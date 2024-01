L’IA des Galaxy S24 débarque sur ces smartphones Samsung, voici lesquels

Après la sortie des Galaxy S24 et de Galaxy AI, son intelligence artificielle maison, on se demande quels autres modèles de la marque vont aussi en profiter. Samsung dévoile une liste, la voici.



Maintenant que les Galaxy S24 sont sortis officiellement et que son intelligence artificielle Galaxy AI est lancée, il reste une question en suspens. Quels autres smartphones du constructeur vont recevoir l'IA dans une future mise à jour ? Interrogé par TechRadar, Patrick Chomet, chef de l'expérience utilisateur chez Samsung, donne une liste précise. Sans surprise, les Galaxy S23 sont dessus, mais pas que. L'idée générale est de ne pas précipiter les choses cependant. Il faudra donc attendre quelques mois et le déploiement de One UI 6.1 pour utiliser Galaxy AI ailleurs que un S24.

Comme l'explique Patrick Chomet, “nous voulons nous assurer qu'au fil du temps, nos expériences d'IA peuvent être soutenues par les performances [mobiles], ce qui est lié aux capacités des CPU et des GPU. Donc pour l’instant, nous apprenons, nous y allons étape par étape. Nous savons que Galaxy AI fonctionne bien sur la série des Galaxy S24 et nous savons qu'elle fonctionnera bien sur [les Galaxy S23]. Mais nous ne savons pas avec quelle intensité le client moyen utilisera l'IA, et quel impact cela aura sur les ressources de l’appareil et les ressources dans le cloud”.

Samsung dévoile quels smartphones auront droit à Galaxy AI

Pour le moment, le constructeur a confirmé que les appareils suivant auront droit à Galaxy AI :

On apprend également que les Galaxy S22 n'auront pas accès à Galaxy AI. Un problème de puissance ? C'est peu probable. Le processeur du Galaxy S22 est le même que celui du Galaxy S23 FE pourtant compatible, l'Exynos 2200. C'est donc sûrement un choix délibéré du constructeur pour favoriser ses modèles récents. Il n'est pas exclu que l'IA arrive un jour sur les plus anciens, Patrick Chomet précisant bien que “pour l'instant, [Samsung limite] Galaxy AI aux appareils de dernière génération”.