One UI 6.1 : les bugs s’empilent sur Galaxy S23, le fil Discover ralentit le smartphone

One UI 6.1 continue de poser de sérieux problèmes aux utilisateurs de Galaxy S23. Cette fois, c’est le fil Discover qui présente un souci de compatibilité avec la mise à jour. Depuis l’installation, ils sont nombreux à se plaindre de gros ralentissements lorsqu’ils tentent de le parcourir. Heureusement, il existe une solution temporaire.

La mise à jour la plus attendue de l’année sur les smartphones Galaxy est en train de virer au cauchemar pour de nombreux utilisateurs. Pourtant, One UI 6.1 était censé arriver comme le messie sur les Galaxy S23, en apportant les fonctionnalités IA du Galaxy S24. Malheureusement, il semblerait que le déploiement ait été un peu trop précipité et que plusieurs bugs se soient glissés dans la build.

Nous avons déjà évoqué dans nos colonnes le souci avec le scanner d’empreintes qui refuse de répondre après l’installation de la mise à jour. Mais un autre problème technique fait également couler beaucoup d’encre. Alors que beaucoup d’utilisateurs rapportent un manque de réactivité de l’écran et des ralentissements généraux, Samsung avance que l’origine du problème pourrait se trouver au sein de Google Discover.

Votre Galaxy S23 est lent après la dernière mise à jour ? Voici la solution

Pour rappel, Google Discover est le fil d’actualités qui se trouve tout à gauche de votre écran d’accueil et qui affiche des articles en fonction de vos centres d’intérêt. Or, selon un employé de Samsung répondant sur un forum d’entraide, il y aurait « un souci de compatibilité avec quelques fonctionnalités d’applications Google » dans la dernière mise à jour de One UI, notamment Discover, précise-t-il.

Aussi, celui-ci conseille à tous les utilisateurs subissant des ralentissements sur leur Galaxy S23 de supprimer toutes les données de l’application et d’installer la dernière version. Pour ce faire, ouvrez le Play Store puis rendez-vous dans Paramètres > Gérer les applications et l’appareil > Gérer > Google puis cliquez sur Mise à jour. Ensuite, ouvrez les Paramètres puis allez dans Applications > Google > Stockage > Supprimez les données.

Vous pouvez également désactiver entièrement le fil Discover en restant appuyé sur votre écran d’accueil puis en désactivant le bouton en haut à droite de l’écran Discover. Maintenant que Samsung est au courant du problème, la firme ne devrait pas tarder à déployer un correctif.