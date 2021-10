Les Pixel 6 auront bien droit à 5 ans de mises à jour de sécurité, c’est officiel

Très bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de Pixel 6 : Google a confirmé que son nouveau smartphone aura droit à 5 ans de mises à jour de sécurité. Une aubaine pour tous ceux qui ne changent pas régulièrement de téléphone, mais aussi une petite révolution qui risque de faire évoluer les pratiques en la matière.

Les Pixel 6 n’ont désormais plus aucun secret. Google a répondu présent ce soir pour présenter son nouveau smartphone qui s’annonce comme un véritable challenger dans le haut de gamme. Outre son design original et son prix quasiment imbattable sur ce segment, c’est bel et bien sa puce Tensor qui change vraiment la donne. Premier SoC maison du constructeur, celui-ci lui permet toutes les folies, notamment le Magic Eraser qui se présente comme un véritable argument de vente.

Mais là où le Pixel 6 se distingue clairement de ses concurrents Android, c’est au niveau de la durée de prise en charge par Google. Avant sa sortie, plusieurs rumeurs ont évoqué 4 mises à jours Android et jusqu’à 5 ans de mises à jour de sécurité. Lors de sa conférence, la firme de Mountain View a confirmé cette information. Autrement dit, si vous ne prévoyez pas de changer de smartphone d’ici les prochaines années, le Pixel 6 est définitivement celui qu’il vous faut.

Google change la donne des mises à jour avec le Pixel 6

C’est la première fois qu’un smartphone Android bénéficie d’une prise en charge aussi longue. Le record était jusqu’à présent de 4 ans, et seule une petite poignée de smartphones peuvent se targuer de faire partie de la bande. Ce consensus est en grande partie dû à Qualcomm, dont les puces ne supportent pas plus de 3 ans de mises à jour. Or, avec le Pixel 6, Google introduit un tout nouveau SoC, le Tensor.

De ce fait, Google détient un avantage de taille face à ses concurrents. S’il n’arrive pas encore au niveau d’Apple dans ce domaine, il domine clairement la branche Android. Alors que le constructeur a doublé sa production de smartphones par rapport à l’année dernière, l’ambition est claire : il souhaite faire du Pixel un véritable leader sur Android. Et cela pourrait bien fonctionner. Il est très probable que Samsung, Xiaomi et les autres tentent désormais de rattraper le train en marche.