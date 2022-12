Les Galaxy S23 pourraient permettre de filmer en 8K et 30 images par seconde

D'après le leaker réputé Ice Universe, les futurs Galaxy S23 de Samsung permettraient enfin de filmer en 8K et 30 images par seconde. Sur les S22, la fréquence d'images dans cette définition se limite à 24 images par seconde.

Alors que la présentation des Galaxy S23 pourrait se tenir en février 2023, les rumeurs et révélations à leurs sujets se multiplient sur la toile. Comme vous le savez peut-être, nous savons déjà que les Galaxy S23 marqueront leur différence avec les précédentes générations avec un tout nouveau capteur photo de 200 MP en lieu et place du traditionnel capteur 108 MP.

En toute logique, la partie photo va donc monter d'un cran, et si l'on en croit les dernières informations du leaker réputé Ice Universe, la vidéographie ne restera pas en retrait. D'après des sources en interne, l'insider affirme que les Galaxy S23 seront capables de filmer en 8K et 30 images par seconde. A titre comparatif, les Galaxy S22 offre “seulement” de la 8K en 24 FPS.

Enfin des vidéos en 8K et 30 FPS sur les Galaxy S23 ?

En d'autres termes, Samsung offrirait donc une fréquence d'images 25% plus rapide pour les vidéos en 8K sur les Galaxy S23. De quoi garantir des mouvements encore plus fluides dans vos vidéos. Avant de s'emballer, il faut toutefois noter que cette amélioration substantielle de la fréquence d'images se destine avant tout aux vidéastes et aux YouTubeurs.

En effet, le commun des mortels ont davantage tendance à opter pour un enregistrement en 4K plutôt qu'en 8K. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les vidéos en 8K occupent une place conséquente sur l'espace de stockage de votre smartphone et leur exportation sur différentes plateformes (réseaux sociaux, YouTube, etc.) est bien plus longue.

De plus, les vidéos en 4K peuvent être enregistrées en 30 ou 60 FPS. Et pour certains, il est préférable d'offrir aux spectateurs un framerate élevé plutôt qu'une meilleure qualité d'image. Malgré tout, cet ajout, s'il est confirmé par Samsung, sera probablement perçu d'un bon oeil pour les professionnels de la vidéo.

D'ailleurs, il serait également appréciable que le constructeur permette enfin de filmer en 4K et 120 images par seconde, à l'heure où de plus en plus de smartphones embarquent des dalles en 120 Hz. Pour l'instant, aucun Galaxy S22 ne propose cette option. Sur ce point, il y a de l'espoir puisque l'on sait déjà que le Snapdragon 8 Gen 2, le SoC qui équipera les S23, prend en charge les vidéos en 4K 120.