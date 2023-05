Le Galaxy S23 Ultra est le smartphone Android premium le plus vendu, mais reste loin derrière les iPhone

L'iPhone 14 Pro Max d'Apple est devenu le smartphone haut de gamme le plus vendu au monde au cours du premier trimestre 2023, si l’on en croit les dernières informations de Canalys, un cabinet d’analyste du marché mondial des technologies.

Comme d’habitude, c’est bien un iPhone qui s’est classé premier des ventes à l’échelle mondiale pour le segment premium. Non seulement Apple s'est assuré la première place avec l’iPhone 14 Pro Max, mais ses modèles iPhone 14 Pro, iPhone 14 et iPhone 13 ont également obtenu les deuxième, troisième et quatrième places, respectivement.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a pris la cinquième place en tant que téléphone Android le plus populaire. On retrouve ensuite l'iPhone 14 Plus et le Samsung Galaxy S23, qui occupent respectivement les sixième et septième places du classement.

Le nombre de smartphones haut de gamme vendus augmente

Canalys a partagé une statistique remarquable sur Twitter, notant que les smartphones haut de gamme vendus à 500 dollars ou plus ont connu une croissance de 4,7 % au cours des 90 premiers jours de l'année par rapport au premier trimestre 2022. Ce segment a surpassé la demande d'appareils dans les tranches de prix inférieures. Canalys dévoile d'ailleurs que le marché des smartphones ne se porte pas très bien en ce début d'année, puisque les expéditions ont ralenti de 13,3% a l'échelle mondiale par rapport à la même période l'année dernière.

Au cours du premier trimestre 2023, les appareils haut de gamme ont représenté 31 % de toutes les livraisons, marquant le pourcentage le plus élevé au cours des cinq dernières années. Il convient de noter que le téléphone pliable Galaxy Z Flip 4 a réussi à se hisser dans le top 10 des livraisons mondiales de smartphones, même plusieurs mois après son lancement. Ce résultat est de bon augure pour l'avenir des appareils pliables sur le marché, et on sait que Samsung mise beaucoup sur ses prochains smartphones pliants qui arriveront au mois de juillet : les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

Si le TOP 10 est largement dominé par Apple, avec quelques appareils signés Samsung, on retrouve à la 13e place le Xiaomi 13, qui a fait forte impression en ce début d’année, ainsi que le Mate 50 de Huawei à la 14e place.