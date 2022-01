Android 13 : nouveautés, smartphones compatibles, date de sortie, tout savoir sur la mise à jour

Android 13 a la lourde tâche de prendre la suite d'Android 12, qui a été une mise à jour d'envergure après plusieurs années sans grand bouleversement pour l'écosystème. Cette année, l'accent ne sera pas forcément mis sur l'interface (malgré quelques changements tout de même), mais bon nombre de nouvelles fonctionnalités sont attendues.

Le successeur d'Android 12 est déjà en préparation. Android 13, nom de code Tiramisu, sera la prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation de Google. Après plusieurs phases de previews et de bêtas, cette nouvelle version de notre OS préféré sortira plus tard cette année. Nouvelles fonctionnalités, changements de l'interface, sur quels smartphones sera disponible l'update… Nous avons déjà des informations sur le futur d'Android.

Quand sort Android 13 ?

Depuis plusieurs années maintenant, le calendrier de déploiement des nouvelles moutures d'Android n'évolue que très peu. Nous devrions très bientôt avoir des nouvelles de Google quant aux premières Developer Previews (DP), qui seront mises à disposition dans le courant du premier trimestre 2022 (dès février ?) et qui permettront d'avoir une première idée précise de ce à quoi va ressembler Android 13. Après plusieurs versions DP, nous aurons au mois de mai 2022 l'attendu événement annuel Google I/O, une conférence dédiée aux nouveautés logicielles de la firme, lors de laquelle nous devrions en apprendre plus sur Android 13. C'est aussi à cette période que l'on peut attendre la première version bêta. Puis finalement, on peut miser sur une sortie officielle de la version stable d'Android 13 pour la fin du mois d'août ou pour le mois de septembre. Il n'est pas à exclure qu'il faille attendre jusqu'au mois d'octobre, comme pour Android 12, si Google décide de faire coïncider le lancement d'Android 13 avec la sortie du Pixel 7, qui pourrait être le premier smartphone de Google avec une caméra sous l’écran.

Quels smartphones sont compatibles avec Android 13 ?

La liste exacte des mobiles qui recevront la mise à jour vers Android 13 devra attendre les différentes annonces des constructeurs, mais l'on peut déjà dégager des tendances. Bien sûr, Google va mettre à niveau très rapidement ses smartphones Pixel compatibles (Pixel 4a et modèles supérieurs) avec la mise à jour. Tous les appareils participant à la bêta devraient également être vite amenés à basculer vers Android 13. Cela change tous les ans, mais Samsung, Xiaomi, OnePlus, OPPO et d'autres constructeurs placent généralement un ou plusieurs de leurs derniers smartphones haut de gamme sur la liste. Le temps de réaction des marques peut différer pour plusieurs raisons (nombre de modèles à mettre à jour, complexité de la surcouche logicielle utilisée, moyens alloués au développement…) mais les fabricants de smartphones Android ont fait des progrès en la matière récemment.

Pour savoir si votre mobile est trop vieux pour bénéficier d'Android 13, sachez que Samsung et Google promettent trois ans de mises à jour de fonctionnalités sur leurs haut de gamme, Sony jusqu'à trois ans, et que les autres se contentent souvent de deux ans, sauf quelques exceptions.

Une notification vous préviendra quand la mise à jour sera disponible au téléchargement et à l'installation, il vous suffira de suivre les instructions à l'écran pour que votre smartphone passe à Android 13.

Quelles sont les nouveautés d'Android 13 ?

Comme chaque nouvelle version de l'OS, Android 13 va apporter des améliorations d'interface, des fonctionnalités inédites, des optimisations de performances et un renforcement de la sécurité. Découvrez ci-dessous une partie des nouveautés attendues. Soyez prévenus : Google peut décider d'ajouter des fonctions ou d'en retirer au gré des Developer Previews et des bêtas.

Partager un média sur un appareil tiers à proximité

Android 13 devrait apporter bien moins de changements d'interface que ne l'a fait Android 12, qui s'était montré généreux en la matière. Mais un nouvel élément d'UI devrait tout de même être intégré, permettant de transférer une musique sur une enceinte en s’en approchant par exemple. Cette fonction doit servir à grandement simplifier le transfert de contenus multimédia d'un appareil à un autre. Il suffirait de s'approcher d'une enceinte connectée avec son smartphone et de tapoter sur une option apparaissant à l'écran pour que la musique que l'on est en train d'écouter sur haut-parleur ou avec ses écouteurs ne soit jouée sur l'enceinte.

Il serait aussi possible de transférer un contenu vers d'autres objets connectés, comme un smartphone, une tablette, voire pourquoi pas une Smart TV ou une box Android. Pour l'instant, Google semble se concentrer sur l'audio, mais on peut imaginer une fonction similaire pour des contenus vidéo. Il est par contre fort possible que cette technologie ne soit compatible qu'avec les appareils qui disposent d'une puce ultra wide-band (UWB), encore très rares dans l'écosystème Android. Android 13 devrait d'ailleurs faciliter la compatibilité avec l'UWB et participer à la démocratisation de cette norme.

