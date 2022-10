Galaxy S23 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur le smartphone Samsung

Une nouvelle génération de smartphones Samsung débarque avec les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Design, écran, fonctionnalités, appareil photo, performances, autonomie, One UI : voici tout ce qu'il faut savoir sur ces trois smartphones dont on n'a pas fini d'entendre parler.

Le Galaxy S23 et ses déclinaisons Plus et Ultra viennent prendre le relais de la série Galaxy S22. Ces nouveaux venus dans la gamme premium la plus populaire de l'écosystème Android sont toujours attendus de pied ferme : aurons-nous droit à une évolution timide ou bien à de grands changements et à de l'innovation ? Découvrez la réponse à cette interrogation dans notre grand dossier consacré au Galaxy S23.

Quand sort le Galaxy S23 ?

Samsung respecte un calendrier bien précis lorsque l'on en vient à la sortie des smartphones de sa série principale. Depuis que le constructeur ne participe plus au MWC de Barcelone, où il avait l'habitude de présenter ses nouveaux modèles fin février pour une commercialisation courant mars, le fabricant sud-coréen annonce et rend disponible ses Galaxy S systématiquement au mois de février. C'est le cas depuis le Galaxy S10, avec pour seule exception le Galaxy S21 lancé dès janvier, en période d'incertitude liée à la Covid-19. Mais on peut tabler pour une sortie des Galaxy S23 en février 2023, surtout que la certification des batteries a eu lieu dans le même timing que pour celles des Galaxy S22 l'année dernière.

Combien coûte le Galaxy S23 ?

En attendant l'officialisation des prix par Samsung ou une fuite fiable en provenance d'un revendeur, nous devrons nous contenter des tarifs des Galaxy S22 pour se faire une idée de ceux qui seront potentiellement pratiqués pour cette nouvelle génération :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 859 €

859 € Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 909 €

909 € Galaxy S22+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1059 €

1059 € Galaxy S22+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1109 €

1109 € Galaxy S22 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1259 €

1259 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1359 €

1359 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1459 €

1459 € Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/1 To de stockage) : 1659 €

Sachant que l'euro a perdu beaucoup de valeur face au dollar ces derniers mois, on peut s'attendre à ce que Samsung ajuste ses prix à la hausse sur le marché européen pour le Galaxy S23, comme l'a fait Apple pour ses iPhone 14.

Quel est le nouveau design du Galaxy S23 ?

Comme Apple avec ses iPhone, Samsung se montre plutôt conservateur pour la conception de ses smartphones de la gamme Galaxy S. Le dernier grand changement d'envergure a été la bascule opérée avec le Galaxy S22 Ultra, qui a pris la place des Galaxy Note en intégrant un emplacement pour stylet S Pen et en adoptant un design moins courbé et plus carré. D'après l'informateur Ice Universe, il faut d'ailleurs s'attendre à ce que le Galaxy S23 Ultra dispose d'un châssis encore plus anguleux que le S22 Ultra. L'effet incurvé de l'écran sera également moins accentué.

It's time to test your imagination. The biggest difference of the S23 Ultra is that the curvature of the fuselage has changed. It looks like this from the top. Can you imagine it? pic.twitter.com/2BNRbxd6la — Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022

Pour le reste, le design de la série Galaxy S23 sera très similaire à ce que l'on connaît déjà. Il n'y aura pas de caméra selfie sous l'écran comme sur le Galaxy Z Fold 4, nous allons donc assister au retour du poinçon. Les blocs photo sont souvent les éléments qui changent le plus entre deux générations, cela ne devrait pas être le cas cette année. Tous les modèles devraient par contre être un peu plus grands que leurs prédécesseurs. Les écrans étant de même taille, on s'attend à ce que les bordures autour s'épaississent un peu, ce qui pourrait faciliter la prise en main des mobiles et permettre d'insérer des batteries légèrement plus volumineuses.

Voici les dimensions attendues :

Galaxy S23 : 146.3×70.9×7.6 mm contre 146.0×70.6×7.6 mm pour le S22

146.3×70.9×7.6 mm contre 146.0×70.6×7.6 mm pour le S22 Galaxy S23+ : 157.8×76.2×7.6 mm contre 157.4×75.8×7.64 mm pour le S22+

157.8×76.2×7.6 mm contre 157.4×75.8×7.64 mm pour le S22+ Galaxy S23 Ultra : 163.4×78.1×8.9 mm contre 163.3×77.9×8.9 mm pour le S22 Ultra

Comme on peut le remarquer, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra prennent à la fois en longueur et largeur. Le Galaxy S23 Plus gagne 0,4 mm à chaque fois, le Galaxy S23 0,3 mm et le Galaxy S23 Ultra 0,1 mm de longueur et 0,2 mm de largeur. L'épaisseur reste quant à elle quasiment identique.

