Galaxy S23 : l’IA du Snapdragon 8 Gen 2 peut générer des images en quelques secondes

Qualcomm a démontré les capacités de génération d'images par l'IA intégrée à son processeur Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm a publié sur son blog les premiers résultats d’une expérience démontrant le fonctionnement de Stable Diffusion sur un smartphone Android. Cette Intelligence artificielle, ou plutôt ce modèle d’apprentissage automatique, permet de générer des images plus ou moins réalistes en quelques secondes à partir d’une description textuelle. Les ingénieurs de la compagnie ont utilisé un smartphone tournant sous Snapdragon 8 Gen 2 pour générer des images de… chats.

La description de l’image souhaitée était celle d’un « chat guerrier pelucheux super mignon en armure, photoréaliste, 4K, ultra détaillé, rendu V-Ray, unreal engine ». Dans ce cas encore, l'Intelligence artificielle est plus performante que celle de l'être humain. Elle n'a mis que 14,42 s à créer une illustration au format 512 x 512 pixels. La même opération sur un ordinateur prend à peine moins longtemps. Les équipes de Qualcomm déclarent : « avec plus d’un milliard de paramètres, Stable Diffusion était jusqu’à présent confiné à une exécution dans le cloud ».

Le Snapdragon 8 Gen 2 permet de générer des images sur un smartphone Android grâce à l’IA

Toutes les forces vives de Qualcomm ont été mises à contribution, car il a non seulement fallu créer une application Android, mais aussi optimiser le modèle de réseau neuronal artificiel, les algorithmes, et toute la partie matérielle. La compagnie est ainsi parvenue à porter la version desktop de Stable Diffusion, qui nécessite un stockage de 10 Go et 6 Go de VRAM, sur smartphone grâce à la quantisation. Qualcomm affirme même que ce procédé « augmente les performances tout en économisant l’énergie ». Il permet ainsi au modèle de s’exécuter sur les composants du SoC dédiés tout en consommant moins de mémoire vive.

À terme, selon Qualcomm, la génération d’image par l’IA sera possible sans connexion Internet. Cette avancée technologique est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de smartphones. C’est surtout un formidable coup de pub pour Qualcomm. On ne sait pas quand la génération d’image sera mise à disposition du public, mais les fabricants de smartphones doivent d'ores et déjà s'intéresser aux futurs processeurs de la compagnie tels que le Snapdragon 8 Gen 3.

Source : Qualcomm