Samsung Galaxy S23 : cette fonctionnalité géniale arrive sur d’autres smartphones, voici lesquels

Le bruit court selon lequel les possesseurs de vieux smartphones Galaxy pourront bientôt profiter d'une fonctionnalité photo un peu gadget, mais non moins adorable.

Les possesseurs de smartphones Samsung moins récents que les Galaxy S23 seront heureux d’apprendre que le géant coréen est sur le point d’implémenter une fonction qui, jusqu’à maintenant, était propre aux appareils haut de gamme de la marque. Selon un membre de Twitter, les Galaxy plus anciens vont profiter de l’Image Clipper, un outil apparu dans One UI 5.1, déployé en février 2023.

Image Clipper est une fonction intégrée à l’application Gallery des Galaxy S23. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent littéralement extraire un objet ou une personne d’une photographie et de le coller dans une application de messagerie telle que WhatsApp ou encore Telegram. Il est bien évidemment possible de sauvegarder le fichier image ainsi obtenu. Les possesseurs d’iPhone noteront que cette fonctionnalité est également présente sur iOS, en se rendant dans les Photos.

Les plus vieux Galaxy vont aussi profiter de cette fonctionnalité exclusive du Galaxy S23

La marche à suivre pour profiter de l’Image Clipper est d’ailleurs identique sur iPhone comme sur un Galaxy. Il suffit d’ouvrir une photo dans l’app Gallery, puis d’appuyer longuement sur l’objet à « clipper ». Il ne reste plus ensuite qu’à déplacer l’image dans l’app de son choix. La liste des appareils qui pourraient en profiter est longue. Elle inclut ces appareils :

Galaxy S20

Galaxy S21

Galaxy S22

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4.

Il se murmure aussi que certaines tablettes de la marque pourront bénéficier de l’Image Clipper. L’outil sera déployé avec une future mise à jour de One UI 5.1. Combien de temps faut-il attendre ? Nul ne le sait encore, mais la compagnie devrait la déployer courant avril. Samsung le clame haut et fort, « le déploiement rapide de One UI 5.1 pour les smartphones Galaxy les plus vieux est l’exemple le plus récent de son engagement à proposer le nouveau firmware aux utilisateurs d’un Galaxy le plus vite possible ».