Les trois smartphones sont certifiés IP68 et résistent donc à l'eau et aux poussières. Ils arborent un châssis en aluminium, un panneau arrière en verre et une protection en verre sur la dalle.

Quel écran pour le Galaxy S23 ?

Samsung utilise les technologies d'affichage habituelles pour cette série S23. On retrouve ainsi des écrans Dynamic AMOLED 2X compatibles HDR10+ et offrant une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz sur tous les modèles, comme c'est le cas depuis les Galaxy S21. La définition des écrans ne bouge pas non plus : 2340 × 1080 pixels (Full HD+) pour les Galaxy S23 et S23+, 3088 × 1440 pixels (Quad HD+) sur le Galaxy S23 Ultra. Pour les tailles, c'est aussi un classique :

Galaxy S23 : 6,1 pouces

6,1 pouces Galaxy S23+ : 6,6 pouces

6,6 pouces Galaxy S23 Ultra : 6,8 pouces

Sous l'écran, Samsung devrait doter son S23 Ultra d'un nouveau lecteur d'empreintes digitales ultrasonique, le 3D Sonic Max de Qualcomm, déjà aperçu sur le vivo X80 Pro. Celui-ci est plus rapide et plus large que les autres capteurs, et peut même permettre d'enregistrer une empreinte en une unique pression. Il prend aussi en charge un mode de sécurité demandant deux empreintes en même temps.

Quelles sont les performances du Galaxy S23 ?

Cela fait des années que l'on évoque la possibilité de voir Samsung retirer ses puces maison Exynos de ses smartphones premium en Europe, cela devrait enfin se concrétiser. Samsung aurait décidé de faire l’impasse sur les SoC Exynos en 2023 et en 2024. Le fabricant souhaiterait prendre son temps pour développer une nouvelle puce performante en 2025, alors que les Exynos ont toujours souffert de la comparaison avec les Snapdragon de Qualcomm sur le marché. L'objectif serait à terme de parvenir à rivaliser avec Apple, grand champion du domaine.

Mais en attendant, il va donc falloir se fournir en puces chez d'autres partenaires. Si pendant un moment, MediaTek semblait tenir la corde pour équiper les Galaxy S23 en SoC, Qualcomm a depuis communiqué la signature d'un partenariat stratégique pluriannuel avec le géant sud-coréen pour la livraison de puces, notamment pour le Galaxy S23. Il est fort probable que la série S23 embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 2, annoncé plus performant que le Snapdragon 8 Gen 1, particulièrement au niveau du GPU, ainsi que plus efficace énergétiquement, pour éviter la chauffe et préserver la batterie.

Tous les Galaxy S23 sont évidemment compatibles 5G et Wi-Fi 6 en matière de connectivité. Les configurations de mémoire ne devraient pas bouger, avec 8 Go de RAM pour les Galaxy S23 et S23 Plus, 8 ou 12 Go pour le Galaxy S23 Ultra, ainsi que le choix entre 128 et 256 Go de stockage interne pour les S22 et S22+, contre 256, 512 Go ou 1 To pour le S23 Ultra.

Quelle est l'autonomie du Galaxy S23 ?

Dans notre test du Galaxy S22, nous regrettions une autonomie un peu juste. Samsung devrait y remédier avec le Galaxy S23. Comme précisé plus tôt, les smartphones de la série sont tous légèrement plus grands que les modèles précédents. Ce gain de place devrait permettre à la marque d'augmenter de l'ordre d'environ 5% la taille de la batterie intégrée dans chaque appareil. Le Galaxy S23 disposerait alors d'un accumulateur d'environ 3900 mAh, contre 3700 mAh pour le Galaxy S22. Le Galaxy S23 Plus (+4500 mAh) et le Galaxy S23 Ultra (+5000 mAh) devraient aussi profiter d'une batterie plus grande.

Le changement de puce devrait aussi contribuer à améliorer l'autonomie des smartphones. À performances égales, le Snapdragon 8 Gen 2 consomme moins d'énergie que le Snapdragon 8 Gen 1 ou que l'Exynos 2200, ce qui se traduit par une hausse de l'endurance des terminaux.

