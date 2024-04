Les Galaxy S22 auront bien droit aux fonctionnalité IA des S24, mais pas toutes

Samsung a dévoilé aujourd’hui une fenêtre de sortie pour sa mise à jour One UI 6.1 sur les Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Tab S8. Tous ces appareils devraient ainsi recevoir l’update courant mai 2024. En revanche, toutes les fonctionnalités IA des S24 ne seront pas présentes.

La nouvelle est tombée il y a quelques semaines : les Galaxy S22 auront finalement droit aux fonctionnalités IA des Galaxy S24. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs du smartphone, étant donné que seuls les modèles sortis en 2023 étaient censés en profiter en même temps que les flagships les plus récents. Toutefois, l’information en était encore au stade de rumeur… jusqu’à maintenant. En effet, Samsung a enfin officialisé la bonne nouvelle.

Plusieurs appareils recevront donc bientôt One UI 6.1 avec les fameuses fonctionnalités IA. Voici la liste complète :

Samsung fournit également une fenêtre de sortie pour la mise à jour. Celle-ci devrait arriver sur les appareils éligibles durant le mois de mai prochain.

Voici les fonctionnalités IA qui arrivent sur les Galaxy S22 et Z Fold 4

Toutefois, il y a un petit hic. En effet, toutes les fonctionnalités disponibles sur les Galaxy S24 ne trouveront pas leur chemin jusqu’aux appareils cités plus haut. En effet, les utilisateurs ne profiteront pas d’Instant Slo Mo, qui permet de ralentir n’importe quelle vidéo de sa galerie, ainsi que de la Super HDR et des fonds d’écran qui s’adaptent à la météo. En revanche, les autres fonctionnalités seront bel et bien disponibles.

Sur le même sujet — Galaxy S24 : vous pouvez désormais tester les fonctionnalités IA sur n’importe quel smartphone, voici comment

En voici la liste complète :

Circle to Search, qui lance une recherche en traçant un cercle autour d’un élément sur l’écran

Résumé des pages et articles sur web

Résumé des notes

Retouche avancée des photos

Création de fonds d’écran à partir de texte

Traduction des messages et de la voix en temps réel

Correction orthographique

Toutes ces fonctionnalités seront disponibles dès le mois prochain sur les smartphones de Samsung sortis en 2022. Nous vous tiendrons au courant de la date exacte lorsque nous en saurons plus sur le sujet.