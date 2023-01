Le Galaxy S23 Ultra devrait exceller en photographie basse lumière grâce au mode « Vision nocturne »

La rumeur court selon laquelle le Galaxy S23 Ultra de Samsung viendrait chasser sur les terres du Pixel 7 Pro de Google. Le smartphone très haut de gamme du géant coréen serait en effet doté d’un mode « Night Vision » qui donnerait d’excellents résultats en conditions de faible luminosité.

On pensait tout savoir des spécifications du Galaxy S23 Ultra de Samsung. Le futur flagship du géant coréen sera propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d’une mémoire vive pouvant atteindre les 12 Go et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To de capacité. Côté écran, il sera doté d'une dalle AMOLED 6,8″ en définition 1440 x 3088 pixels. Le désormais célèbre Ice Universe nous surprend une fois encore. Il révèle que le modèle Ultra du S23 profitera d’un véritable mode « Night Vision ».

I need to emphasize again that the S23 Ultra's night camera is really "night vision" — Ice universe (@UniverseIce) December 29, 2022

En matière de nouveautés et d’innovation, le Galaxy S23 Ultra ne devrait rien avoir à envier à son concurrent désigné, l’iPhone 14 Pro Max. Tout comme Apple, Samsung semble réserver ses fonctionnalités les plus marquantes et ses brevets les plus récents à son appareil le plus haut de gamme. En l’occurrence, le mode « Night Vision », ou vision nocturne, augure d’excellentes performances photographiques pendant la nuit, certes, mais aussi en cas de faible luminosité.

Avec son mode « Vision nocturne », le Galaxy S23 Ultra s’attaque de front au Pixel 7 Pro

Si Ice Universe s’est révélé être, jusqu’à maintenant, un informateur fiable en termes de smartphones venus d’Asie, son tweet ne donne aucune précision quant aux caméras du S23 Ultra. Oui, elles seront dotées d’un mode vision nocturne, mais on ne sait toujours pas si l’objectif principal aura une résolution de 108 MP ou de 200 MP. Selon la rumeur, l’hypothèse d’une caméra à quatre objectifs semble la plus plausible.

Lorsqu’il s’agit de décerner la palme du meilleur photophone, les avis sont le plus souvent partagés. Alors que le résultat d’un blind test géant couronne le Pixel 6a comme le meilleur smartphone de 2022 en photo, nombre de professionnels s’accordent sur le fait que les meilleurs appareils dans ce domaine sont le Magic4 Ultimate d’Honor et le Pixel 7 Pro de Google. Le Galaxy S23 Ultra parviendra-t-il à se frayer une place sur le podium ? Nous en saurons plus d’ici peu. Samsung devrait dévoiler les Galaxy S23 au courant du mois de février 2023.