smartphones disposent tous deux de grandes qualités et ils sont tous les deux les dignes représentants de leur écosystème.

Source : SellCell