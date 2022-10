Les Galaxy S23+ et Ultra ne proposeront toujours pas la charge rapide et resteront à 45W

Samsung va encore manquer le coche de la charge rapide sur sa prochaine génération de smartphones premium. C’est ce que nous apprend le leaker Ice Universe en indiquant que les Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra seront compatibles à la charge 45 W. Une aubaine pour la concurrence qui a déjà franchi le pas il y a plusieurs années.

Ces derniers temps, les batteries des Galaxy S23 font beaucoup parler d’elles. Il a bien sûr été question de l’autonomie des smartphones. On sait par exemple que le Galaxy S23+ devrait bénéficier d’une batterie plus grosse qui augmentera son autonomie. Quant au Galaxy S23 Ultra, même son de cloche malgré une batterie identique à celle de son prédécesseur. Mais il a également été question de la charge rapide.

Il faut dire que beaucoup considèrent Samsung comme un mauvais élève en la matière. Le constructeur continue de faire de la résistance dans le domaine, alors même que la concurrence a sauté le pas il y a bien longtemps déjà. Les premiers signes n’étaient pas vraiment prometteurs, les rumeurs annonçant que le Galaxy S23 se contenterait d’une charge à 25 W. Il semblerait que ses voisins de gamme ne sautent toujours pas le pas.

Les Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra proposeront toujours la charge à 45W

Sur Twitter, le très réputé leaker Ice Universe nous a annoncé la mauvaise nouvelle. Les Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra devraient être compatibles à la charge 45W au maximum. Il n’y aura donc pas d’amélioration à ce niveau par rapport aux Galaxy S22. Notons que ce chiffre correspond à la charge filaire, et que la charge sans fil sera donc moins performante. Si Samsung conserve là encore les performances de ses flagships actuels, les utilisateurs devront de nouveau se contenter de 15 W.

C’est une décision que Samsung va avoir de plus en plus de mal à justifier. Plus le temps passe, plus l’argument de la préservation de la batterie se veut moins convaincant, alors que des constructeurs comme Oppo et OnePlus proposent déjà la charge à 80 W. Reste donc à voir la réaction des utilisateurs à la sortie des smartphones, qui pourrait avoir lieu dès le mois de janvier prochain.