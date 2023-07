Android : désactiver cette option vous permet de considérablement améliorer l’autonomie de votre smartphone

Les smartphones et la 5G, cela n’a pas toujours été une histoire d’amour. La technologie est connue pour être beaucoup plus gourmande que la 4G, mais cette différence est beaucoup plus notable sur certains modèles.

Depuis la sortie de la 5G, on le sait, la technologie est plus énergivore que la génération précédente. Cependant, cette différence de consommation ne se ressent pas de la même manière sur tous les smartphones. Si la 5G faisait par exemple fondre l’autonomie des iPhone 12, les premiers smartphones d’Apple à avoir été compatibles, cela n’est plus vraiment le cas aujourd’hui sur les derniers Galaxy S23 de Samsung.

En cause, les améliorations des modems utilisés par les smartphones, qui deviennent de plus en plus efficaces énergétiquement, et qui prennent mieux en charge la norme 5G. La plupart des smartphones récents se comportent assez bien lorsque la 5G est activée, mais ce n’est pas vraiment le cas d'autres modèles, si l’on se fie aux données du dernier rapport d’Ookla.

Les puces Tensor n’aiment pas la 5G

Ookla a mesuré la perte d’autonomie lors de l’utilisation de la 5G de diverses puces pour smartphones, dont notamment les Tensor et Tensor G2, que l’on retrouve dans les Pixel 6 et Pixel 7. Sur le rapport d’Ookla, on peut voir que le Pixel 7 a perdu 38 % d’autonomie sur la période mesurée en 5G, contre seulement 28 % en 4G. Le constat est pire avec le Pixel 6, puisqu’il perd pas moins de 11 % de plus lors de l’utilisation de la 5G par rapport à la 4G.

Le Snapdragon 8 Gen 1 s'en sort un peu mieux, mais perd tout de même 9 % d'autonomie sur le test. En comparaison, le dernier Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm n’utilise que 6 % de batterie supplémentaire en 5G, ce qui corrobore les affirmations du constructeur selon lesquelles ses puces les plus récentes sont bien plus efficaces énergétiquement.

La 5G et les Pixel ne font donc pour l’instant pas très bon ménage. Si vous souhaitez maximiser l’autonomie de votre smartphone, on vous conseille de désactiver les réseaux 5G dans les paramètres, et particulièrement sur les appareils de Google. Si vous n’avez pas besoin du débit supplémentaire apporté par la 5G, sélectionner la 4G en tant que choix par défaut dans les options de votre SIM semble être votre meilleur choix.