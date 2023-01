Galaxy S23 : les prix des trois smartphones n’augmenteraient pas dans tous les pays

Nouveau jour et nouvelle information concernant les tarifs des Galaxy S23, les prochains smartphones haut de gamme de Samsung. Le géant coréen aurait décidé de ne pas augmenter ses prix dans tous les pays.

Hier, nous avions appris par une source très crédible que les prix des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra allaient augmenter en France par rapport aux Galaxy S22 de 2022, mais ces hausses pourraient ne pas concerner tous les pays. En effet, sur Reddit, un internaute a publié un document interne où figure le prix des trois modèles de Galaxy S23 chez Verizon, un des opérateurs américains les plus célèbres.

Les Galaxy S23 seraient commercialisés à partir de 799 dollars, soit le même prix que le Galaxy S22. Nous voyons ensuite une hausse de 200 dollars pour la variante S23+ et une autre hausse de 200 dollars pour la variante Ultra. Il convient de noter que ces prix ne concernent que les variantes de base.

Les tarifs des Galaxy S23 vont fortement varier suivant les pays

Selon un autre récent rapport, basé sur des informations de prix pour l'Australie, les flagships Samsung de cette année seront plus chers que ceux de l'année dernière. En Australie, la hausse de prix serait de 100 AUD pour chaque modèle. En Corée du Sud, une fuite chez SK Telecom faisait également référence à des prix en hausse. En France, on parle également d’une augmentation de 100 euros sur le modèle le moins cher, et jusqu’à 180 euros pour le Galaxy S23 Ultra avec 1 To de stockage.

Si les informations se contredisent d’un pays à l’autre, cela veut probablement dire que Samsung a décidé d’abandonner le lissage de sa grille tarifaire à l’échelle mondiale, à l’image d’Apple. En France, les iPhone 14 sont par exemple beaucoup plus onéreux qu’aux États-Unis, et il se pourrait donc bien qu’il en soit de même cette année avec les Galaxy S23.

Pour rappel, voici tous les prix que l’on attend en France pour tous les modèles :