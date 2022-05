Pixel 6 : la mise à jour de mai corrige un bug qui rendait les vibrations des notifications trop faibles

Google a commencé à déployer une nouvelle mise à jour sur ses smartphones haut de gamme Pixel 6 et 6 Pro. Le correctif devrait corriger quelques bugs, dont notamment un qui empêchait le téléphone de vibrer correctement lorsque vous recevriez une notification.

Après un lancement plutôt chaotique, Google s’efforce de corriger les bugs de ses Pixel 6 en déployant chaque mois une nouvelle mise à jour. La mise à jour de mars avait apporté le plus de nouveautés, tandis que la nouvelle version d’avril corrigeait notamment un bug qui rendait l’écran de la caméra tout vert.

Ce mois-ci, il n'y a que trois correctifs. Le Pixel 6 recevra un retour haptique amélioré dans certaines conditions et cas d'utilisation. De plus, tous les appareils recevront un correctif pour un problème qui réveillait l’écran sans aucune interaction et un correctif pour un problème qui bloquait le launcher après le redémarrage de l'appareil.

Les Pixel 6 et 6 Pro devraient enfin vibrer correctement

Cela fait maintenant plusieurs semaines que certains utilisateurs de Pixel se plaignaient sur les forums de Google de vibrations trop faibles lorsqu’ils recevaient des notifications. Grâce à cette nouvelle mise à jour, plusieurs utilisateurs ont confirmé sur les réseaux sociaux que les vibrations étaient désormais beaucoup plus fortes lorsqu’elles sont réglées au maximum.

Du côté de la sécurité, le patch résout un total de 14 failles, et les vulnérabilités vont de modérées à critiques. La faille la plus célèbre, connue sous le nom de « Dirty Pipe », obtient maintenant un correctif sur les Pixel 6 et 6 Pro. Celle-ci permettait à un attaquant de prendre le contrôle total d'un appareil basé sur Linux, y compris les Chromebooks et les appareils Android.

Voir Google s’efforcer de corriger tous les bugs des Pixel 6 et 6 Pro est une bonne nouvelle, qui devrait encourager davantage de clients à se tourner vers le smartphone. D’après Google, le Pixel 6 bat d’ailleurs tous les records de vente, malgré des chiffres contradictoires qui annonçaient que les opérateurs avaient beaucoup de mal à le vendre. Quoi qu’il ne soit, tous les yeux sont désormais tournés vers le Pxiel 6a, qui pourrait arriver un peu plus tard ce mois-ci à l’occasion de la conférence annuelle Google I/O.