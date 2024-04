Le Galaxy S24 FE ne sortira pas de sitôt, il va falloir faire preuve de patience

Un récent rapport contredit les précédentes rumeurs qui tablaient pour un lancement du Galaxy S24 FE à l’été prochain, au côté des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6. En effet, il semblerait qu’il faille plutôt attendre l’automne, voire l’année prochaine pour que la version abordable du flagship arrive sur le marché.

Si le Galaxy S24 FE fait encore relativement peu parler de lui, son existence ne fait que peu de doute. En effet, quelques rumeurs à propos de son écran OLED nous sont déjà parvenues, ainsi qu’une estimation concernant sa date de sortie. Selon plusieurs sources, le smartphone abordable devrait être dévoilé en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Flip 6, soit, conformément aux habitudes de Samsung, en juillet ou août prochain.

Mais il semblerait finalement qu’il faille attendre un peu plus longtemps que ça. En effet, selon le média néerlandais Galaxy Club, le Galaxy S24 FE sortira bien plus tard dans l’année. Au mieux, Galaxy Club table pour la fin de l’automne. Mais il est très probable que le lancement se fasse encore plus tard, plutôt vers la fin de l’année. Voire le début de l’année 2025 dans le « pire » des cas.

Finalement, le Galaxy S24 ne sortirait pas cet été

En réalité, cette fenêtre de sortie semble bien plus réaliste que celle estimée auparavant. En effet, comme le note Galaxy Club, Samsung avait déjà opté pour cette stratégie pour son Galaxy S23 FE, sorti en fin d’année 2023 sur certains marchés, puis début 2024 dans le monde entier. Il est donc très probable que son successeur suive la même voie. Cela expliquerait notamment pourquoi les fuites à son propos restent encore très discrètes.

Pour l’heure, on ne sait encore que peu de choses à propos du smartphone abordable. On peut toutefois imaginer que celui-ci marquera une amélioration par rapport au Galaxy S23, au même titre que le Galaxy S23 FE affiche de meilleures performances que le Galaxy S22. Mais il faudra encore être patient pour en avoir le cœur net. À n’en pas douter, les premières informations arriveront d’ici quelques mois.