Cette option est appelée Media TTT (tap to transfer) pour le moment, mais il est probable que Google opte pour un nom plus marketing quand la fonction sera disponible pour ce qui s'apparente à un successeur d'Android Beam et de Nearby Share. Ci-dessous, vous pouvez trouver des captures d'écran obtenues par Android Police, qui explique qu'il s'agit d'une maquette utilisée par les ingénieurs de Google pour le développement de cette nouvelle option.

Changer de compte utilisateur

Android donne déjà la possibilité de renseigner plusieurs profils ou comptes utilisateur sur un unique appareil. C'est notamment très pratique sur une tablette qui est amenée à être utilisée par beaucoup de personnes, mais aussi dans le cas d'un prêt. Chaque utilisateur peut ainsi profiter de ses propres écrans d'accueil personnalisés, de ses comptes, de ses applications, de ses paramètres… Mais il y a un hic : cette option est enfouie dans les paramètres d'Android, et il naviguer dans bon nombre de menus et sous-menus pour y accéder, ce qui est loin d'être pratique.

Google s'en est rendu compte et travaille sur un commutateur de profils utilisateur directement intégré sur l'écran de verrouillage, permettant ainsi de basculer de l'un à l'autre beaucoup plus rapidement. C'est ce que fait depuis bien longtemps Microsoft avec Windows, mais il est vrai qu'une telle fonction est plus indispensable sur un ordinateur. Et comme la firme de Mountain View ne s'est jamais véritablement attelée à améliorer l'expérience Android sur tablette jusqu'à il y a peu, elle a dû estimer que cette option était gadget sur un mobile.

Trois types de profils pourront être créés : propriétaire, restreint et utilisateur normal. À l'origine de l'information, Android Police ne sait pas si cette fonction d'Android 13 sera exclusive aux tablettes ou si elle sera aussi portée sur smartphone. Autre nouveauté qui pourrait apparaître avec la mise à jour selon des commits repérés sur Android Open Source Project (AOSP), la possibilité de mettre en place des options de paiement sans contact via NFC pour les profils enregistrés sur l'appareil qui ne soit pas le compte principal.

Désactiver l'invocation Google Assistant via le bouton Home

Google a beaucoup misé sur la navigation par gestes lors des dernières moutures d'Android, oubliant de se consacrer aux encore nombreux utilisateurs qui ont conservé la bonne vieille navigation par boutons, que ce soit par habitude pour ou pour une raison d'accessibilité. Avec la mise à jour vers Android 13, devrait apparaître une option permettant de désactiver l'invocation de Google Assistant lors d'une pression prolongée sur le bouton d'accueil. Les utilisateurs qui activaient l'assistant vocal par accident vont donc enfin pouvoir s'en défaire. La fonction est proposée aussi bien sur la navigation à trois boutons qu'à deux boutons.

Palingual

Avec Android 13, Google veut donner la possibilité aux utilisateurs de choisir une langue par défaut pour chaque application installée. Une bonne nouvelle pour ceux qui parlent plusieurs langues et qui n'utilisent pas forcément toujours la même selon les situations ou le type d'applications utilisées. L'option sera disponible via les paramètres de langue du système ou à partir du menu contextuel “Infos sur l'application” que l'on obtient en restant appuyé sur une app.

Le Bluetooth LE Audio supporté à 100%

Android 12 a ouvert la porte à l'API Bluetooth LE Audio, mais il reste encore du chemin à parcourir pour que ce protocole soit complètement pris en charge par le système d'exploitation. Mais le processus serait en bonne voie, selon l'expert Mishaal Rahman, qui a fait quelques trouvailles en farfouillant la documentation d'AOSP. Un commit nous apprend que Google a ajouté le codec LC3 (LE Audio) aux paramètres système, et que celui a été défini comme option prioritaire. Les smartphones compatibles avec cette norme tenteront donc en priorité d'établir une connexion LE Audio avec les périphériques audio qui le prennent en charge.

Le Bluetooth LE Audio sur Android 13 apporte une meilleure qualité sonore, même lorsque la bande passante est réduite. Sa consommation énergétique est moindre et le codec peut diffuser de l'audio sur plusieurs flux en simultané, pour lire un contenu son sur plusieurs accessoires audio à la fois.

Les notifications des applis désactivées par défaut

Selon XDA Developers, Google teste une fonction selon laquelle l'utilisateur devra autoriser une application à lui envoyer des notifications. Par défaut, chaque app installée ne pourrait donc pas produire de notifications, une manière de lutter contre les communications indésirables. On autoriserait alors l'appli à envoyer des notifications comme on le fait aujourd'hui pour qu'elle puisse accéder aux contacts, au microphone ou à l'appareil photo. La source fait tout de même savoir que le groupe américain pourrait manquer de temps pour intégrer cette option sur Android 13, et que l'on devrait peut-être attendre une future version de l'OS pour en bénéficier.

