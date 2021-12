Google Pixel 6 : une mise à jour majeure vient améliorer la photo et le capteur d’empreintes digitales

Les Google Pixel 6 et 6 Pro viennent de recevoir la mise à jour la plus importante depuis leur sortie en octobre 2021. En plus d’apporter le patch de sécurité de décembre, elle propose tout un tas d’améliorations significatives.

Google vient de déployer une énorme mise à jour pour les Pixel 6 et 6 Pro au mois de décembre 2021. En plus de corriger de nombreux bugs, la mise à jour apporte notamment le patch de sécurité de décembre, qui permettra aux smartphones d’être moins vulnérables. Google avait déjà annoncé que la mise à jour allait également apporter de nouvelles fonctionnalités.

L'une de ces nouvelles fonctionnalités est la prise en charge de la puce UWB (ultra wideband). Par conséquent, les clés de voiture numériques sont désormais utilisables, ce qui permettra aux propriétaires de Pixel 6 de déverrouiller certains modèles BMW récents. Pour rappel, ceci était déjà possible depuis la mise à jour iOS 14 sur les derniers modèles d’iPhone. La mise à jour permet également de profiter de vitesses de charge sans fil maximales de 23W offertes par le chargeur Pixel Stand 2. Jusqu'à présent, les smartphones Pixel 6 et 6 Pro n'étaient pas capables d'être rechargés aussi rapidement avec la recharge sans fil.

Quels correctifs apporte Google avec sa mise à jour de décembre ?

Parmi les nombreux correctifs Pixel présents dans la mise à jour de décembre, le premier corrige le problème des appels fantômes, qui faisait qu'Assistant « démarrait involontairement un appel téléphonique dans certaines conditions ». Un autre est destiné à apporter des « améliorations générales pour la stabilité et les performances du capteur d'empreintes digitales », que nous avons déjà vu patché dans la mise à jour de la mi-novembre.

Auparavant, des utilisateurs avaient signalé que le capteur biométrique était lent, capricieux et peu réactif. D'après certains autres témoignages, il était aussi très aisé de tromper le lecteur avec une empreinte non enregistrée.

On retrouve aussi des améliorations générales de l'audio, de meilleures « performances thermiques et de la batterie », des « améliorations de la qualité de l'image » de l'appareil photo, des corrections de « stabilité et de performance de la connexion réseau » qui, espérons-le, amélioreront les performances en 5G du Pixel, ainsi que des dizaines de correctifs pour l'interface utilisateur.

