Le Galaxy S23 pourrait proposer les appels par satellite, comme l’iPhone 14 et le Huawei Mate 50

Selon une publication sur Twitter de Ice Universe, Samsung s'apprêterait à proposer une fonctionnalité de communication par satellite dans les Galaxy S23 attendus pour le début de l'année prochaine.

Le leaker Ice Universe a partagé un nouveau document sur Twitter qui semble indiquer que Samsung a l’intention de proposer les communications par satellite dans le très attendu Galaxy S23, son prochain flagship. Le géant coréen de l’électronique serait entré en collaboration avec Iridium, une entreprise qui exploite une constellation de 66 satellites en orbite terrestre basse pour la téléphonie par satellite. À l’inverse de GlobalStar, le partenaire d’Apple, ce fournisseur d’accès propose une couverture presque totale du globe.

Samsung n’est pas la première compagnie à proposer des communications Internet et vocales par satellite. La compagnie emboîte le pas à Apple et ses iPhone 14, eux-mêmes devancés d’une courte par Huawei, avec les Mate 50 et Mate 50 Pro. D’après le document partagé par Ice Universe, la communication par satellite dans les smartphones de Samsung serait en préparation depuis déjà deux ans. Cette technologie impose des contraintes très spécifiques. La plus grande difficulté pour le fabricant fut de concevoir une antenne assez petite pour entrer dans leur smartphone.

En plus de pouvoir envoyer des textos par satellite, le Samsung Galaxy S23 pourra également utiliser ce type de connexion pour envoyer des images pas trop lourdes. L’iPhone 14 et le Mate 50, par comparaison, ne peuvent utiliser leur liaison satellite que pour envoyer des messages de secours. Même si, selon certains experts, proposer les appels d’urgence par satellite est une idée dangereuse, on ne peut non plus nier que cette fonctionnalité a aidé, et aidera, à sauver des vies.

Le Samsung Galaxy S23 est probablement le smartphone le plus attendu du moment. Même si l’information n’est pas encore officielle, il semble acté que tous les modèles du smartphone haut de gamme de Samsung disposeront d’une puce Snapdragon 8 Gen 2. Cela fera le bonheur des acheteurs européens, qui jusqu’à maintenant n’avaient pas droit au processeur de Qualcomm. En plus de performances au sommet, ce dernier devrait offrir une autonomie phénoménale au Galaxy S23.