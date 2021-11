Pixel 6 : n’importe qui peut tromper le lecteur d’empreintes de certaines unités

Le lecteur d'empreintes digitales des Pixel 6 est à nouveau pointé du doigt. D'après des témoignages, le scanner peut être aisément trompé par une empreinte digitale qui n'a pas été enregistrée par le smartphone. Sur la toile, les témoignages assurant que le capteur est défaillant ne manquent pas.

Les Pixel 6 sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales caché sous l'écran. C'est la première fois que Google cache le capteur biométrique sous la dalle tactile. Malheureusement, ce lecteur est loin de faire l'unanimité. D'après les témoignages apparus en ligne, le capteur optique choisi par le constructeur est lent et capricieux. Pour de nombreux utilisateurs, ce lecteur manque de réactivité. Il est souvent plus rapide de passer par le traditionnel code à plusieurs chiffres.

D'après une kyrielle d'internautes sur Reddit, il arrive aussi que des proches soient capables de déverrouiller leur Pixel 6 ou Pixel 6 Pro alors que leur empreinte digitale n'a pas été enregistrée par le smartphone. “J'ai récemment acheté un Pixel 6 et j'ai enregistré une empreinte digitale sur le téléphone. Ma femme peut déverrouiller le téléphone à l'aide de son index”, explique un internaute, visiblement étonné par ce dysfonctionnement.

Le lecteur d'empreintes des Pixel 6 n'est pas fiable, assurent des utilisateurs

Les témoignages de cet acabit ne manquent pas. “Cela m'est arrivé, à moi et à mon frère, avec mon Pixel 6 Pro également. Je pense que nous allons rencontrer ce problème de plus en plus souvent car ce capteur n'est pas tout parfait. Il fait son travail, mais il semble beaucoup trop susceptible de laisser passer une empreinte similaire”, poursuit un autre usager. “J'ai pu déverrouiller le téléphone de ma copine. ça a fonctionné à chaque fois, vraiment effrayant”, relate un autre internaute.

Certains internautes pensent que c'est la protection d'écran qui provoque les défaillances du lecteur d'empreintes digitales. Ils assurent que le film protecteur appliqué peut parfois tromper le scanner l'empreinte. L'empreinte aurait été imprimée au fur et à mesure par le doigt de l'utilisateur. De fait, le lecteur scannerait alors cette image incrustée plutôt que le doigt face à lui. C'est peu probable au vu des technologies embarquées par le smartphone.

Google s'est pourtant longuement vanté de la sécurité améliorée de ses Pixel 6. Le géant de Mountain View assure avoir intégré “des algorithmes de sécurité améliorés” qui prennent d'ailleurs un peu de temps pour reconnaître une empreinte. Gageons qu'il s'agisse uniquement un bug logiciel et que Google pourra aisément corriger le tir avec une mise à jour.