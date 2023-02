Oups ! Le Galaxy S23 est disponible avant l’heure dans certaines boutiques, on a déjà reçu un exemplaire

Alors que Samsung vient à peine de lancer les Galaxy S23, les premiers clients commencent déjà à recevoir leur nouveau smartphone. Nous avons acheté notre propre exemplaire à prix réduit, et on vous raconte notre expérience.

Seulement quelques jours après la présentation officielle du Galaxy S23 Ultra mercredi dernier à la conférence Unpacked de Samsung, nous avons déjà reçu le smartphone. Le géant coréen avait pourtant assuré que les smartphones ne seraient disponibles qu’à partir du 17 février prochain, mais plusieurs pays, dont la France, semblent avoir eu droit à une disponibilité éclair.

Samsung nous avait assuré que la période comprise entre le 1er février et le 16 février permettrait de précommander le smartphone, comme c’est le cas depuis des années chez Samsung et d’autres fabricants. Samsung confirme même sur certains communiqués de presse que les smartphones ne seront disponibles que dans deux semaines. Cependant, en France, les Galaxy S23 ont finalement été commercialisés dès jeudi en magasin, et les premiers clients ont déjà reçu leurs commandes.

Les Galaxy S23 sont déjà disponibles à prix réduit en France

Cette année, les clients de Samsung ont été confrontés à une mauvaise nouvelle. Comme Apple avec ses iPhone 14, le géant coréen a largement augmenté les tarifs de ses Galaxy S23. Le modèle de base avec 8 Go de RAM 128 Go de stockage est disponible à partir de 959 euros, soit 100 euros de plus que la génération précédente. Les hausses s’envolent même jusqu’à 180 euros supplémentaires pour le Galaxy S23 Ultra avec 1 To de stockage (1839€).

Pour faire passer la pilule, Samsung propose une offre durant la fameuse période du 1er février au 16 février mentionnée précédemment, qui vous permet de bénéficier de 2 fois plus de stockage, c’est-à-dire qu’il est par exemple possible de commander une configuration avec 512 Go de stockage au prix d’une version avec 256 Go de stockage. Heureusement, il ne s’agit pas de la seule offre disponible, puisque vous pouvez finalement obtenir les Galaxy S23 à un tarif beaucoup moins cher, et surtout beaucoup plus rapidement que prévu.

On s'attendait à devoir patienter jusqu'au 17 février pour recevoir notre exemplaire, mais le Galaxy S23 Ultra est déjà là. On ne sait donc pas vraiment pourquoi Samsung a directement envoyé les smartphones après la conférence en France, alors qu'il faut attendre deux semaines dans d'autres pays.

Mon expérience d’achat du Galaxy S23 Ultra

Bien décidé à attendre le Xiaomi 13 Ultra au mois d’avril pour remplacer mon Xiaomi Mi 11 Ultra, les fuites autour des prix des Xiaomi 13 et 13 Pro m’ont rapidement fait considérer l’achat d’un Galaxy S23 Ultra. Un rapide tour sur Internet m’a rapidement fait remarquer que le smartphone bénéficiait déjà d’offres en tout genre, que nous détaillons dans notre article dédié, et notamment d’une promotion plus intéressante que les autres.

Si les opérateurs ou Samsung proposent de donner un ancien smartphone en échange d’un bon d’achat, Fnac et Darty proposent une offre encore plus compétitive. Chez eux, une offre exceptionnelle permet de réduire le prix d’achat de 150 euros une fois le produit ajouté à votre panier, ce qui fait passer le Galaxy S23 Ultra à seulement 1269 euros. De leur côté, les Galaxy S23 et S23+ profitent de 100€ de réduction pour tous les modèles.

Mieux encore, les abonnés aux newsletters de Darty ou de la Fnac ont reçu sur leur boîte mail un bon d’achat personnel de 150 euros, qui permet de réduire le tarif à seulement de l'appareil à 1119 euros. Pour ceux qui n’étaient pas abonnés, une solution de contournement existe. Il suffit d’appeler le service commercial d’une des enseignes, et de demander un code promo. De nombreux utilisateurs sur Dealabs ont signalé que la Fnac et Darty disposaient toujours d’un petit stock de codes, mais on ne sait pas si ceux-ci continueront d’en donner encore longtemps.

Si vous pensez déjà qu’il est difficile de faire mieux, détrompez-vous. Samsung propose de son côté une offre de reprise de 150 euros si vous leur renvoyez n’importe quel téléphone avant le 17 mars prochain. Le cumul de ces différentes promotions et offres nous ont donc permis d’acheter un Galaxy S23 Ultra à seulement 969 euros, soit 450 euros de moins que le tarif officiel au lancement. De son côté, le Galaxy S23 est disponible à 559 euros seulement en appliquant les mêmes réductions.

Si Samsung a été vivement critiqué pour la hausse des tarifs en France, il est bon de garder à l’esprit qu’il est généralement toujours possible d’une manière ou d’une autre d’obtenir un nouvel appareil moins cher que le prix de vente conseillé. D’ici quelques semaines, on s’attend d’ailleurs à ce que les smartphones voient rapidement leurs tarifs chuter grâce à d’autres promotions, comme c’est le cas chaque année pour cette série.