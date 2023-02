Galaxy S23 : comment booster l’autonomie en activant cette option méconnue

Les Galaxy S23 ont bénéficié d’une importante hausse de leur autonomie par rapport à la génération précédente, mais une option de One UI peut vous permettre de rallonger encore plus la durée de vie de la batterie.

Si les Galaxy S23 ont à première vue l’air identiques à leurs prédécesseurs, la principale nouveauté de cette génération a été le passage à un processeur Snapdragon 8 Gen 2 gravé par TSMC, bien plus puissant et efficace que les anciennes puces Exynos de Samsung. L’adoption du SoC de Qualcomm a non seulement grandement amélioré les performances des Galaxy S23, mais également leur autonomie.

Dans notre test du Galaxy S23 Ultra, nous avions noté que le smartphone se débrouillait bien mieux que le Galaxy S22 Ultra dans ce domaine, malgré une batterie identique. Notons également que les Galaxy S23 utilisent tous une version modifiée « For Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2, avec une fréquence de pointe revue à la hausse. Le problème, c’est qu’une puce overclockée consomme généralement plus d’énergie, et c’est exactement ce qu’a constaté un internaute.

La puce du Galaxy S23 Ultra consomme beaucoup de batterie

Sur son compte Twitter, Golden Reviewer a l’habitude de publier des comparatifs de performances assez pertinents des dernières puces de smartphones. Sur le benchmark Android SoC Specint06 Big Core, l’internaute a constaté que le Snapdragon 8 Gen 2 classique était l’une des puces les plus efficaces énergétiquement de ces dernières années, mais ce n’est pas vraiment le cas de la version « For Galaxy » des Galaxy S23.

Cette dernière obtient bien un score de 60,86, contre 56,98 pour le modèle classique, grâce à sa fréquence plus élevée. Cependant, l’efficacité énergétique de la puce est bien en deçà des autres, qui ont besoin de moins de puissance pour fonctionner. En d’autres termes, la puce des Galaxy S23 est bien plus gourmande en énergie que celle des autres smartphones Android utilisant un Snapdragon 8 Gen 2.

Heureusement, si vous tenez à votre autonomie, il y a une solution. Une option méconnue de One UI permet de brider le processeur à une fréquence un peu plus faible, sans pour autant sacrifier beaucoup de performances. En faisant passer le cœur principal Cortex-X3 de 3.36 GHz à 2.84 GHz, on constate une baisse de puissance de seulement 10 %, pour une consommation réduite de 40 % et une efficacité énergétique en hausse de 50 %.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, malgré cette petite baisse de performances, le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy talonne le score du Snapdragon 8 Gen 2 classique, et se montre bien plus économe en énergie. Cela se traduira par une durée de vie de la batterie plus élevée.

Quelle option permet d’améliorer l’autonomie des Galaxy S23 ?

Ce paramètre n’est autre que le mode « Basique », que vous trouverez dans Paramètres > Batterie > Autres paramètres de batterie > Profil de performances. En l’activant, votre smartphone va donc consommer moins d’énergie, ce qui le rendra plus endurant, sans avoir troqué beaucoup de performances.

La bonne nouvelle, c’est que cette option se désactive automatiquement au lancement d’un jeu, de sorte que vous puissiez toujours profiter de la puissance maximale de votre smartphone lors de vos sessions gaming.

Troquer un peu de performances pour un tel gain au niveau de la consommation semble être la stratégie idéale pour tous ceux qui privilégient l’autonomie de leur smartphone. De toute façon, les 10 % de performances en moins pourraient bien ne pas impacter votre quotidien, étant donné la puissance initiale du Snapdragon 8 Gen 2. On vous conseille donc vivement d’activer l’option.

Si vous êtes fans de gaming, on en profite pour vous rappeler que les Galaxy S23 peuvent également tirer parti d’une autre option méconnue de One UI 5.1 pour voir leurs performances augmenter en jeu. « Pause USB Power Delivery » permet d'utiliser votre chargeur pour alimenter directement le processeur, et non la batterie. Plutôt que de recharger votre smartphone, le chargeur va plutôt rediriger l’énergie vers le SoC pour générer moins de chaleur, tout en optimisant les performances sur le long terme.