Personnaliser l'horloge de l’écran de verrouillage

Si certains constructeurs proposent déjà des options de personnalisation de l'horloge de l’écran de verrouillage sur leur surcouche logicielle, les possibilités sont très limitées sur Android Stock. Actuellement, l'affichage de l'heure est central et celui-ci est déplacé dans le coin supérieur gauche quand des notifications apparaissent. Désormais, l'utilisateur pourra choisir entre deux modes (oui, seulement) : l'horloge en gros sur deux lignes au centre de l'écran, ou en plus petit en haut à gauche avec les heures et les minutes sur le même axe Y. On pourrait même voir cette nouvelle option débarquer avant Android 13, sur Android 12L, une version du système d'exploitation mieux pensée pour les tablettes et les smartphones pliants.

TARE : pour améliorer l'autonomie des batteries

The Android Resource Economy (TARE) doit réduire la consommation énergétique des applications, et donc contribuer à augmenter l'autonomie des smartphones. Cette fonctionnalité aurait recours à un système de crédits de ressources Android, explique XDA Developers. Ce nombre de crédits alloués pour chaque app diminuerait au fur et à mesure que la capacité de la batterie diminue. Les applications devront alors s'adapter en réduisant l'activité ou en fermant les processus les moins utiles. Une nouveauté d'Android 13 qui pourrait bien améliorer le quotidien de ceux qui sont toujours en manque de batterie. Reste à savoir si le système peut forcer les applis qui ne sont pas développées pour à fonctionner au ralenti. A priori, ce sont les processus démarrés via les fonctions JobScheduler et AlarmManager qui sont visés.

Désactiver la fonction PhantomProcessKiller

Nous restons dans la thématique de l'optimisation de la batterie avec PhantomProcessKiller, une fonction d'Android 12 qui permet de limiter le nombre de sous-processus de chaque app à 32 et de fermer les processus fantômes trop gourmands en énergie qui tournent en arrière-plan. Problème, si l'intention est bonne, la fonctionnalité est accusée par certains développeurs de trop restreindre le fonctionnement de certaines applications. En guise de parade, Google devrait permettre la désactivation de PhantomProcessKiller avec Android 13, dans les options développeur, avec la prochaine mise à jour. C'est en tout ce qu'a repéré Mishaal Rahman au sein de l’Android Open Source Project.

Un lecteur de QR Codes plus accessible

Le QR Code s'est imposé comme un incontournable de nos vies au quotidien au cours des dernières années, la situation sanitaire liée au COVID-19 ayant fini de faire exploser son utilisation : pour partager un accès Wi-Fi, pour accéder au menu d'un restaurant, pour obtenir des informations sur un produit… le QR Code est largement plébiscité. Sauf que ce n'est pas toujours très pratique d'en scanner un rapidement. Il faut déverrouiller son smartphone, parfois ouvrir l'appareil photo et chercher l'option de scan si l'on n'a pas de raccourci direct sur son écran d'accueil. Android Police nous apprend qu'une option sera proposée sur Android 13 pour donner accès au scanner de codes QR directement depuis l'écran de verrouillage, pour un gain de temps loin d'être négligeable tant il est devenu courant de devoir lire un QR Code. Un raccourci vers le lecteur pourra aussi être ajouté dans l'interface des réglages rapides de l'OS.

De nouvelles options pour le thème Monet de Material You

L'une des principales attractions d'Android 12 fut Material You, un tout nouveau design dont la vedette est le thème Monet, qui permet de modifier de manière dynamique les couleurs de l'interface (jusqu'aux menus système et les icônes des applications) en fonction du fond d'écran choisi pour son smartphone. Android 13 va aller encore plus loin dans la personnalisation en améliorant Monet, qui aurait droit à trois nouveaux “filtres” pour accompagner le “Tonal spot” déjà existant.

“Vibrant” se contenterait d'accentuer quelques couleurs par rapport à “Tonal Spot”. “Expressive” accroîtrait la largeur de la gamme de couleurs utilisées, quitte à s'éloigner de celles du fond d'écran, mais en restant tout de même en concordance avec celui-ci. Et “Spritz” miserait sur la désaturation des couleurs pour s'approcher d'une ambiance monochrome.

Le design du contrôle de volume

Il faut reconnaître que le contrôle du volume sonore des haut-parleurs du smartphone ou de la tablette et des périphériques audio qui y sont connectés en filaire ou en Bluetooth n'a pas toujours été très pratique sur Android. Après de multiples redesign de l'interface de cette fonction, Android 13 va apporter sa pierre à l'édifice et améliorer l'esthétique et la commodité du mélangeur de volume. Android Police précise que les équipes de Google sont encore en train de travailler activement sur cet élément d'UI, et que le résultat final pourrait être différent de ce que l'on peut voir dans les captures d'écran qui ont fuité et que nous vous proposons ci-dessous.

Renforcement de la sécurité

En plus de divers patchs correctifs apportant des fix de failles de sécurité et autres vulnérabilités, Android 13 pourrait (là encore d'après une contribution sur AOSP) adopter le support du protocole de chiffrement des données DNS over HTTPS (DoH), qui viendrait en complément du DNS over TLS (DoT) actuellement utilisé. Dans les deux cas, il s'agit notamment de protéger les utilisateurs contres des attaques de type “man-in-the-middle”.