Google présentera plusieurs IA lors de sa prochaine conférence, les Pixel vont être chouchoutés

Selon le NY Times, Google fera la démonstration de son savoir-faire en matière d'Intelligence artificielle lors de la conférence I/O 2023, qui se déroulera au mois de mai.

Google va se séparer de 12 000 employés. Cela ne signifie pas pour autant que la compagnie revoit ses ambitions à la baisse. Bien au contraire puisque, Sundar Pichai, le PDG de la firme, déclare : « grâce à nos investissements précoces [dans l’Intelligence artificielle], les produits de Google sont meilleurs que jamais. Et nous nous apprêtons à partager des expériences entièrement nouvelles pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises ».

À en croire le New York Times, la vision pour le futur de Google en matière d’IA sera plus claire lors de la conférence I/O 2023 qui se déroulera en mai prochain. L’événement sera l’occasion pour la compagnie de présenter de nouvelles technologies dont les Pixel seront les principales vitrines. La firme de Mountain View est connue pour l’excellente qualité de ses algorithmes en matière de traitement d’image et de photographie.

Google veut présenter des Intelligences artificielles utilisables de manière « contrôlée »

Google présentera un « générateur de fond d’écran » utilisant l’IA. Fonctionnera-t-il comme DALL-E, Midjourney et les autres générateurs d’image ? Nul ne le sait encore, mais comme le souligne 9 To 5 Google, proposer cette fonctionnalité serait un bon moyen de faire une démonstration de la puissance de l’IA maison, d’une manière « contrôlée ». Dans la même veine, Google aurait également dans ses cartons un Studio de génération d’image (Image Generation Studio), qui crée et modifie les image, la version 3 de AI Test Kitchen, qui permet de jouer avec des applications utilisant le modèle de langage LaMDA.

L’émergence de ChatGPTet de DALL-E a bousculé le train-train des géants de la Silicon Valley, et de Google au premier chef. Les IA d’OpenAI sont si impressionnantes que les Sundar Pichai et ses collègues auraient admis qu’elles représentent une menace existentielle pour leur moteur de recherche, le principal gagne pain de la compagnie. Cela dit, Google ne proposera pas sa propre version de ChatGPT. Il nous faudra donc attendre mai 2023 pour connaître les plans exacts de la firme.

Source : 9 To 5 Google