Les mauvaises nouvelles proviennent par contre de la recharge filaire. Celle-ci échoue encore à évoluer, restant bloquée à 25W pour les Galaxy S23 et S23 Plus. Cette vitesse de charge est disponible chez Samsung depuis le Galaxy S10 déjà, et les concurrents comme Xiaomi, OPPO, vivo ou OnePlus ne se privent pas pour équiper leurs mobiles de technologies de recharge bien plus puissantes. Sur le haut de gamme Android, on trouve maintenant des recharges filaires de 80W, voire plus, et les smartphones chinois s'offrent un important avantage comparatif face à Samsung grâce à cela.

Le Galaxy S23 Ultra reste quant à lui à 45W, mais on espère que cette vitesse sera mieux gérée que sur le Galaxy S22 Ultra, pour lequel la puissance de charge diminuait après seulement quelques minutes de recharge. Par ailleurs, rien n'indique pour le moment que Samsung va améliorer sa recharge par induction, qui atteint 15W sur tous les modèles, et 4,5W en recharge sans fil inversée pour alimenter en énergie ses accessoires compatibles.

Le Galaxy S23 est-il bon en photo ?

Le modèle Ultra de la gamme Galaxy S fait chaque année partie des meilleurs photophones du marché, et le Galaxy S23 Ultra ne devrait pas déroger à la règle. Surtout que Samsung innove cette année en remplaçant le capteur 108 MP qui officiait sur l'Ultra depuis le Galaxy S20 par un nouveau module photo de 200 MP. Il ne devrait cependant pas s'agir du fameux Samsung ISOCELL HP1, que l'on a vu à l'oeuvre sur des smartphones Motorola et Xiaomi. Samsung mettrait plutôt au point un ISOCELL HP2, une variante du HP1 disposant d'un capteur plus petit (1/1,3 pouce), mais qui serait tout de même plus performant.

Do not believe any imaginary news, everything is subject to me.

100% confirmed, S23 Ultra main camera:

< 200MP,0.6μm,1/1.3",F1.7 >

It's only slightly bigger than the iPhone 14 Pro and smaller than other Android flagship phone sensors in 2023. pic.twitter.com/UeHH5C6aJo — Ice universe (@UniverseIce) September 10, 2022

Ces 200 MP vont à la fois permettre de prendre des clichés en ultra haute définition, mais aussi d'obtenir des photos avec plus de lumière grâce à une technique de fusion des pixels plus avancée. En effet, avec le nombre faramineux de pixels de ce capteur, il devient possible d'en fusionner beaucoup entre eux pour obtenir des pixels de plus grosse taille, et donc plus lumineux, tout en conservant une bonne résolution. Pour le reste, le Galaxy S23 devrait conserver l'optique du S22, composée d'un ultra grand-angle de 10 MP, d'un téléobjectif de 10 MP avec stabilisation optique de l'image et zoom optique jusqu'à 3x, ainsi qu'une lentille périscopique de 10 MP autorisant un zoom optique jusqu'à 10x.

Les Galaxy S23 et S23 Plus conserveraient une fiche technique partagée en ce qui concerne l'appareil photo, sans que l'on sache à ce jour si une mise à niveau matérielle est prévue. Si aucun changement n'a lieu, nous retrouverons alors un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP.

En ce qui concerne la caméra frontale pour les selfies, la modèle Ultra a toujours bénéficié d'un module de 40 MP depuis son apparition dans la gamme, et cela devrait rester ainsi. Les Galaxy S22 et S22 Plus pourraient recevoir un objectif de 12 MP au lieu de 10 MP ces dernières années.

Galaxy S23 : quelle version d'Android et One UI ?

Les smartphones de la série Galaxy S23 seront tous lancés sous One UI 5, la surcouche maison de Samsung basée sur Android 13, la dernière mise à jour du système d'exploitation mobile. Le design de l'interface est revu dans cette version, qui jouit d'un panneau de notifications remanié, de nouvelles icônes d'alertes, d'une opacité légèrement ajustée pour les paramètres rapides ou encore d'un changement de position de la boîte de dialogue gérant les autorisations accordées par l'utilisateur.

La marque a aussi fluidifié les animations du système et ajouté de nouveaux gestes multitâches. L'une des nouvelles fonctionnalités est la reconnaissance optique de caractères, qui détecte le texte des images pour le copier-coller facilement. Une autre nouveauté de OneUI 5.0 est l'évaluation de la qualité WiFi de sa connexion à internet. Elle permet d'avoir à disposition de nombreuses informations sur les performances de son réseau domestique, de détecter les zones blanches de son domicile, et d'aider à bien placer ses répéteurs WiFi.